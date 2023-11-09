https://ria.ru/20231109/ii-1908369321.html
Круглый стол о внедрении ИИ в бизнесе провели на полях FINOPOLIS 2023
Круглый стол о внедрении ИИ в бизнесе провели на полях FINOPOLIS 2023 - РИА Новости, 09.11.2023
Круглый стол о внедрении ИИ в бизнесе провели на полях FINOPOLIS 2023
Страховой Дом ВСК выступил организатором круглого стола "Технологии искусственного интеллекта в бизнесе: где применимость и эффективность?" в рамках форума... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:35
2023-11-09T12:35
2023-11-09T12:35
россия
вск (страховой дом)
финансирование
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Страховой Дом ВСК выступил организатором круглого стола "Технологии искусственного интеллекта в бизнесе: где применимость и эффективность?" в рамках форума FINOPOLIS 2023, сообщает пресс-служба ВСК. В данном мероприятии поучаствовали топ-менеджеры ВСК, представители Минцифры России, Ассоциации "Финтех" и крупных российских финансовых и технологических компаний, работающих с ИИ – Дом.рф, МТС, YandexGPT. Спикеры обсудили тенденции развития AI и машинного обучения, применения и масштабирования технологии искусственного интеллекта в современных российских экономических условиях. Модератором круглого стола стала член Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина. По ее словам, с момента появления первой национальной стратегии ИИ в 2017 году в мире всего за два года еще 30 стран выпустили планы развития в этой области. Это говорит о пристальном внимании к потенциалу ИИ. В России на данный момент уровень проникновения искусственного интеллекта в бизнес составляет 20%, а к 2024 году этот показатель должен составить уже 50%. По мнению гендиректора ассоциации "Финтех" Максима Григорьева, искусственный интеллект претендует на роль технологии общего назначения, то есть базовой технологии, доступной широкому кругу пользователей. Спикер отметил, что в российском финансовом секторе около 90% компаний уже начали внедрять технологии ИИ. В свою очередь, гендиректор VisionLabs, директор направления ИИ "МТС" Дмитрий Марков рассказал об основных трендах в области искусственного интеллекта. А замдиректора департамента развития искусственного интеллекта и больших данных Минцифры России Сослан Габуев отметил, что на данный момент министерство разрабатывает новый проект - государственную платформу на базе искусственного интеллекта, который будет способствовать цифровой трансформации бизнеса, прежде всего, в сельскохозяйственном секторе, здравоохранении и транспортной отрасли. В пресс-службе отметили, что управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации Дом.рф Николай Козак поделился с участниками мероприятия кейсом запуска лаборатории искусственного интеллекта и пилотного проекта компании на базе российской нейросети. Кроме того, Chief Product Officer YandexGPT и Yandex Cloud Алексей Долотов рассказал, каков эффект внедрения нейросетей для бизнеса: наиболее востребован ИИ в маркетинге, HR, прямых продажах, однако разработка кастомизированного решения для компании требует значительных затрат. Поэтому бизнес выбирает готовые универсальные решения, одно из самых популярных – применение ИИ в работе колл-центра. В целом, по мнению спикера генеративный ИИ не сможет "заменить" человека, однако технология позволит значительно сокращать время, которое персонал тратит на решение рутинных задач – например, поиск информации. Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS в этом году проходит с 8 по 10 ноября.
https://ria.ru/20230616/vsk-1878720865.html
https://ria.ru/20230616/vsk-1878720865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вск (страховой дом), финансирование
Россия, ВСК (страховой дом), Финансирование
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Страховой Дом ВСК выступил организатором круглого стола "Технологии искусственного интеллекта в бизнесе: где применимость и эффективность?" в рамках форума FINOPOLIS 2023, сообщает пресс-служба ВСК.
В данном мероприятии поучаствовали топ-менеджеры ВСК, представители Минцифры России, Ассоциации "Финтех
" и крупных российских финансовых и технологических компаний, работающих с ИИ – Дом.рф, МТС
, YandexGPT. Спикеры обсудили тенденции развития AI и машинного обучения, применения и масштабирования технологии искусственного интеллекта в современных российских экономических условиях.
ВСК и Национальный Центр ГЧП договорились о развитии продуктов страхования
Модератором круглого стола стала член Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина. По ее словам, с момента появления первой национальной стратегии ИИ в 2017 году в мире всего за два года еще 30 стран выпустили планы развития в этой области. Это говорит о пристальном внимании к потенциалу ИИ. В России на данный момент уровень проникновения искусственного интеллекта в бизнес составляет 20%, а к 2024 году этот показатель должен составить уже 50%.
По мнению гендиректора ассоциации "Финтех" Максима Григорьева
, искусственный интеллект претендует на роль технологии общего назначения, то есть базовой технологии, доступной широкому кругу пользователей. Спикер отметил, что в российском финансовом секторе около 90% компаний уже начали внедрять технологии ИИ.
В свою очередь, гендиректор VisionLabs, директор направления ИИ "МТС" Дмитрий Марков рассказал об основных трендах в области искусственного интеллекта. А замдиректора департамента развития искусственного интеллекта и больших данных Минцифры России Сослан Габуев отметил, что на данный момент министерство разрабатывает новый проект - государственную платформу на базе искусственного интеллекта, который будет способствовать цифровой трансформации бизнеса, прежде всего, в сельскохозяйственном секторе, здравоохранении и транспортной отрасли.
В пресс-службе отметили, что управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации Дом.рф Николай Козак поделился с участниками мероприятия кейсом запуска лаборатории искусственного интеллекта и пилотного проекта компании на базе российской нейросети.
ВСК и Национальный Центр ГЧП договорились о развитии продуктов страхования
Кроме того, Chief Product Officer YandexGPT и Yandex Cloud Алексей Долотов рассказал, каков эффект внедрения нейросетей для бизнеса: наиболее востребован ИИ в маркетинге, HR, прямых продажах, однако разработка кастомизированного решения для компании требует значительных затрат. Поэтому бизнес выбирает готовые универсальные решения, одно из самых популярных – применение ИИ в работе колл-центра. В целом, по мнению спикера генеративный ИИ не сможет "заменить" человека, однако технология позволит значительно сокращать время, которое персонал тратит на решение рутинных задач – например, поиск информации.
Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS в этом году проходит с 8 по 10 ноября.