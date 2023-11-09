https://ria.ru/20231109/gosizmena-1908524161.html

ФСБ попросила арестовать россиянина по делу о госизмене

ФСБ попросила арестовать россиянина по делу о госизмене - РИА Новости, 09.11.2023

ФСБ попросила арестовать россиянина по делу о госизмене

Следствие ФСБ просит Лефортовский суд Москвы арестовать россиянина Блинова Г.А. по статье о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T22:13

2023-11-09T22:13

2023-11-09T22:13

происшествия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 9 ноя- РИА Новости. Следствие ФСБ просит Лефортовский суд Москвы арестовать россиянина Блинова Г.А. по статье о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Блинова Г.А.", - сказал собеседник агентства. Суть обвинения и личность фигуранта в суде не раскрыли из-за грифа секретности в деле.

https://ria.ru/20231102/taksist-1906949839.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)