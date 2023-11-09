https://ria.ru/20231109/investprogramma-1908368664.html

Воронежская адресная инвестпрограмма основана на запросах жителей региона

Воронежская адресная инвестпрограмма основана на запросах жителей региона - РИА Новости, 09.11.2023

Воронежская адресная инвестпрограмма основана на запросах жителей региона

Работающая в Воронежской области адресная инвестиционная программа, реализация которой находится на особом контроле депутатов областной думы, основана на... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:34

2023-11-09T12:34

2023-11-09T12:34

воронежская область

воронеж

борисоглебск

воронежская область

владимир нетесов

воронежская областная дума

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ВОРОНЕЖ, 9 ноя - РИА Новости. Работающая в Воронежской области адресная инвестиционная программа, реализация которой находится на особом контроле депутатов областной думы, основана на запросах жителей региона, сообщил председатель заксобрания Владимир Нетёсов. Воронежская областная дума проанализировала предварительные итоги строительства объектов в рамках областной адресной инвестиционной программы в 2023 году. Для внесения в программу предлагаются проекты, основанные на запросах жителей, которые обращаются за поддержкой в их реализации, в том числе к депутатскому корпусу областной думы в своих округах. Поэтому строительство объектов в рамках инвестпрограммы находится на особом контроле у парламентариев, подчеркнул председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. "Наличие современной и комфортной инфраструктуры для жизни, работы и досуга становится решающим в выборе места жительства и непосредственно влияет на инвестиционную привлекательность региона – частный капитал предпочитает приходить на территорию с развитой сетью социальных объектов, качественными инженерными коммуникациями, хорошими дорогами, доступными энергоресурсами. Поэтому от того, как реализуется областная адресная инвестпрограмма, напрямую зависит уровень жизни людей, рост их благосостояния, а также развитие региона", – сказал Нетёсов. В текущем году на реализацию программы утверждены беспрецедентные средства в объеме более 34,5 миллиарда рублей, в том числе около 7 миллиардов - из федерального бюджета и 25,4 миллиарда – из областного. Деньги были распределены на финансирование 276 объектов капитального строительства. Это, в частности, 32 объекта здравоохранения (среди них 13 ФАПов и амбулаторий в сельских населенных пунктах), 20 – культуры, 23 – физкультуры и спорта, 23 – образования, 86 – жилищно-коммунального хозяйства, 6 – социальной сферы. Также средства были направлены по семи объектам охраны окружающей среды (полигоны твердых коммунальных отходов), 24 объектов газораспределительных сетей и 17 котельных. Как отмечает заксобрание, в рамках адресной инвестпрограммы планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию в 2023 году 37 объектов, в том числе по национальным проектам – 18 объектов. За отчетный период уже введены в эксплуатацию хирургический корпус для Воронежского областного клинического онкодиспансера на 340 койко-мест, врачебная амбулатория в селе Шукавка Верхнехавского района, школа на 1500 мест по улице Остужева и образовательные центр на 2860 мест по Московскому проспекту в Воронеже. Также сданы лыжероллерная трасса в поселке Панино, культурно-досуговый центр в селе Щучье Лискинского района, завершены пристройки к школе №77 (Масловка) на 370 мест и Бутурлиновской ООШ №1 на 312 мест, реконструкция водонапорной башни и артезианской скважины в селе Орлово Новоусманского района. До конца года планируется завершить строительство спорткомплекса с борцовским залом в Воронеже (по нацпроекту "Демография"), ледовой арены в Борисоглебске (также по нацпроекту "Демография"), физкультурно-оздоровительного комплекса в Юго-Восточном микрорайоне Борисоглебска, стадиона в Бутурлиновке, стадиона со спорткомплексом в Острогожске и спорткомплекса в Калаче. Кроме того, в рамках нацпроекта "Демография" завершается строительство центра ухода и социализации "Хохольский" и дома-интерната для престарелых и инвалидов в Нижнедевицком районе.

https://ria.ru/20231031/voronezh-1906474658.html

https://ria.ru/20231026/kompensatsii-1905504628.html

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Влада Копылова

воронеж, борисоглебск, воронежская область, владимир нетесов, воронежская областная дума