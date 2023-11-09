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Путин назвал интересы народа приоритетом государства
Путин назвал интересы народа приоритетом государства - РИА Новости, 09.11.2023
Путин назвал интересы народа приоритетом государства
Приоритетом для государства всегда должны быть интересы собственного народа и национальное развитие, при этом суверенитет страны - важная составляющая будущего... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:51
2023-11-09T13:51
2023-11-09T13:51
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
политика
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Приоритетом для государства всегда должны быть интересы собственного народа и национальное развитие, при этом суверенитет страны - важная составляющая будущего нации, уверен президент РФ Владимир Путин. На переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг он отметил, что вопросы укрепления суверенитета на международной арене чрезвычайно важны для развития любой страны. "Потому что, как и образование в сфере развития высоких технологий, так же и суверенитет в развитии государства вообще является важнейшей составляющей будущего нации - любой нации", - заявил Путин. Россия исходит из того, что этот суверенитет будет укрепляться, добавил он. "Несмотря на необходимость и соблюдения всех наших международных обязательств. Одно другому не мешает. Но приоритетом всегда должно быть национальное развитие, интерес собственного народа", - подчеркнул президент РФ. Российская сторона, по его словам, исходит из этого и полагает, что и ближайшие союзники РФ во всём мире придерживаются той же позиции.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, политика
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Политика
Путин назвал интересы народа приоритетом государства
Путин: приоритетом для государства должны быть интересы населяющего его народа
АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Приоритетом для государства всегда должны быть интересы собственного народа и национальное развитие, при этом суверенитет страны - важная составляющая будущего нации, уверен президент РФ Владимир Путин.
На переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым
в четверг он отметил, что вопросы укрепления суверенитета на международной арене чрезвычайно важны для развития любой страны. "Потому что, как и образование в сфере развития высоких технологий, так же и суверенитет в развитии государства вообще является важнейшей составляющей будущего нации - любой нации", - заявил Путин.
Россия исходит из того, что этот суверенитет будет укрепляться, добавил он. "Несмотря на необходимость и соблюдения всех наших международных обязательств. Одно другому не мешает. Но приоритетом всегда должно быть национальное развитие, интерес собственного народа", - подчеркнул президент РФ. Российская сторона, по его словам, исходит из этого и полагает, что и ближайшие союзники РФ во всём мире придерживаются той же позиции.
"Расставить приоритеты": с чем Путин обратится к россиянам и миру