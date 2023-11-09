https://ria.ru/20231109/gaza-1908450347.html
Главы ЦРУ и Моссада обсуждают гуманитарную паузу, пишут СМИ
Главы ЦРУ и Моссада обсуждают гуманитарную паузу, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2023
Главы ЦРУ и Моссада обсуждают гуманитарную паузу, пишут СМИ
Директор ЦРУ Уильям Бернс, глава службы внешней разведки Израиля "Моссад" Давид Барнеа и официальные лица Катара обсуждают возможность трехдневной гуманитарной... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:35
2023-11-09T16:35
2023-11-09T16:35
в мире
израиль
катар
сша
уильям бернс
хамас
центральное разведывательное управление (цру)
моссад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906785329_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_feaf977ed15684babc9b08d0a21fd718.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс, глава службы внешней разведки Израиля "Моссад" Давид Барнеа и официальные лица Катара обсуждают возможность трехдневной гуманитарной паузы боевых действий в Газе для освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник. "Руководители разведывательных служб США и Израиля находились в четверг в Катаре и работали над планами потенциальной гуманитарной паузы, которая позволила бы освободить до 20 заложников, а также доставить больше гуманитарной помощи в блокированный сектор Газа", - сообщает издание. Согласно данным издания, переговоры с участием Бернса, Барнеа и катарских чиновников сосредоточены на трехдневной гуманитарной паузе в действиях Израиля для освобождения от 10 до 20 гражданских заложников. Как сообщается, обсуждаемую паузу в боевых действиях хотят использовать также для получения полного списка заложников, удерживаемых ХАМАС. Источники издания отмечают, что переговоры в Катаре в последние дни об освобождении заложников ХАМАС идут успешно, они зашли дальше других обсуждений.
https://ria.ru/20231109/erdogan-1908425578.html
https://ria.ru/20231109/zhertvy-1908412799.html
израиль
катар
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906785329_100:0:1011:683_1920x0_80_0_0_0f15427daf4970e15130ebcb4bd7d1c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, катар, сша, уильям бернс, хамас, центральное разведывательное управление (цру), моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, США, Уильям Бернс, ХАМАС, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Моссад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Главы ЦРУ и Моссада обсуждают гуманитарную паузу, пишут СМИ
FT: главы ЦРУ и Моссада обсуждают в Катаре возможность трехдневной гумпаузы