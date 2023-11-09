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Израиль дал жителям Газы шесть часов для эвакуации с севера на юг - РИА Новости, 09.11.2023
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11:43 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/izrail-1908354265.html
Израиль дал жителям Газы шесть часов для эвакуации с севера на юг
Израиль дал жителям Газы шесть часов для эвакуации с севера на юг - РИА Новости, 09.11.2023
Израиль дал жителям Газы шесть часов для эвакуации с севера на юг
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь разрешила эвакуацию жителей сектора Газа с севера на юг анклава с 10.00 по 16.00 местного времени (11.00-17.00 мск) по... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:43
2023-11-09T11:43
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь разрешила эвакуацию жителей сектора Газа с севера на юг анклава с 10.00 по 16.00 местного времени (11.00-17.00 мск) по дороге Салах ад-Дина, заявил представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи. "Сегодня, как и в прошлые дни, ЦАХАЛ снова разрешит проезд по дороге Салах ад-Дина с 10:00 до 16:00... В целях вашей безопасности используйте это время для движения на юг", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Адраи в соцсети X. Представитель ЦАХАЛ также отметил, что призывы к эвакуации от израильской армии находят широкий отклик у палестинского населения. Согласно его сообщению, около 50 тысяч жителей северной части сектора Газа направились на юг. "Поэтому мы продлили время работы безопасного коридора от улицы Салах ад-Дина к югу", - добавил Адраи. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231109/vybory-1908345794.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль дал жителям Газы шесть часов для эвакуации с севера на юг

Израиль разрешил жителям Газы эвакуацию с севера на юг в течение шести часов

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы перемещаются из северной части сектора Газа
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь разрешила эвакуацию жителей сектора Газа с севера на юг анклава с 10.00 по 16.00 местного времени (11.00-17.00 мск) по дороге Салах ад-Дина, заявил представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи.
"Сегодня, как и в прошлые дни, ЦАХАЛ снова разрешит проезд по дороге Салах ад-Дина с 10:00 до 16:00... В целях вашей безопасности используйте это время для движения на юг", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Адраи в соцсети X.
Представитель ЦАХАЛ также отметил, что призывы к эвакуации от израильской армии находят широкий отклик у палестинского населения.
Согласно его сообщению, около 50 тысяч жителей северной части сектора Газа направились на юг.
"Поэтому мы продлили время работы безопасного коридора от улицы Салах ад-Дина к югу", - добавил Адраи.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
В Израиле заявили о необходимости досрочных выборов после окончания войны
Вчера, 11:02
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Армия Израиля заявила, что ХАМАС потеряло контроль над севером Газы
8 ноября, 21:50
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
В ХАМАС ожидают от исламских стран остановки поставок нефти Израилю
Вчера, 09:46
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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