https://ria.ru/20231109/izrail-1908451726.html
Захарова ответила на вопрос об угрозе применения Израилем ядерного оружия
Захарова ответила на вопрос об угрозе применения Израилем ядерного оружия - РИА Новости, 09.11.2023
Захарова ответила на вопрос об угрозе применения Израилем ядерного оружия
Россия считает высказывания израильского министра по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху о возможности применения ядерного оружия провокационными и... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:44
2023-11-09T16:44
2023-11-09T17:01
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
в мире
мария захарова
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия считает высказывания израильского министра по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху о возможности применения ядерного оружия провокационными и абсолютно недопустимыми, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее израильский министр Элияху назвал сброс атомной бомбы на Газу "одной из возможностей" развития конфликта."Данные высказывания считаем провокационными, абсолютно недопустимыми и весьма примечательными по следующим причинам. Во-первых, подобные заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа. Это что – угроза геноцида?" - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.По ее словам, оправданий для этих заявлений нет и не может быть.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, мария захарова, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, В мире, Мария Захарова, ХАМАС
Захарова ответила на вопрос об угрозе применения Израилем ядерного оружия
Захарова назвала заявления израильского министра по ядерному оружию провокацией