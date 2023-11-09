Киркоров объяснил, почему у Бузовой не складывается личная жизнь
Киркоров сказал, что у Бузовой не складывается личная жизнь из-за ее успешности
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПевица Ольга Бузова на презентации клипа на песню "Верни" в клубе Rodina Moskva
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров в новом выпуске своего подкаста "You wanna scandal now?", опубликованном VK, объяснил, почему у его подруги телеведущей Ольги Бузовой не складывается личная жизнь.
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"Мужики боятся Олю — она вся такая успешная, красивая, богатая…А мужики просто боятся, думают: "не достоин я такой", — поделился мыслями народный артист России.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФилипп Киркоров, певец в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
© Фотохост-агентство РИА Новости
Филипп Киркоров, певец в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Несмотря на это, Киркоров удивлен тем, что Бузова до сих пор не нашла свое счастье.
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"Бузова говорит, что у нее секса не было два года. Сложно себе представить такое, я исхожу из своего опыта… Но возможно! Ведь у нее все только по любви!", — решил артист.
Друг Ольги Бузовой уверен, что ее личную жизнь легко наладить, главное — правильная мотивация. Потенциальным избранникам артист посоветовал стать более решительными и активнее искать встреч с ней.
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"А я скажу так мужики: не бойтесь, вы достойны. Вы достойны даже большего. Верьте в себя!" — призвал Филипп Киркоров.
У Ольги Бузовой было несколько ярких романов. Среди них четырехлетний брак с футболистом Дмитрием Тарасовым (развелись в 2016 году . — Прим. ред.), а также отношения с блогером Давидом Манукяном (расстались в февраля 2021-го — Прим. ред.).