https://ria.ru/20231109/khimki-1908589161.html

Более 600 человек приняли участие в турнире по бадминтону в Химках

Более 600 человек приняли участие в турнире по бадминтону в Химках - РИА Новости, 10.11.2023

Более 600 человек приняли участие в турнире по бадминтону в Химках

Более 600 человек стали участниками турнира по бадминтону RSL Open, который прошел в Центре ракеточных видов спорта Space Химок, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-09T21:02

2023-11-09T21:02

2023-11-10T10:44

химки

московская область (подмосковье)

спорт

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Более 600 человек стали участниками турнира по бадминтону RSL Open, который прошел в Центре ракеточных видов спорта Space Химок, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Традиционно турнир по бадминтону RSL Open проходит два раза в год: весной и осенью. В этом сезоне медали разыграли в 14 категориях от группы Ф до группы А. Финальные встречи пройдут 11 и 12 ноября. В турнире приняли участие любители и профессионалы со всей страны. "Это самый крупный любительский турнир в России. В этом году у нас рекордное количество участников – более 600 человек. Турнир будет длиться четыре дня", – отметила турнирный директор Центра ракеточных видов спорта Space Дарья Преображенская. Ранее на базе Центра ракеточных видов спорта провели Кубок Московской области по игре в сквош. В турнире приняли участие более 20 спортсменов Подмосковья. Центр ракеточных видов спорта в Химках включает в себя девять кортов для бадминтона, три сквош-корта, а также столы для настольного тенниса. Занятия в центре проводят как для взрослых, так и для детей.

https://ria.ru/20231027/khimki-1905680712.html

химки

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки, московская область (подмосковье), спорт