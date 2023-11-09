https://ria.ru/20231109/gumpauzy-1908513973.html

Дюжаррик: гумпаузы в Газе должны согласовываться с ООН по времени и месту

Дюжаррик: гумпаузы в Газе должны согласовываться с ООН по времени и месту - РИА Новости, 09.11.2023

Дюжаррик: гумпаузы в Газе должны согласовываться с ООН по времени и месту

Гуманитарные паузы в секторе Газа должны согласовываться с ООН по времени и месту осуществления, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T20:54

2023-11-09T20:54

2023-11-09T20:54

в мире

израиль

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

стефан дюжаррик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907819564_250:235:2914:1733_1920x0_80_0_0_3c61fffc552bcfe94c11df114d96c0c4.jpg

ООН, 9 ноя – РИА Новости. Гуманитарные паузы в секторе Газа должны согласовываться с ООН по времени и месту осуществления, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Мы видели сообщения (о готовности Израиля на четырехчасовые гуманитарные паузы – ред.) в прессе не так давно. Любую подобную паузу в боевых действиях нужно будет координировать с ООН, в частности по вопросу времени и места осуществления. И чтобы это осуществлялось безопасным образом для гуманитарных операций, это надо будет согласовывать со всеми сторонами конфликта", - сказал Дюжаррик.

https://ria.ru/20231109/predlozheniya-1908507839.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, стефан дюжаррик