https://ria.ru/20231109/kazakhstan-1908408054.html

Москва и Астана заявили, что их сотрудничество не угрожает третьим странам

Москва и Астана заявили, что их сотрудничество не угрожает третьим странам - РИА Новости, 09.11.2023

Москва и Астана заявили, что их сотрудничество не угрожает третьим странам

Военно-политическое сотрудничество Казахстана и России нацелено на обеспечение безопасности и повышение обороноспособности двух стран и не направлено против... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:33

2023-11-09T14:33

2023-11-09T14:33

россия

казахстан

владимир путин

политика

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 9 ноя - РИА Новости. Военно-политическое сотрудничество Казахстана и России нацелено на обеспечение безопасности и повышение обороноспособности двух стран и не направлено против третьих сторон, говорится в совместном заявлении президентов. "В соответствии с принципом равной и неделимой безопасности военное, военно-техническое и военно-политическое сотрудничество нацелено на обеспечение безопасности и повышение обороноспособности двух стран и не направлено против третьих сторон. Взаимодействие в этой сфере отражает стабильность союзнических отношений и определяет на десятилетия вперед их стратегический характер", - говорится в совместном заявлении президентов Казахстана и России по итогам визита Владимира Путина в Астану. Также в документе отмечается, что страны взаимодействуют в таких областях, как обеспечение биологической безопасности, осуществление санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора, подготовка профильных специалистов.

https://ria.ru/20231108/partnerstvo-1908045122.html

россия

казахстан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, казахстан, владимир путин, политика, касым-жомарт токаев