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ЦБТ изучает возможность идентификации пользователей по сетчатке глаза - РИА Новости, 09.11.2023
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01:05 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/identifikatsiya-1908290911.html
ЦБТ изучает возможность идентификации пользователей по сетчатке глаза
ЦБТ изучает возможность идентификации пользователей по сетчатке глаза - РИА Новости, 09.11.2023
ЦБТ изучает возможность идентификации пользователей по сетчатке глаза
"Центр биометрических технологий" изучает возможность идентификации пользователей по различным видам биометрии - модальностям, среди них - распознавание по... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T01:05
2023-11-09T01:05
технологии
общество
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. "Центр биометрических технологий" изучает возможность идентификации пользователей по различным видам биометрии - модальностям, среди них - распознавание по отпечаткам пальцев, сетчатке глаза, рисунку вен на ладонях, рассказал журналистам генеральный директор АО "Центр Биометрических Технологий" (ЦБТ) Владислав Поволоцкий на площадке форума Finopolis. "Сейчас мы проводим масштабное исследование. Привлекаем консультантов, используем аналитику, проводим собеседования с участниками рынка на предмет возможности массового использования других модальностей. Определенный интерес представляют отпечатки пальцев – как самый распространенный вид, но проблематичный с точки зрения массового использования. В качестве перспективных мы в том числе рассматриваем рисунок вен ладони, которые могут использоваться в услугах бесконтактно, а также сетчатку глаза", - сказал Поволоцкий. Также ЦБТ совместно с партнерами изучает возможность идентификации пользователей по походке. "Что мы однозначно не рассматриваем – это все, что связано с различными видами геномноной информации, - добавил он. Гендиректор ЦБТ рассказал, что с начала 2024 года начнет действовать рабочая группа при участии вендоров, разработчиков технологий, компаний-пользователей биометрических сервисов. Планируется, что к сентябрю будет сформирован перечень новых модальностей. "По итогам этой работы мы совместно со всеми заинтересованными сторонами сформируем дорожную карту по новым модальностям. Мы должны не просто утвердить новые модальности, мы должны быть полностью готовы к сбору, использованию и самое главное - к бесшовному переходу клиентских сервисов", - добавил Поволоцкий. Сейчас в Единой биометрической системе используется две модaльности - голос и изображение лица. С 1 июня в силу вступили нормы закона, согласно которым биометрические персональные данные теперь будут обрабатываться только внутри Единой биометрической системы. Банки и другие организации, которые хранят биометрию, должны были передать эти данные до 30 сентября 2023 года. Отказаться от регистрации биометрии человек может через МФЦ, если не планирует пользоваться такой технологией в будущем.
https://ria.ru/20231109/metro-1908288885.html
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технологии, общество, россия
Технологии, Общество, Россия
ЦБТ изучает возможность идентификации пользователей по сетчатке глаза

ЦБТ изучает возможность идентификации по сетчатке глаза и отпечатку ладони

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДемонстрация процедуры снятия биометрических данных
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. "Центр биометрических технологий" изучает возможность идентификации пользователей по различным видам биометрии - модальностям, среди них - распознавание по отпечаткам пальцев, сетчатке глаза, рисунку вен на ладонях, рассказал журналистам генеральный директор АО "Центр Биометрических Технологий" (ЦБТ) Владислав Поволоцкий на площадке форума Finopolis.
«
"Сейчас мы проводим масштабное исследование. Привлекаем консультантов, используем аналитику, проводим собеседования с участниками рынка на предмет возможности массового использования других модальностей. Определенный интерес представляют отпечатки пальцев – как самый распространенный вид, но проблематичный с точки зрения массового использования. В качестве перспективных мы в том числе рассматриваем рисунок вен ладони, которые могут использоваться в услугах бесконтактно, а также сетчатку глаза", - сказал Поволоцкий.
Также ЦБТ совместно с партнерами изучает возможность идентификации пользователей по походке. "Что мы однозначно не рассматриваем – это все, что связано с различными видами геномноной информации, - добавил он.
Гендиректор ЦБТ рассказал, что с начала 2024 года начнет действовать рабочая группа при участии вендоров, разработчиков технологий, компаний-пользователей биометрических сервисов. Планируется, что к сентябрю будет сформирован перечень новых модальностей.
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"По итогам этой работы мы совместно со всеми заинтересованными сторонами сформируем дорожную карту по новым модальностям. Мы должны не просто утвердить новые модальности, мы должны быть полностью готовы к сбору, использованию и самое главное - к бесшовному переходу клиентских сервисов", - добавил Поволоцкий.
Сейчас в Единой биометрической системе используется две модaльности - голос и изображение лица.
С 1 июня в силу вступили нормы закона, согласно которым биометрические персональные данные теперь будут обрабатываться только внутри Единой биометрической системы. Банки и другие организации, которые хранят биометрию, должны были передать эти данные до 30 сентября 2023 года. Отказаться от регистрации биометрии человек может через МФЦ, если не планирует пользоваться такой технологией в будущем.
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