https://ria.ru/20231109/gosudarstvo-1908387907.html

Путин назвал интересы народа приоритетом государства

Путин назвал интересы народа приоритетом государства - РИА Новости, 09.11.2023

Путин назвал интересы народа приоритетом государства

Приоритетом для государства всегда должны быть интересы собственного народа и национальное развитие, при этом суверенитет страны - важная составляющая будущего... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:51

2023-11-09T13:51

2023-11-09T13:51

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

политика

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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Приоритетом для государства всегда должны быть интересы собственного народа и национальное развитие, при этом суверенитет страны - важная составляющая будущего нации, уверен президент РФ Владимир Путин. На переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг он отметил, что вопросы укрепления суверенитета на международной арене чрезвычайно важны для развития любой страны. "Потому что, как и образование в сфере развития высоких технологий, так же и суверенитет в развитии государства вообще является важнейшей составляющей будущего нации - любой нации", - заявил Путин. Россия исходит из того, что этот суверенитет будет укрепляться, добавил он. "Несмотря на необходимость и соблюдения всех наших международных обязательств. Одно другому не мешает. Но приоритетом всегда должно быть национальное развитие, интерес собственного народа", - подчеркнул президент РФ. Российская сторона, по его словам, исходит из этого и полагает, что и ближайшие союзники РФ во всём мире придерживаются той же позиции.

https://ria.ru/20230221/putin-1853294661.html

россия

казахстан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, политика