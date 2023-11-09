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В МИД прокомментировали заявление израильского министра о ядерном оружии - РИА Новости, 09.11.2023
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16:46 09.11.2023 (обновлено: 16:54 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/izrail-1908452879.html
В МИД прокомментировали заявление израильского министра о ядерном оружии
В МИД прокомментировали заявление израильского министра о ядерном оружии - РИА Новости, 09.11.2023
В МИД прокомментировали заявление израильского министра о ядерном оружии
Заявление израильского министра подтверждает наличие у Израиля ядерного оружия, это делает актуальным создание на Ближнем Востоке свободной от таких вооружений... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:46
2023-11-09T16:54
в мире
израиль
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ближний восток
мария захарова
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Заявление израильского министра подтверждает наличие у Израиля ядерного оружия, это делает актуальным создание на Ближнем Востоке свободной от таких вооружений зоны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху назвал сброс атомной бомбы на Газу "одной из возможностей" развития конфликта."Данные высказывания считаем провокационными, абсолютно недопустимыми и весьма примечательными по следующим причинам. Во-первых, подобные заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа. Это что – угроза геноцида?" - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.По ее словам, оправданий для этих заявлений нет и не может быть."Во-вторых, на фоне исторически сложившейся в Израиле политики неопределенности относительно обладания ядерным оружием данные высказывания не только явным образом подтверждают наличие такового у этой страны, но и демонстрируют готовность всерьез рассматривать возможность его применения в совершенно неадекватных сценариях", - добавила Захарова.По ее словам, все более актуальным и неотложным становится вопрос о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения и средств его доставки. Прогресс на данном направлении, по ее словам, "систематически "торпедирует" именно Израиль при активной поддержке и попустительстве со стороны США".
https://ria.ru/20231107/mid-1907821028.html
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израиль
россия
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в мире, израиль, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток, мария захарова
В мире, Израиль, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ближний Восток, Мария Захарова
В МИД прокомментировали заявление израильского министра о ядерном оружии

МИД: слова израильского министра подтверждают наличие у Израиля ядерного оружия

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Заявление израильского министра подтверждает наличие у Израиля ядерного оружия, это делает актуальным создание на Ближнем Востоке свободной от таких вооружений зоны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху назвал сброс атомной бомбы на Газу "одной из возможностей" развития конфликта.
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"Данные высказывания считаем провокационными, абсолютно недопустимыми и весьма примечательными по следующим причинам. Во-первых, подобные заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа. Это что – угроза геноцида?" - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
По ее словам, оправданий для этих заявлений нет и не может быть.
"Во-вторых, на фоне исторически сложившейся в Израиле политики неопределенности относительно обладания ядерным оружием данные высказывания не только явным образом подтверждают наличие такового у этой страны, но и демонстрируют готовность всерьез рассматривать возможность его применения в совершенно неадекватных сценариях", - добавила Захарова.
По ее словам, все более актуальным и неотложным становится вопрос о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения и средств его доставки. Прогресс на данном направлении, по ее словам, "систематически "торпедирует" именно Израиль при активной поддержке и попустительстве со стороны США".
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В миреИзраильРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБлижний ВостокМария Захарова
 
 
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