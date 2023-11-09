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Белый дом: Израиль намерен открыть второй гуманитарный коридор в Газе
Белый дом: Израиль намерен открыть второй гуманитарный коридор в Газе - РИА Новости, 09.11.2023
Белый дом: Израиль намерен открыть второй гуманитарный коридор в Газе
Израиль намерен открыть второй гуманитарный коридор в секторе Газа для выхода мирных жителей из района боевых действий, сообщил координатор стратегических... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:52
2023-11-09T18:52
2023-11-09T18:52
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Израиль намерен открыть второй гуманитарный коридор в секторе Газа для выхода мирных жителей из района боевых действий, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. "Второй маршрут вдоль прибрежной трассы позволит еще многим тысячам добраться до более безопасных районов на юге", - сказал он на брифинге для СМИ. Кирби напомнил, что первый коридор работает уже несколько дней, позволив множеству палестинцев покинуть районы наземных боев на севере и в центре сектора Газа.
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в мире, израиль, сша, джон кирби, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Джон Кирби, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Белый дом: Израиль намерен открыть второй гуманитарный коридор в Газе
Кирби: Израиль намерен открыть второй гумкоридор в Газе для выхода мирных