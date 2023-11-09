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Пентагон признал, что хуситы сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper
Пентагон признал, что хуситы сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper - РИА Новости, 09.11.2023
Пентагон признал, что хуситы сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper
Пентагон признал, что американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper был сбит хуситами у побережья Йемена. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T01:23
2023-11-09T01:23
2023-11-09T04:26
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Пентагон признал, что американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper был сбит хуситами у побережья Йемена."Мы можем подтвердить, что американский военный дистанционно пилотируемый летательный аппарат MQ-9 был сбит у побережья Йемена силами хуситов", - сказал РИА Новости представитель оборонного ведомства.Расследованием инцидента занимается Центральное командование американских вооруженных сил, в зону ответственности которого входит Ближний Восток.Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что сбило беспилотник, который "осуществлял враждебные действия в воздушном пространстве над территориальными водами Йемена в рамках американской военной поддержки израильского образования".
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в мире, йемен, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ансар алла, ближний восток
В мире, Йемен, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ансар Алла, Ближний Восток
Пентагон признал, что хуситы сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper
Пентагон: хуситы сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper у побережья Йемена