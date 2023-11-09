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Главы ЦРУ и Моссада обсуждают гуманитарную паузу, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2023
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16:35 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/gaza-1908450347.html
Главы ЦРУ и Моссада обсуждают гуманитарную паузу, пишут СМИ
Главы ЦРУ и Моссада обсуждают гуманитарную паузу, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2023
Главы ЦРУ и Моссада обсуждают гуманитарную паузу, пишут СМИ
Директор ЦРУ Уильям Бернс, глава службы внешней разведки Израиля "Моссад" Давид Барнеа и официальные лица Катара обсуждают возможность трехдневной гуманитарной... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:35
2023-11-09T16:35
в мире
израиль
катар
сша
уильям бернс
хамас
центральное разведывательное управление (цру)
моссад
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс, глава службы внешней разведки Израиля "Моссад" Давид Барнеа и официальные лица Катара обсуждают возможность трехдневной гуманитарной паузы боевых действий в Газе для освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник. "Руководители разведывательных служб США и Израиля находились в четверг в Катаре и работали над планами потенциальной гуманитарной паузы, которая позволила бы освободить до 20 заложников, а также доставить больше гуманитарной помощи в блокированный сектор Газа", - сообщает издание. Согласно данным издания, переговоры с участием Бернса, Барнеа и катарских чиновников сосредоточены на трехдневной гуманитарной паузе в действиях Израиля для освобождения от 10 до 20 гражданских заложников. Как сообщается, обсуждаемую паузу в боевых действиях хотят использовать также для получения полного списка заложников, удерживаемых ХАМАС. Источники издания отмечают, что переговоры в Катаре в последние дни об освобождении заложников ХАМАС идут успешно, они зашли дальше других обсуждений.
https://ria.ru/20231109/erdogan-1908425578.html
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израиль
катар
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в мире, израиль, катар, сша, уильям бернс, хамас, центральное разведывательное управление (цру), моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, США, Уильям Бернс, ХАМАС, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Моссад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Главы ЦРУ и Моссада обсуждают гуманитарную паузу, пишут СМИ

FT: главы ЦРУ и Моссада обсуждают в Катаре возможность трехдневной гумпаузы

© AP Photo / Israel Defense ForcesВоенная техника израильской армии в секторе Газа
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Военная техника израильской армии в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс, глава службы внешней разведки Израиля "Моссад" Давид Барнеа и официальные лица Катара обсуждают возможность трехдневной гуманитарной паузы боевых действий в Газе для освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.
"Руководители разведывательных служб США и Израиля находились в четверг в Катаре и работали над планами потенциальной гуманитарной паузы, которая позволила бы освободить до 20 заложников, а также доставить больше гуманитарной помощи в блокированный сектор Газа", - сообщает издание.
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Согласно данным издания, переговоры с участием Бернса, Барнеа и катарских чиновников сосредоточены на трехдневной гуманитарной паузе в действиях Израиля для освобождения от 10 до 20 гражданских заложников.
Как сообщается, обсуждаемую паузу в боевых действиях хотят использовать также для получения полного списка заложников, удерживаемых ХАМАС.
Источники издания отмечают, что переговоры в Катаре в последние дни об освобождении заложников ХАМАС идут успешно, они зашли дальше других обсуждений.
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В миреИзраильКатарСШАУильям БернсХАМАСЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)МоссадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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