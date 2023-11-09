https://ria.ru/20231109/gosizmena-1908524161.html
ФСБ попросила арестовать россиянина по делу о госизмене
ФСБ попросила арестовать россиянина по делу о госизмене - РИА Новости, 09.11.2023
ФСБ попросила арестовать россиянина по делу о госизмене
Следствие ФСБ просит Лефортовский суд Москвы арестовать россиянина Блинова Г.А. по статье о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T22:13
2023-11-09T22:13
2023-11-09T22:13
происшествия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155079/33/1550793362_0:218:1258:926_1920x0_80_0_0_b2529d3eee9a88181f47006a8eb2abbb.jpg
МОСКВА, 9 ноя- РИА Новости. Следствие ФСБ просит Лефортовский суд Москвы арестовать россиянина Блинова Г.А. по статье о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Блинова Г.А.", - сказал собеседник агентства. Суть обвинения и личность фигуранта в суде не раскрыли из-за грифа секретности в деле.
https://ria.ru/20231102/taksist-1906949839.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155079/33/1550793362_0:100:1258:1044_1920x0_80_0_0_7f09a6ff73901e00a67f32ac151559dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ попросила арестовать россиянина по делу о госизмене
ФСБ просит Лефортовский суд арестовать россиянина Блинова по статье о госизмене