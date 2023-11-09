https://ria.ru/20231109/izrail-1908380453.html

Евросовет пригрозил Израилю изоляцией

Евросовет пригрозил Израилю изоляцией - РИА Новости, 09.11.2023

Евросовет пригрозил Израилю изоляцией

Израиль окажется в изоляции, если не прекратит нарушать международное право в секторе Газа, считает глава Евросовета Шарль Мишель в эфире телеканала France 2. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:19

2023-11-09T13:19

2023-11-09T13:21

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ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. Израиль окажется в изоляции, если не прекратит нарушать международное право в секторе Газа, считает глава Евросовета Шарль Мишель в эфире телеканала France 2. "Мы все советуем Израилю придерживаться норм международного права, осуществляя свою оборону... Израиль не заинтересован в том, чтобы в определённый момент оказаться в изоляции от международного сообщества. Поэтому для Израиля важно внимательно относиться к этим правилам", - сказал он. Он отметил, что полная блокада целого сектора не соответствует международному праву, и необходимо обеспечивать защиту гражданского населения. Мишель подчеркнул, что для ЕС "абсолютным приоритетом" является решение палестино-израильского конфликта путем создания двух государств. Он отметил, что ЕС должен организовать международную конференцию по этому вопросу. "Я думаю, что необходимо использовать ближайшие недели, чтобы организовать международную конференцию. ЕС может и должен взять на себя ведущую роль, чтобы продвигать это решение путем создания двух государств, подготовить конкретный план, конкретные решения, которые могут послужить основой для компромисса", - сказал он. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231109/yuar-1908358263.html

https://ria.ru/20231105/ssha-1907603344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, шарль мишель, евросоюз, хамас, евросовет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году