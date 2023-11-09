https://ria.ru/20231109/kiberataki-1908450771.html
В Италии выросло число кибератак
В Италии выросло число кибератак - РИА Новости, 09.11.2023
В Италии выросло число кибератак
Число кибератак в Италии за первое полугодие 2023 года выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в докладе итальянской... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:36
2023-11-09T16:36
2023-11-09T16:38
италия
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РИМ, 9 ноя - РИА Новости. Число кибератак в Италии за первое полугодие 2023 года выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в докладе итальянской ассоциации по информационной безопасности (Clusit). Отмечается, что в других странах мира рост числа кибернападений составляет 11%, таким образом, Италия превзошла его почти в 4 раза. "Еще в прошлом году мы писали: "Италия находится на прицеле". На страну приходится 7,6% атак в мире (против 3,4% в 2021 году). Эта тенденция подтверждается и в 2023 году, учитывая, что в первой половине года нападения на итальянских жертв составляют 9,6% от нашей выборки с использованием тех же источников. Учитывая, что Италия представляет 2% мирового ВВП и 0,7% населения, эти данные, безусловно, заставляют задуматься", - говорится в докладе. Кроме того, ассоциация отмечает, что в Италии в первой половине 2023 года доля "хактивизма", то есть использования кибератак для привлечения внимания общественности к социальным, политическим и другим вопросам, составила 30% по сравнению с 6,9% за тот же период прошлого года. В остальном мире пропорция таких выступлений находится на уровне 7,7%.
https://ria.ru/20231102/kiberataki-1906861106.html
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италия
В Италии выросло число кибератак
В Италии число кибератак за первое полугодие 2023 года выросло на 40 процентов