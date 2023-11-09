https://ria.ru/20231109/kirkorov-1908354719.html

Киркоров объяснил, почему у Бузовой не складывается личная жизнь

Киркоров объяснил, почему у Бузовой не складывается личная жизнь - РИА Новости, 09.11.2023

Киркоров объяснил, почему у Бузовой не складывается личная жизнь

Певец Филипп Киркоров в новом выпуске своего подкаста "You wanna scandal now?", опубликованном VK, объяснил, почему у его подруги телеведущей Ольги Бузовой не... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:18

2023-11-09T12:18

2023-11-09T12:20

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров в новом выпуске своего подкаста "You wanna scandal now?", опубликованном VK, объяснил, почему у его подруги телеведущей Ольги Бузовой не складывается личная жизнь. "Мужики боятся Олю — она вся такая успешная, красивая, богатая…А мужики просто боятся, думают: "не достоин я такой", — поделился мыслями народный артист России. Несмотря на это, Киркоров удивлен тем, что Бузова до сих пор не нашла свое счастье. "Бузова говорит, что у нее секса не было два года. Сложно себе представить такое, я исхожу из своего опыта… Но возможно! Ведь у нее все только по любви!", — решил артист. Друг Ольги Бузовой уверен, что ее личную жизнь легко наладить, главное — правильная мотивация. Потенциальным избранникам артист посоветовал стать более решительными и активнее искать встреч с ней."А я скажу так мужики: не бойтесь, вы достойны. Вы достойны даже большего. Верьте в себя!" — призвал Филипп Киркоров. У Ольги Бузовой было несколько ярких романов. Среди них четырехлетний брак с футболистом Дмитрием Тарасовым (развелись в 2016 году . — Прим. ред.), а также отношения с блогером Давидом Манукяном (расстались в февраля 2021-го — Прим. ред.).

https://ria.ru/20230511/buzova-1871100793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ольга бузова, филипп киркоров, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, знаменитости, россия, давид манукян (dava)