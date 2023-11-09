https://ria.ru/20231109/gaza-1908450347.html

Главы ЦРУ и Моссада обсуждают гуманитарную паузу, пишут СМИ

Главы ЦРУ и Моссада обсуждают гуманитарную паузу, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2023

Главы ЦРУ и Моссада обсуждают гуманитарную паузу, пишут СМИ

Директор ЦРУ Уильям Бернс, глава службы внешней разведки Израиля "Моссад" Давид Барнеа и официальные лица Катара обсуждают возможность трехдневной гуманитарной... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:35

2023-11-09T16:35

2023-11-09T16:35

в мире

израиль

катар

сша

уильям бернс

хамас

центральное разведывательное управление (цру)

моссад

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс, глава службы внешней разведки Израиля "Моссад" Давид Барнеа и официальные лица Катара обсуждают возможность трехдневной гуманитарной паузы боевых действий в Газе для освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник. "Руководители разведывательных служб США и Израиля находились в четверг в Катаре и работали над планами потенциальной гуманитарной паузы, которая позволила бы освободить до 20 заложников, а также доставить больше гуманитарной помощи в блокированный сектор Газа", - сообщает издание. Согласно данным издания, переговоры с участием Бернса, Барнеа и катарских чиновников сосредоточены на трехдневной гуманитарной паузе в действиях Израиля для освобождения от 10 до 20 гражданских заложников. Как сообщается, обсуждаемую паузу в боевых действиях хотят использовать также для получения полного списка заложников, удерживаемых ХАМАС. Источники издания отмечают, что переговоры в Катаре в последние дни об освобождении заложников ХАМАС идут успешно, они зашли дальше других обсуждений.

https://ria.ru/20231109/erdogan-1908425578.html

https://ria.ru/20231109/zhertvy-1908412799.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, катар, сша, уильям бернс, хамас, центральное разведывательное управление (цру), моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году