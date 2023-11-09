Рейтинг@Mail.ru
МИД заявил, что шокирован заявлением Израиля об эвакуации россиян из Газы - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 09.11.2023 (обновлено: 16:36 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/gaza-1908362834.html
МИД заявил, что шокирован заявлением Израиля об эвакуации россиян из Газы
МИД заявил, что шокирован заявлением Израиля об эвакуации россиян из Газы - РИА Новости, 09.11.2023
МИД заявил, что шокирован заявлением Израиля об эвакуации россиян из Газы
Москву шокировало заявление посла Израиля, что для согласования списка россиян на эвакуацию из сектора Газа может потребоваться до двух недель, сообщила... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:14
2023-11-09T16:36
в мире
россия
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907631187_0:65:1024:641_1920x0_80_0_0_b6fb6dfa3cd8140302de64e6bc6d9c19.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Москву шокировало заявление посла Израиля, что для согласования списка россиян на эвакуацию из сектора Газа может потребоваться до двух недель, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова."Это недопустимая логика", — сказала она.Дипломат добавила, что в России не понимают, почему процесс эвакуации ее граждан, несмотря на усилия Москвы, не разблокируется.Официальный представитель МИД также сообщила, что граждане других государств, в том числе стран СНГ, обращались к российским представителям по вопросу эвакуации из региона палестино-израильского конфликта. Москва сформировала соответствующие списки и передала их "всем, кто сейчас в регионе занимается вопросами эвакуации"."Мы делаем все, хочу еще раз подчеркнуть, с нашей стороны готово все для эвакуации россиян и соотечественников, обратившихся к нам за помощью с целью покинуть этот регион", — отметила Захарова.Она также указала, что Москва приветствует начало процесса выхода иностранных граждан из сектора Газа на территорию Египта через погранпереход "Рафах".Кроме того, представитель МИД назвала актуальным принятие мер для создания условий перезапуска процесса урегулирования палестинского конфликта на международно-правовой основе. При этом она напомнила о российской инициативе по организации министерских консультаций для координации подходов региональных стран, поддерживающих формулу решения конфликта путем создания двух государств.В своем Telegram-канале Захарова позже написала, что МЧС, МИД и все остальные российские государственные органы находятся в полной готовности начать эвакуацию, но "вопрос заблокирован израильской стороной, которая не дает согласия".Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 200-250 человек.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907631187_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_9a2e393a4d2381d412a96a3bc1b4714e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
В мире, Россия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
МИД заявил, что шокирован заявлением Израиля об эвакуации россиян из Газы

МИД: Москву шокировали сроки согласования эвакуации россиян из сектора Газа

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Москву шокировало заявление посла Израиля, что для согласования списка россиян на эвакуацию из сектора Газа может потребоваться до двух недель, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"Это недопустимая логика", — сказала она.
Дипломат добавила, что в России не понимают, почему процесс эвакуации ее граждан, несмотря на усилия Москвы, не разблокируется.
Официальный представитель МИД также сообщила, что граждане других государств, в том числе стран СНГ, обращались к российским представителям по вопросу эвакуации из региона палестино-израильского конфликта. Москва сформировала соответствующие списки и передала их "всем, кто сейчас в регионе занимается вопросами эвакуации".
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
2 ноября, 08:00
"Мы делаем все, хочу еще раз подчеркнуть, с нашей стороны готово все для эвакуации россиян и соотечественников, обратившихся к нам за помощью с целью покинуть этот регион", — отметила Захарова.
Она также указала, что Москва приветствует начало процесса выхода иностранных граждан из сектора Газа на территорию Египта через погранпереход "Рафах".
Кроме того, представитель МИД назвала актуальным принятие мер для создания условий перезапуска процесса урегулирования палестинского конфликта на международно-правовой основе. При этом она напомнила о российской инициативе по организации министерских консультаций для координации подходов региональных стран, поддерживающих формулу решения конфликта путем создания двух государств.
В своем Telegram-канале Захарова позже написала, что МЧС, МИД и все остальные российские государственные органы находятся в полной готовности начать эвакуацию, но "вопрос заблокирован израильской стороной, которая не дает согласия".
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
10 октября, 08:00
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 200-250 человек.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
 
В миреРоссияИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала