Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке выявили первый подтвержденный случай гонконгского гриппа - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/gripp-1908353376.html
На Камчатке выявили первый подтвержденный случай гонконгского гриппа
На Камчатке выявили первый подтвержденный случай гонконгского гриппа - РИА Новости, 09.11.2023
На Камчатке выявили первый подтвержденный случай гонконгского гриппа
На Камчатке официально зарегистрирован первый случай сезонного гриппа A (H3N2), который известен под названием "гонконгский", сообщила РИА Новости глава... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:37
2023-11-09T11:37
общество
камчатка
гонконг
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746620708_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_69b9ed58e59c2c3774c23895403b0dc3.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя – РИА Новости. На Камчатке официально зарегистрирован первый случай сезонного гриппа A (H3N2), который известен под названием "гонконгский", сообщила РИА Новости глава регионального управления Роспотребнадзора Яна Господарик. "На Камчатке зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай сезонного гриппа A (H3N2). Впервые этот штамм был выявлен в Гонконге в 1968 - 1969 годах. Тогда его стали называть "гонконгским", однако сейчас он является обычным сезонным гриппом", - сообщила Господарик. Она добавила, что этот штамм гриппа входит в вакцину "Ультрикс-квадри", которой предлагают вакцинироваться жителям России, в том числе и камчатцам. Эпидемиологи рекомендуют населению не затягивать с прививками, так как по статистике грипп дает более тяжелые осложнения, чем новая коронавирусная инфекция. На данный момент в крае вакцинировались от гриппа около 117 тысяч камчатцев, из них 88 тысяч взрослых и 28,5 тысяч детей. Всего планируется вакцинировать более 183 тысяч жителей полуострова, в том числе 141 тысячу взрослых и 42 тысячи детей. "Эпидситуация по гриппу и ОРВИ оценивается как благополучная. Показатель заболеваемости совокупного населения за 44 неделю по краю ниже уровня недельного эпидпорога на 16,6%, по Петропавловску-Камчатскому ниже на 1,6%. Отмечается рост заболеваемости гриппа и ОРВИ в возрастной группе от 0 до 2 лет на 13,7%", - добавила эпидемиолог. За прошедшую неделю зарегистрировано 64 случая COVID-19. Это на 8,8% выше, чем неделей ранее. Наиболее часто инфицирование происходит при семейных контактах, по месту работы, в транспорте и общественных местах.
https://ria.ru/20231108/koronavirus-1908162977.html
камчатка
гонконг
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746620708_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_3b5ed6641df62b54d9cea9e8c8ca0bcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, камчатка, гонконг, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Камчатка, Гонконг, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
На Камчатке выявили первый подтвержденный случай гонконгского гриппа

На Камчатке лабораторно подтвердили первый случай гонконгского гриппа H3N2

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедсестра держит пробирку после забора крови
Медсестра держит пробирку после забора крови - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медсестра держит пробирку после забора крови . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя – РИА Новости. На Камчатке официально зарегистрирован первый случай сезонного гриппа A (H3N2), который известен под названием "гонконгский", сообщила РИА Новости глава регионального управления Роспотребнадзора Яна Господарик.
«
"На Камчатке зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай сезонного гриппа A (H3N2). Впервые этот штамм был выявлен в Гонконге в 1968 - 1969 годах. Тогда его стали называть "гонконгским", однако сейчас он является обычным сезонным гриппом", - сообщила Господарик.
Она добавила, что этот штамм гриппа входит в вакцину "Ультрикс-квадри", которой предлагают вакцинироваться жителям России, в том числе и камчатцам. Эпидемиологи рекомендуют населению не затягивать с прививками, так как по статистике грипп дает более тяжелые осложнения, чем новая коронавирусная инфекция. На данный момент в крае вакцинировались от гриппа около 117 тысяч камчатцев, из них 88 тысяч взрослых и 28,5 тысяч детей. Всего планируется вакцинировать более 183 тысяч жителей полуострова, в том числе 141 тысячу взрослых и 42 тысячи детей.
"Эпидситуация по гриппу и ОРВИ оценивается как благополучная. Показатель заболеваемости совокупного населения за 44 неделю по краю ниже уровня недельного эпидпорога на 16,6%, по Петропавловску-Камчатскому ниже на 1,6%. Отмечается рост заболеваемости гриппа и ОРВИ в возрастной группе от 0 до 2 лет на 13,7%", - добавила эпидемиолог.
За прошедшую неделю зарегистрировано 64 случая COVID-19. Это на 8,8% выше, чем неделей ранее. Наиболее часто инфицирование происходит при семейных контактах, по месту работы, в транспорте и общественных местах.
Прохожий на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Роспотребнадзор заявил о новой волне заболеваемости COVID-19
8 ноября, 15:16
 
ОбществоКамчаткаГонконгРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала