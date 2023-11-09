https://ria.ru/20231109/gumpauzy-1908513973.html
Дюжаррик: гумпаузы в Газе должны согласовываться с ООН по времени и месту
Дюжаррик: гумпаузы в Газе должны согласовываться с ООН по времени и месту - РИА Новости, 09.11.2023
Дюжаррик: гумпаузы в Газе должны согласовываться с ООН по времени и месту
Гуманитарные паузы в секторе Газа должны согласовываться с ООН по времени и месту осуществления, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T20:54
2023-11-09T20:54
2023-11-09T20:54
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
стефан дюжаррик
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ООН, 9 ноя – РИА Новости. Гуманитарные паузы в секторе Газа должны согласовываться с ООН по времени и месту осуществления, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Мы видели сообщения (о готовности Израиля на четырехчасовые гуманитарные паузы – ред.) в прессе не так давно. Любую подобную паузу в боевых действиях нужно будет координировать с ООН, в частности по вопросу времени и места осуществления. И чтобы это осуществлялось безопасным образом для гуманитарных операций, это надо будет согласовывать со всеми сторонами конфликта", - сказал Дюжаррик.
https://ria.ru/20231109/predlozheniya-1908507839.html
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в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, стефан дюжаррик
В мире, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Стефан Дюжаррик
Дюжаррик: гумпаузы в Газе должны согласовываться с ООН по времени и месту
Стефан Дюжаррик: гумпаузы в Газе должны согласовываться с ООН по времени и месту