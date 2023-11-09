https://ria.ru/20231109/khusity-1908291908.html

Пентагон признал, что хуситы сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper

Пентагон признал, что хуситы сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper - РИА Новости, 09.11.2023

Пентагон признал, что хуситы сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper

Пентагон признал, что американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper был сбит хуситами у побережья Йемена. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T01:23

2023-11-09T01:23

2023-11-09T04:26

в мире

йемен

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ансар алла

ближний восток

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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Пентагон признал, что американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper был сбит хуситами у побережья Йемена."Мы можем подтвердить, что американский военный дистанционно пилотируемый летательный аппарат MQ-9 был сбит у побережья Йемена силами хуситов", - сказал РИА Новости представитель оборонного ведомства.Расследованием инцидента занимается Центральное командование американских вооруженных сил, в зону ответственности которого входит Ближний Восток.Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что сбило беспилотник, который "осуществлял враждебные действия в воздушном пространстве над территориальными водами Йемена в рамках американской военной поддержки израильского образования".

https://ria.ru/20231109/irak-1908288781.html

йемен

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в мире, йемен, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ансар алла, ближний восток