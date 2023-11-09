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Москва и Астана заявили, что их сотрудничество не угрожает третьим странам - РИА Новости, 09.11.2023
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14:33 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/kazakhstan-1908408054.html
Москва и Астана заявили, что их сотрудничество не угрожает третьим странам
Москва и Астана заявили, что их сотрудничество не угрожает третьим странам - РИА Новости, 09.11.2023
Москва и Астана заявили, что их сотрудничество не угрожает третьим странам
Военно-политическое сотрудничество Казахстана и России нацелено на обеспечение безопасности и повышение обороноспособности двух стран и не направлено против... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:33
2023-11-09T14:33
россия
казахстан
владимир путин
политика
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 9 ноя - РИА Новости. Военно-политическое сотрудничество Казахстана и России нацелено на обеспечение безопасности и повышение обороноспособности двух стран и не направлено против третьих сторон, говорится в совместном заявлении президентов. "В соответствии с принципом равной и неделимой безопасности военное, военно-техническое и военно-политическое сотрудничество нацелено на обеспечение безопасности и повышение обороноспособности двух стран и не направлено против третьих сторон. Взаимодействие в этой сфере отражает стабильность союзнических отношений и определяет на десятилетия вперед их стратегический характер", - говорится в совместном заявлении президентов Казахстана и России по итогам визита Владимира Путина в Астану. Также в документе отмечается, что страны взаимодействуют в таких областях, как обеспечение биологической безопасности, осуществление санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора, подготовка профильных специалистов.
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россия, казахстан, владимир путин, политика, касым-жомарт токаев
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Политика, Касым-Жомарт Токаев
Москва и Астана заявили, что их сотрудничество не угрожает третьим странам

Россия и Казахстан заявили, что их сотрудничество не угрожает третьим странам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
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АЛМА-АТА, 9 ноя - РИА Новости. Военно-политическое сотрудничество Казахстана и России нацелено на обеспечение безопасности и повышение обороноспособности двух стран и не направлено против третьих сторон, говорится в совместном заявлении президентов.
"В соответствии с принципом равной и неделимой безопасности военное, военно-техническое и военно-политическое сотрудничество нацелено на обеспечение безопасности и повышение обороноспособности двух стран и не направлено против третьих сторон. Взаимодействие в этой сфере отражает стабильность союзнических отношений и определяет на десятилетия вперед их стратегический характер", - говорится в совместном заявлении президентов Казахстана и России по итогам визита Владимира Путина в Астану.
Также в документе отмечается, что страны взаимодействуют в таких областях, как обеспечение биологической безопасности, осуществление санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора, подготовка профильных специалистов.
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