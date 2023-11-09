Рейтинг@Mail.ru
Белый дом: Израиль намерен открыть второй гуманитарный коридор в Газе - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/gumkoridor-1908485867.html
Белый дом: Израиль намерен открыть второй гуманитарный коридор в Газе
Белый дом: Израиль намерен открыть второй гуманитарный коридор в Газе - РИА Новости, 09.11.2023
Белый дом: Израиль намерен открыть второй гуманитарный коридор в Газе
Израиль намерен открыть второй гуманитарный коридор в секторе Газа для выхода мирных жителей из района боевых действий, сообщил координатор стратегических... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:52
2023-11-09T18:52
в мире
израиль
сша
джон кирби
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867399006_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c7c77dbab7baeff145439e03f9e53b7.jpg
ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Израиль намерен открыть второй гуманитарный коридор в секторе Газа для выхода мирных жителей из района боевых действий, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. "Второй маршрут вдоль прибрежной трассы позволит еще многим тысячам добраться до более безопасных районов на юге", - сказал он на брифинге для СМИ. Кирби напомнил, что первый коридор работает уже несколько дней, позволив множеству палестинцев покинуть районы наземных боев на севере и в центре сектора Газа.
https://ria.ru/20231108/koridor-1908159736.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867399006_247:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_7cab9df83771654d33df61da95fe3674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, джон кирби, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Джон Кирби, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Белый дом: Израиль намерен открыть второй гуманитарный коридор в Газе

Кирби: Израиль намерен открыть второй гумкоридор в Газе для выхода мирных

© AP Photo / Susan WalshКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Израиль намерен открыть второй гуманитарный коридор в секторе Газа для выхода мирных жителей из района боевых действий, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
«
"Второй маршрут вдоль прибрежной трассы позволит еще многим тысячам добраться до более безопасных районов на юге", - сказал он на брифинге для СМИ.
Кирби напомнил, что первый коридор работает уже несколько дней, позволив множеству палестинцев покинуть районы наземных боев на севере и в центре сектора Газа.
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
В Газе по эвакуационному коридору прошли тысячи гражданских, заявил Израиль
8 ноября, 15:04
 
В миреИзраильСШАДжон КирбиОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала