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Путин назвал интересы народа приоритетом государства - РИА Новости, 09.11.2023
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13:51 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/gosudarstvo-1908387907.html
Путин назвал интересы народа приоритетом государства
Путин назвал интересы народа приоритетом государства - РИА Новости, 09.11.2023
Путин назвал интересы народа приоритетом государства
Приоритетом для государства всегда должны быть интересы собственного народа и национальное развитие, при этом суверенитет страны - важная составляющая будущего... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:51
2023-11-09T13:51
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
политика
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Приоритетом для государства всегда должны быть интересы собственного народа и национальное развитие, при этом суверенитет страны - важная составляющая будущего нации, уверен президент РФ Владимир Путин. На переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг он отметил, что вопросы укрепления суверенитета на международной арене чрезвычайно важны для развития любой страны. "Потому что, как и образование в сфере развития высоких технологий, так же и суверенитет в развитии государства вообще является важнейшей составляющей будущего нации - любой нации", - заявил Путин. Россия исходит из того, что этот суверенитет будет укрепляться, добавил он. "Несмотря на необходимость и соблюдения всех наших международных обязательств. Одно другому не мешает. Но приоритетом всегда должно быть национальное развитие, интерес собственного народа", - подчеркнул президент РФ. Российская сторона, по его словам, исходит из этого и полагает, что и ближайшие союзники РФ во всём мире придерживаются той же позиции.
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россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, политика
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Политика
Путин назвал интересы народа приоритетом государства

Путин: приоритетом для государства должны быть интересы населяющего его народа

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Приоритетом для государства всегда должны быть интересы собственного народа и национальное развитие, при этом суверенитет страны - важная составляющая будущего нации, уверен президент РФ Владимир Путин.
На переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг он отметил, что вопросы укрепления суверенитета на международной арене чрезвычайно важны для развития любой страны. "Потому что, как и образование в сфере развития высоких технологий, так же и суверенитет в развитии государства вообще является важнейшей составляющей будущего нации - любой нации", - заявил Путин.
Россия исходит из того, что этот суверенитет будет укрепляться, добавил он. "Несмотря на необходимость и соблюдения всех наших международных обязательств. Одно другому не мешает. Но приоритетом всегда должно быть национальное развитие, интерес собственного народа", - подчеркнул президент РФ. Российская сторона, по его словам, исходит из этого и полагает, что и ближайшие союзники РФ во всём мире придерживаются той же позиции.
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым за 2022 год - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
"Расставить приоритеты": с чем Путин обратится к россиянам и миру
21 февраля, 00:00
 
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