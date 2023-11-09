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Захарова ответила на вопрос об угрозе применения Израилем ядерного оружия - РИА Новости, 09.11.2023
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16:44 09.11.2023 (обновлено: 17:01 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/izrail-1908451726.html
Захарова ответила на вопрос об угрозе применения Израилем ядерного оружия
Захарова ответила на вопрос об угрозе применения Израилем ядерного оружия - РИА Новости, 09.11.2023
Захарова ответила на вопрос об угрозе применения Израилем ядерного оружия
Россия считает высказывания израильского министра по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху о возможности применения ядерного оружия провокационными и... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:44
2023-11-09T17:01
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
в мире
мария захарова
хамас
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия считает высказывания израильского министра по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху о возможности применения ядерного оружия провокационными и абсолютно недопустимыми, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее израильский министр Элияху назвал сброс атомной бомбы на Газу "одной из возможностей" развития конфликта."Данные высказывания считаем провокационными, абсолютно недопустимыми и весьма примечательными по следующим причинам. Во-первых, подобные заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа. Это что – угроза геноцида?" - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.По ее словам, оправданий для этих заявлений нет и не может быть.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, мария захарова, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, В мире, Мария Захарова, ХАМАС
Захарова ответила на вопрос об угрозе применения Израилем ядерного оружия

Захарова назвала заявления израильского министра по ядерному оружию провокацией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия считает высказывания израильского министра по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху о возможности применения ядерного оружия провокационными и абсолютно недопустимыми, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее израильский министр Элияху назвал сброс атомной бомбы на Газу "одной из возможностей" развития конфликта.
"Данные высказывания считаем провокационными, абсолютно недопустимыми и весьма примечательными по следующим причинам. Во-первых, подобные заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа. Это что – угроза геноцида?" - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
По ее словам, оправданий для этих заявлений нет и не может быть.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильВ миреМария ЗахароваХАМАС
 
 
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