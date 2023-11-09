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Небензя призвал прекратить огонь в секторе Газа, а не обсуждать его будущее - РИА Новости, 09.11.2023
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01:25 09.11.2023 (обновлено: 01:54 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/gaza-1908292063.html
Небензя призвал прекратить огонь в секторе Газа, а не обсуждать его будущее
Небензя призвал прекратить огонь в секторе Газа, а не обсуждать его будущее - РИА Новости, 09.11.2023
Небензя призвал прекратить огонь в секторе Газа, а не обсуждать его будущее
Сейчас не время обсуждать будущее сектора Газа и то, как там будет осуществляться управление – сегодня нужно прекратить огонь, заявил журналистам постпред РФ... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T01:25
2023-11-09T01:54
в мире
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
израиль
василий небензя
россия
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ООН, 9 ноя - РИА Новости. Сейчас не время обсуждать будущее сектора Газа и то, как там будет осуществляться управление – сегодня нужно прекратить огонь, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что будущее сектора Газа должны определять сами палестинцы, но структура управления регионом после завершения текущего конфликта с Израилем пока не определена."Сейчас не время обсуждать, что будет в Газе, и как будет осуществлять управление. Сейчас время прекратить огонь и защитить мирных граждан, которых массово убивают", - сказал Небензя.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231109/izrail-1908287838.html
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палестина
сектор газа
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в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, израиль, василий небензя, россия, хамас
В мире, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, Израиль, Василий Небензя, Россия, ХАМАС
Небензя призвал прекратить огонь в секторе Газа, а не обсуждать его будущее

Небензя призвал прекратить огонь в секторе Газа, а не обсуждать будущее анклава

© AP Photo / Fatima ShbairПоиск выживших после израильской бомбардировки в лагере беженцев Магази в секторе Газа
Поиск выживших после израильской бомбардировки в лагере беженцев Магази в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Поиск выживших после израильской бомбардировки в лагере беженцев Магази в секторе Газа. Архивное фото
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ООН, 9 ноя - РИА Новости. Сейчас не время обсуждать будущее сектора Газа и то, как там будет осуществляться управление – сегодня нужно прекратить огонь, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что будущее сектора Газа должны определять сами палестинцы, но структура управления регионом после завершения текущего конфликта с Израилем пока не определена.
Дым от израильского обстрела в Ливане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане
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"Сейчас не время обсуждать, что будет в Газе, и как будет осуществлять управление. Сейчас время прекратить огонь и защитить мирных граждан, которых массово убивают", - сказал Небензя.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Израильские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор ГазаИзраильВасилий НебензяРоссияХАМАС
 
 
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