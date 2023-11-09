https://ria.ru/20231109/izrail-1908451726.html

Захарова ответила на вопрос об угрозе применения Израилем ядерного оружия

Захарова ответила на вопрос об угрозе применения Израилем ядерного оружия - РИА Новости, 09.11.2023

Захарова ответила на вопрос об угрозе применения Израилем ядерного оружия

Россия считает высказывания израильского министра по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху о возможности применения ядерного оружия провокационными и... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:44

2023-11-09T16:44

2023-11-09T17:01

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

в мире

мария захарова

хамас

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия считает высказывания израильского министра по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху о возможности применения ядерного оружия провокационными и абсолютно недопустимыми, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее израильский министр Элияху назвал сброс атомной бомбы на Газу "одной из возможностей" развития конфликта."Данные высказывания считаем провокационными, абсолютно недопустимыми и весьма примечательными по следующим причинам. Во-первых, подобные заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа. Это что – угроза геноцида?" - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.По ее словам, оправданий для этих заявлений нет и не может быть.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, мария захарова, хамас