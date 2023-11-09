https://ria.ru/20231109/khabirov-1908307104.html

Глава Башкирии Хабиров заразился коронавирусом

Глава Башкирии Хабиров заразился коронавирусом - РИА Новости, 09.11.2023

Глава Башкирии Хабиров заразился коронавирусом

Глава Башкирии Радий Хабиров заболел коронавирусной инфекцией и находится на самоизоляции, он продолжает работать дистанционно, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T07:49

2023-11-09T07:49

2023-11-09T07:50

радий хабиров

общество

республика башкортостан

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УФА, 9 ноя – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заболел коронавирусной инфекцией и находится на самоизоляции, он продолжает работать дистанционно, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона. "У главы Башкортостана - положительный тест на коронавирус. Руководитель региона находится на самоизоляции, проходит лечение. Работает дистанционно", - сказал агентству собеседник. Ранее в Доме правительства Башкирии ввели масочный режим во избежание распространения коронавирусной инфекции. По данным регионального минздрава, всего с начала пандемии в республике коронавирусом заболели более 375 тысяч человек, из них 122 - за последние сутки.

https://ria.ru/20231108/koronavirus-1908119901.html

республика башкортостан

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радий хабиров, общество, республика башкортостан