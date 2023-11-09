https://ria.ru/20231109/investstrategiya-1908347876.html
Моор поручил разработать новую инвестстратегию Тюменской области
Моор поручил разработать новую инвестстратегию Тюменской области - РИА Новости, 09.11.2023
Моор поручил разработать новую инвестстратегию Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил правительству региона разработать новую долгосрочную инвестиционную стратегию, направленную на повышение... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:11
2023-11-09T11:11
2023-11-09T11:11
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александр моор
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ТЮМЕНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил правительству региона разработать новую долгосрочную инвестиционную стратегию, направленную на повышение конкурентоспособности региона в борьбе за кадры, человеческий капитал и инвестиции в местную экономику, сообщает пресс-служба главы региона. Вопрос стратегического планирования развития региональной экономики в целом и Тюменской агломерации, включающей в себя город Тюмень и Тюменский район, Александр Моор поднял по итогам очередных "Губернаторских чтений", главным докладчиком на которых выступил директор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Федор Войтоловский. "В наличии у государства и региона долгосрочной стратегии развития заинтересованы и наши компании, и предприятия. На мой взгляд, уже пора начинать разработку новой долгосрочной инвестиционной стратегии Тюменской области. Нужен и стратегический план развития Тюменской городской агломерации. Поручаю коллегам приступить к работе в этом направлении", – цитирует слова Александра Моора пресс-служба губернатора. В своем Telegram-канале Александр Моор подчеркнул, что помимо новой инвестстратегии региона необходимо также сформировать план развития Тюменской городской агломерации на дальнюю перспективу. По мнению губернатора, "это повысит конкурентоспособность в борьбе за кадры, человеческий капитал и инвестиции в региональную экономику".
https://ria.ru/20231103/avtobusy-1907155790.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, александр моор, тюмень
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Тюмень
ТЮМЕНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил правительству региона разработать новую долгосрочную инвестиционную стратегию, направленную на повышение конкурентоспособности региона в борьбе за кадры, человеческий капитал и инвестиции в местную экономику, сообщает пресс-служба главы региона.
Вопрос стратегического планирования развития региональной экономики в целом и Тюменской агломерации, включающей в себя город Тюмень
и Тюменский район
, Александр Моор поднял по итогам очередных "Губернаторских чтений", главным докладчиком на которых выступил директор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН
Федор Войтоловский.
"В наличии у государства и региона долгосрочной стратегии развития заинтересованы и наши компании, и предприятия. На мой взгляд, уже пора начинать разработку новой долгосрочной инвестиционной стратегии Тюменской области. Нужен и стратегический план развития Тюменской городской агломерации. Поручаю коллегам приступить к работе в этом направлении", – цитирует слова Александра Моора пресс-служба губернатора.
В своем Telegram-канале Александр Моор подчеркнул, что помимо новой инвестстратегии региона необходимо также сформировать план развития Тюменской городской агломерации на дальнюю перспективу. По мнению губернатора, "это повысит конкурентоспособность в борьбе за кадры, человеческий капитал и инвестиции в региональную экономику".
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