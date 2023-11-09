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ФСБ попросила арестовать россиянина по делу о госизмене - РИА Новости, 09.11.2023
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22:13 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/gosizmena-1908524161.html
ФСБ попросила арестовать россиянина по делу о госизмене
ФСБ попросила арестовать россиянина по делу о госизмене - РИА Новости, 09.11.2023
ФСБ попросила арестовать россиянина по делу о госизмене
Следствие ФСБ просит Лефортовский суд Москвы арестовать россиянина Блинова Г.А. по статье о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T22:13
2023-11-09T22:13
происшествия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 9 ноя- РИА Новости. Следствие ФСБ просит Лефортовский суд Москвы арестовать россиянина Блинова Г.А. по статье о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Блинова Г.А.", - сказал собеседник агентства. Суть обвинения и личность фигуранта в суде не раскрыли из-за грифа секретности в деле.
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происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ попросила арестовать россиянина по делу о госизмене

ФСБ просит Лефортовский суд арестовать россиянина Блинова по статье о госизмене

© РИА Новости / Андрей СтенинСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
Сотрудники ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя- РИА Новости. Следствие ФСБ просит Лефортовский суд Москвы арестовать россиянина Блинова Г.А. по статье о госизмене, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд зарегистрировал ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Блинова Г.А.", - сказал собеседник агентства.
Суть обвинения и личность фигуранта в суде не раскрыли из-за грифа секретности в деле.
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