https://ria.ru/20231109/istrebiteli-1908524037.html

Истребители ВВС Израиля атаковали позиции ВС САР в Дамаске и Эс-Сувейде

Истребители ВВС Израиля атаковали позиции ВС САР в Дамаске и Эс-Сувейде - РИА Новости, 09.11.2023

Истребители ВВС Израиля атаковали позиции ВС САР в Дамаске и Эс-Сувейде

Шесть истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана и оккупированных Голанских высот атаковали позиции ВС Сирии в провинциях Дамаск и... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T22:13

2023-11-09T22:13

2023-11-09T22:13

в мире

израиль

сирия

ливан

f-16

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Шесть истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана и оккупированных Голанских высот атаковали позиции ВС Сирии в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда, пострадавших в результате авиаудара нет, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Восьмого ноября с 22:49 до 23:00 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана и оккупированных Голанских высот нанесли авиационные удары по позициям вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда. Пострадавших нет", - заявил Кулить на брифинге. Ранее в минобороны Сирии сообщали, что Израиль нанес авиаудары по некоторым военным позициям на юге Сирии, был причинен материальный ущерб.

https://ria.ru/20231109/siriya-1908309707.html

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в мире, израиль, сирия, ливан, f-16, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году