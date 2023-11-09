https://ria.ru/20231109/gripp-1908353376.html

На Камчатке выявили первый подтвержденный случай гонконгского гриппа

На Камчатке выявили первый подтвержденный случай гонконгского гриппа - РИА Новости, 09.11.2023

На Камчатке выявили первый подтвержденный случай гонконгского гриппа

На Камчатке официально зарегистрирован первый случай сезонного гриппа A (H3N2), который известен под названием "гонконгский", сообщила РИА Новости глава... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:37

2023-11-09T11:37

2023-11-09T11:37

общество

камчатка

гонконг

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя – РИА Новости. На Камчатке официально зарегистрирован первый случай сезонного гриппа A (H3N2), который известен под названием "гонконгский", сообщила РИА Новости глава регионального управления Роспотребнадзора Яна Господарик. "На Камчатке зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай сезонного гриппа A (H3N2). Впервые этот штамм был выявлен в Гонконге в 1968 - 1969 годах. Тогда его стали называть "гонконгским", однако сейчас он является обычным сезонным гриппом", - сообщила Господарик. Она добавила, что этот штамм гриппа входит в вакцину "Ультрикс-квадри", которой предлагают вакцинироваться жителям России, в том числе и камчатцам. Эпидемиологи рекомендуют населению не затягивать с прививками, так как по статистике грипп дает более тяжелые осложнения, чем новая коронавирусная инфекция. На данный момент в крае вакцинировались от гриппа около 117 тысяч камчатцев, из них 88 тысяч взрослых и 28,5 тысяч детей. Всего планируется вакцинировать более 183 тысяч жителей полуострова, в том числе 141 тысячу взрослых и 42 тысячи детей. "Эпидситуация по гриппу и ОРВИ оценивается как благополучная. Показатель заболеваемости совокупного населения за 44 неделю по краю ниже уровня недельного эпидпорога на 16,6%, по Петропавловску-Камчатскому ниже на 1,6%. Отмечается рост заболеваемости гриппа и ОРВИ в возрастной группе от 0 до 2 лет на 13,7%", - добавила эпидемиолог. За прошедшую неделю зарегистрировано 64 случая COVID-19. Это на 8,8% выше, чем неделей ранее. Наиболее часто инфицирование происходит при семейных контактах, по месту работы, в транспорте и общественных местах.

https://ria.ru/20231108/koronavirus-1908162977.html

камчатка

гонконг

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, камчатка, гонконг, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)