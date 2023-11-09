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Киркоров объяснил, почему у Бузовой не складывается личная жизнь - РИА Новости, 09.11.2023
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Шоубиз
 
12:18 09.11.2023 (обновлено: 12:20 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/kirkorov-1908354719.html
Киркоров объяснил, почему у Бузовой не складывается личная жизнь
Киркоров объяснил, почему у Бузовой не складывается личная жизнь - РИА Новости, 09.11.2023
Киркоров объяснил, почему у Бузовой не складывается личная жизнь
Певец Филипп Киркоров в новом выпуске своего подкаста "You wanna scandal now?", опубликованном VK, объяснил, почему у его подруги телеведущей Ольги Бузовой не... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:18
2023-11-09T12:20
шоубиз
ольга бузова
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров в новом выпуске своего подкаста "You wanna scandal now?", опубликованном VK, объяснил, почему у его подруги телеведущей Ольги Бузовой не складывается личная жизнь. &quot;Мужики боятся Олю — она вся такая успешная, красивая, богатая…А мужики просто боятся, думают: &quot;не достоин я такой&quot;, — поделился мыслями народный артист России. Несмотря на это, Киркоров удивлен тем, что Бузова до сих пор не нашла свое счастье. "Бузова говорит, что у нее секса не было два года. Сложно себе представить такое, я исхожу из своего опыта… Но возможно! Ведь у нее все только по любви!", — решил артист. Друг Ольги Бузовой уверен, что ее личную жизнь легко наладить, главное — правильная мотивация. Потенциальным избранникам артист посоветовал стать более решительными и активнее искать встреч с ней.&quot;А я скажу так мужики: не бойтесь, вы достойны. Вы достойны даже большего. Верьте в себя!&quot; — призвал Филипп Киркоров. У Ольги Бузовой было несколько ярких романов. Среди них четырехлетний брак с футболистом Дмитрием Тарасовым (развелись в 2016 году . — Прим. ред.), а также отношения с блогером Давидом Манукяном (расстались в февраля 2021-го — Прим. ред.).
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ольга бузова, филипп киркоров, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, знаменитости, россия, давид манукян (dava)
Шоубиз, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Россия, Давид Манукян (Dava)
Киркоров объяснил, почему у Бузовой не складывается личная жизнь

Киркоров сказал, что у Бузовой не складывается личная жизнь из-за ее успешности

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПевица Ольга Бузова на презентации клипа на песню "Верни" в клубе Rodina Moskva
Певица Ольга Бузова на презентации клипа на песню Верни в клубе Rodina Moskva - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров в новом выпуске своего подкаста "You wanna scandal now?", опубликованном VK, объяснил, почему у его подруги телеведущей Ольги Бузовой не складывается личная жизнь.
«

"Мужики боятся Олю — она вся такая успешная, красивая, богатая…А мужики просто боятся, думают: "не достоин я такой", — поделился мыслями народный артист России.

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФилипп Киркоров, певец в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Филипп Киркоров, певец в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Филипп Киркоров, певец в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Несмотря на это, Киркоров удивлен тем, что Бузова до сих пор не нашла свое счастье.
«
"Бузова говорит, что у нее секса не было два года. Сложно себе представить такое, я исхожу из своего опыта… Но возможно! Ведь у нее все только по любви!", — решил артист.
Друг Ольги Бузовой уверен, что ее личную жизнь легко наладить, главное — правильная мотивация. Потенциальным избранникам артист посоветовал стать более решительными и активнее искать встреч с ней.
«

"А я скажу так мужики: не бойтесь, вы достойны. Вы достойны даже большего. Верьте в себя!" — призвал Филипп Киркоров.

У Ольги Бузовой было несколько ярких романов. Среди них четырехлетний брак с футболистом Дмитрием Тарасовым (развелись в 2016 году . — Прим. ред.), а также отношения с блогером Давидом Манукяном (расстались в февраля 2021-го — Прим. ред.).
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ШоубизОльга БузоваФилипп КиркоровШоу-бизнесНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиРоссияДавид Манукян (Dava)
 
 
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