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Глава Башкирии Хабиров заразился коронавирусом - РИА Новости, 09.11.2023
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07:49 09.11.2023 (обновлено: 07:50 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/khabirov-1908307104.html
Глава Башкирии Хабиров заразился коронавирусом
Глава Башкирии Хабиров заразился коронавирусом - РИА Новости, 09.11.2023
Глава Башкирии Хабиров заразился коронавирусом
Глава Башкирии Радий Хабиров заболел коронавирусной инфекцией и находится на самоизоляции, он продолжает работать дистанционно, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T07:49
2023-11-09T07:50
радий хабиров
общество
республика башкортостан
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УФА, 9 ноя – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заболел коронавирусной инфекцией и находится на самоизоляции, он продолжает работать дистанционно, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона. "У главы Башкортостана - положительный тест на коронавирус. Руководитель региона находится на самоизоляции, проходит лечение. Работает дистанционно", - сказал агентству собеседник. Ранее в Доме правительства Башкирии ввели масочный режим во избежание распространения коронавирусной инфекции. По данным регионального минздрава, всего с начала пандемии в республике коронавирусом заболели более 375 тысяч человек, из них 122 - за последние сутки.
https://ria.ru/20231108/koronavirus-1908119901.html
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радий хабиров, общество, республика башкортостан
Радий Хабиров, Общество, Республика Башкортостан
Глава Башкирии Хабиров заразился коронавирусом

Глава Башкирии Хабиров заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Башкирии Радий Хабиров
Глава Башкирии Радий Хабиров
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Башкирии Радий Хабиров. Архивное фото
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УФА, 9 ноя – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заболел коронавирусной инфекцией и находится на самоизоляции, он продолжает работать дистанционно, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
«
"У главы Башкортостана - положительный тест на коронавирус. Руководитель региона находится на самоизоляции, проходит лечение. Работает дистанционно", - сказал агентству собеседник.
Ранее в Доме правительства Башкирии ввели масочный режим во избежание распространения коронавирусной инфекции.
По данным регионального минздрава, всего с начала пандемии в республике коронавирусом заболели более 375 тысяч человек, из них 122 - за последние сутки.
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