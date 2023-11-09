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В Бахчисарайском парке миниатюр впервые в один день родились два гамадрила - РИА Новости, 09.11.2023
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16:05 09.11.2023 (обновлено: 16:19 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/gamadrila-1908442414.html
В Бахчисарайском парке миниатюр впервые в один день родились два гамадрила
В Бахчисарайском парке миниатюр впервые в один день родились два гамадрила - РИА Новости, 09.11.2023
В Бахчисарайском парке миниатюр впервые в один день родились два гамадрила
В зоопарке на территории Бахчисарайского парка миниатюр впервые в один день появились на свет два гамадрила, сообщил журналистам директор учреждения Виктор... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:05
2023-11-09T16:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. В зоопарке на территории Бахчисарайского парка миниатюр впервые в один день появились на свет два гамадрила, сообщил журналистам директор учреждения Виктор Жиленко."Неожиданно в один день впервые родились сразу два малыша гамадрилов у двух самок. Детеныши практически все время сидят на животах у матерей и питаются молоком", — сказал он.По словам директора парка, отец семейства гамадрил Леон строго следит за дисциплиной и обозначает, кто и где должен находиться. Самки же его слушают и неукоснительно подчиняются.В свою очередь, малыши уже пытаются изучать вольер, отходя недалеко от матерей, однако затем быстро возвращаются обратно, резюмировал Жиленко.
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Хорошие новости, Республика Крым
В Бахчисарайском парке миниатюр впервые в один день родились два гамадрила

В Бахчисарайском парке миниатюр у двух самок родились два малыша гамадрилов

© Вести КрымДетеныши гамадрилов появились на свет в Бахчисарайском парке миниатюр. Кадр видео
Детеныши гамадрилов появились на свет в Бахчисарайском парке миниатюр. Кадр видео
© Вести Крым
Детеныши гамадрилов появились на свет в Бахчисарайском парке миниатюр. Кадр видео
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. В зоопарке на территории Бахчисарайского парка миниатюр впервые в один день появились на свет два гамадрила, сообщил журналистам директор учреждения Виктор Жиленко.
"Неожиданно в один день впервые родились сразу два малыша гамадрилов у двух самок. Детеныши практически все время сидят на животах у матерей и питаются молоком", — сказал он.
По словам директора парка, отец семейства гамадрил Леон строго следит за дисциплиной и обозначает, кто и где должен находиться. Самки же его слушают и неукоснительно подчиняются.
В свою очередь, малыши уже пытаются изучать вольер, отходя недалеко от матерей, однако затем быстро возвращаются обратно, резюмировал Жиленко.
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