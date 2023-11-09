https://ria.ru/20231109/gaza-1908362834.html

МИД заявил, что шокирован заявлением Израиля об эвакуации россиян из Газы

МИД заявил, что шокирован заявлением Израиля об эвакуации россиян из Газы - РИА Новости, 09.11.2023

МИД заявил, что шокирован заявлением Израиля об эвакуации россиян из Газы

Москву шокировало заявление посла Израиля, что для согласования списка россиян на эвакуацию из сектора Газа может потребоваться до двух недель, сообщила... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:14

2023-11-09T12:14

2023-11-09T16:36

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россия

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Москву шокировало заявление посла Израиля, что для согласования списка россиян на эвакуацию из сектора Газа может потребоваться до двух недель, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова."Это недопустимая логика", — сказала она.Дипломат добавила, что в России не понимают, почему процесс эвакуации ее граждан, несмотря на усилия Москвы, не разблокируется.Официальный представитель МИД также сообщила, что граждане других государств, в том числе стран СНГ, обращались к российским представителям по вопросу эвакуации из региона палестино-израильского конфликта. Москва сформировала соответствующие списки и передала их "всем, кто сейчас в регионе занимается вопросами эвакуации"."Мы делаем все, хочу еще раз подчеркнуть, с нашей стороны готово все для эвакуации россиян и соотечественников, обратившихся к нам за помощью с целью покинуть этот регион", — отметила Захарова.Она также указала, что Москва приветствует начало процесса выхода иностранных граждан из сектора Газа на территорию Египта через погранпереход "Рафах".Кроме того, представитель МИД назвала актуальным принятие мер для создания условий перезапуска процесса урегулирования палестинского конфликта на международно-правовой основе. При этом она напомнила о российской инициативе по организации министерских консультаций для координации подходов региональных стран, поддерживающих формулу решения конфликта путем создания двух государств.В своем Telegram-канале Захарова позже написала, что МЧС, МИД и все остальные российские государственные органы находятся в полной готовности начать эвакуацию, но "вопрос заблокирован израильской стороной, которая не дает согласия".Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 200-250 человек.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова