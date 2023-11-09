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Более 600 человек приняли участие в турнире по бадминтону в Химках - РИА Новости, 10.11.2023
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21:02 09.11.2023 (обновлено: 10:44 10.11.2023)
https://ria.ru/20231109/khimki-1908589161.html
Более 600 человек приняли участие в турнире по бадминтону в Химках
Более 600 человек приняли участие в турнире по бадминтону в Химках - РИА Новости, 10.11.2023
Более 600 человек приняли участие в турнире по бадминтону в Химках
Более 600 человек стали участниками турнира по бадминтону RSL Open, который прошел в Центре ракеточных видов спорта Space Химок, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-09T21:02
2023-11-10T10:44
химки
московская область (подмосковье)
спорт
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Более 600 человек стали участниками турнира по бадминтону RSL Open, который прошел в Центре ракеточных видов спорта Space Химок, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Традиционно турнир по бадминтону RSL Open проходит два раза в год: весной и осенью. В этом сезоне медали разыграли в 14 категориях от группы Ф до группы А. Финальные встречи пройдут 11 и 12 ноября. В турнире приняли участие любители и профессионалы со всей страны. "Это самый крупный любительский турнир в России. В этом году у нас рекордное количество участников – более 600 человек. Турнир будет длиться четыре дня", – отметила турнирный директор Центра ракеточных видов спорта Space Дарья Преображенская. Ранее на базе Центра ракеточных видов спорта провели Кубок Московской области по игре в сквош. В турнире приняли участие более 20 спортсменов Подмосковья. Центр ракеточных видов спорта в Химках включает в себя девять кортов для бадминтона, три сквош-корта, а также столы для настольного тенниса. Занятия в центре проводят как для взрослых, так и для детей.
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химки, московская область (подмосковье), спорт
Химки, Московская область (Подмосковье), Спорт

Более 600 человек приняли участие в турнире по бадминтону в Химках

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБадминтон
Бадминтон - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Бадминтон
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Более 600 человек стали участниками турнира по бадминтону RSL Open, который прошел в Центре ракеточных видов спорта Space Химок, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Традиционно турнир по бадминтону RSL Open проходит два раза в год: весной и осенью. В этом сезоне медали разыграли в 14 категориях от группы Ф до группы А. Финальные встречи пройдут 11 и 12 ноября. В турнире приняли участие любители и профессионалы со всей страны.
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27 октября, 16:30
"Это самый крупный любительский турнир в России. В этом году у нас рекордное количество участников – более 600 человек. Турнир будет длиться четыре дня", – отметила турнирный директор Центра ракеточных видов спорта Space Дарья Преображенская.
Ранее на базе Центра ракеточных видов спорта провели Кубок Московской области по игре в сквош. В турнире приняли участие более 20 спортсменов Подмосковья.
Центр ракеточных видов спорта в Химках включает в себя девять кортов для бадминтона, три сквош-корта, а также столы для настольного тенниса. Занятия в центре проводят как для взрослых, так и для детей.
 
ХимкиМосковская область (Подмосковье)Спорт
 
 
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