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В Саранске раскрыли хищение при ремонте техники для спецоперации - РИА Новости, 09.11.2023
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13:12 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/khischenie-1908378939.html
В Саранске раскрыли хищение при ремонте техники для спецоперации
В Саранске раскрыли хищение при ремонте техники для спецоперации - РИА Новости, 09.11.2023
В Саранске раскрыли хищение при ремонте техники для спецоперации
Начальник отдела сервисного обслуживания завода "103 Арсенал" оштрафован за хищение при ремонте техники, поврежденной во время специальной военной операции,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:12
2023-11-09T13:12
происшествия
саранск
республика мордовия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Начальник отдела сервисного обслуживания завода "103 Арсенал" оштрафован за хищение при ремонте техники, поврежденной во время специальной военной операции, сообщает в четверг управление ФСБ России по Мордовии. Как выяснил суд, 53-летний управленец при выполнении заключенного с Минобороны РФ госконтракта похитил около 100 тысяч рублей "под предлогом приобретения запасных частей для восстановления и ремонта военной техники, поврежденной в результате боевых действий при проведении СВО". Это стало поводом для возбуждения дела о мошенничестве. "В ходе следствия фигурант вину признал в полном объеме, ущерб возместил. Приговором Октябрьского районного суда Саранска мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20231109/sud-1908323409.html
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происшествия, саранск, республика мордовия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Саранск, Республика Мордовия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Саранске раскрыли хищение при ремонте техники для спецоперации

В Саранске оштрафовали сотрудника завода за хищение при ремонте техники для СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Начальник отдела сервисного обслуживания завода "103 Арсенал" оштрафован за хищение при ремонте техники, поврежденной во время специальной военной операции, сообщает в четверг управление ФСБ России по Мордовии.
Как выяснил суд, 53-летний управленец при выполнении заключенного с Минобороны РФ госконтракта похитил около 100 тысяч рублей "под предлогом приобретения запасных частей для восстановления и ремонта военной техники, поврежденной в результате боевых действий при проведении СВО". Это стало поводом для возбуждения дела о мошенничестве.
"В ходе следствия фигурант вину признал в полном объеме, ущерб возместил. Приговором Октябрьского районного суда Саранска мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей", - говорится в релизе.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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ПроисшествияСаранскРеспублика МордовияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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