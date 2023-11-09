Москва и Астана заявили, что их сотрудничество не угрожает третьим странам
Россия и Казахстан заявили, что их сотрудничество не угрожает третьим странам
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
АЛМА-АТА, 9 ноя - РИА Новости. Военно-политическое сотрудничество Казахстана и России нацелено на обеспечение безопасности и повышение обороноспособности двух стран и не направлено против третьих сторон, говорится в совместном заявлении президентов.
"В соответствии с принципом равной и неделимой безопасности военное, военно-техническое и военно-политическое сотрудничество нацелено на обеспечение безопасности и повышение обороноспособности двух стран и не направлено против третьих сторон. Взаимодействие в этой сфере отражает стабильность союзнических отношений и определяет на десятилетия вперед их стратегический характер", - говорится в совместном заявлении президентов Казахстана и России по итогам визита Владимира Путина в Астану.
Также в документе отмечается, что страны взаимодействуют в таких областях, как обеспечение биологической безопасности, осуществление санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора, подготовка профильных специалистов.