https://ria.ru/20231109/izrail-1908452879.html

В МИД прокомментировали заявление израильского министра о ядерном оружии

В МИД прокомментировали заявление израильского министра о ядерном оружии - РИА Новости, 09.11.2023

В МИД прокомментировали заявление израильского министра о ядерном оружии

Заявление израильского министра подтверждает наличие у Израиля ядерного оружия, это делает актуальным создание на Ближнем Востоке свободной от таких вооружений... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:46

2023-11-09T16:46

2023-11-09T16:54

в мире

израиль

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ближний восток

мария захарова

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Заявление израильского министра подтверждает наличие у Израиля ядерного оружия, это делает актуальным создание на Ближнем Востоке свободной от таких вооружений зоны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху назвал сброс атомной бомбы на Газу "одной из возможностей" развития конфликта."Данные высказывания считаем провокационными, абсолютно недопустимыми и весьма примечательными по следующим причинам. Во-первых, подобные заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа. Это что – угроза геноцида?" - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.По ее словам, оправданий для этих заявлений нет и не может быть."Во-вторых, на фоне исторически сложившейся в Израиле политики неопределенности относительно обладания ядерным оружием данные высказывания не только явным образом подтверждают наличие такового у этой страны, но и демонстрируют готовность всерьез рассматривать возможность его применения в совершенно неадекватных сценариях", - добавила Захарова.По ее словам, все более актуальным и неотложным становится вопрос о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения и средств его доставки. Прогресс на данном направлении, по ее словам, "систематически "торпедирует" именно Израиль при активной поддержке и попустительстве со стороны США".

https://ria.ru/20231107/mid-1907821028.html

https://ria.ru/20231108/peskov-1908114687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток, мария захарова