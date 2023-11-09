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Истребители ВВС Израиля атаковали позиции ВС САР в Дамаске и Эс-Сувейде - РИА Новости, 09.11.2023
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22:13 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/istrebiteli-1908524037.html
Истребители ВВС Израиля атаковали позиции ВС САР в Дамаске и Эс-Сувейде
Истребители ВВС Израиля атаковали позиции ВС САР в Дамаске и Эс-Сувейде - РИА Новости, 09.11.2023
Истребители ВВС Израиля атаковали позиции ВС САР в Дамаске и Эс-Сувейде
Шесть истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана и оккупированных Голанских высот атаковали позиции ВС Сирии в провинциях Дамаск и... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T22:13
2023-11-09T22:13
в мире
израиль
сирия
ливан
f-16
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Шесть истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана и оккупированных Голанских высот атаковали позиции ВС Сирии в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда, пострадавших в результате авиаудара нет, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Восьмого ноября с 22:49 до 23:00 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана и оккупированных Голанских высот нанесли авиационные удары по позициям вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда. Пострадавших нет", - заявил Кулить на брифинге. Ранее в минобороны Сирии сообщали, что Израиль нанес авиаудары по некоторым военным позициям на юге Сирии, был причинен материальный ущерб.
https://ria.ru/20231109/siriya-1908309707.html
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в мире, израиль, сирия, ливан, f-16, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сирия, Ливан, F-16, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Истребители ВВС Израиля атаковали позиции ВС САР в Дамаске и Эс-Сувейде

Шесть истребителей ВВС Израиля атаковали позиции ВС САР в Дамаске и Эс-Сувейде

© Фото : U.S. Central Command/XИстребители F-16
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : U.S. Central Command/X
Истребители F-16 . Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Шесть истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана и оккупированных Голанских высот атаковали позиции ВС Сирии в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда, пострадавших в результате авиаудара нет, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«
"Восьмого ноября с 22:49 до 23:00 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана и оккупированных Голанских высот нанесли авиационные удары по позициям вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда. Пострадавших нет", - заявил Кулить на брифинге.
Ранее в минобороны Сирии сообщали, что Израиль нанес авиаудары по некоторым военным позициям на юге Сирии, был причинен материальный ущерб.
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В миреИзраильСирияЛиванF-16Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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