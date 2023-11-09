https://ria.ru/20231109/gamadrila-1908442414.html

В Бахчисарайском парке миниатюр впервые в один день родились два гамадрила

В Бахчисарайском парке миниатюр впервые в один день родились два гамадрила - РИА Новости, 09.11.2023

В Бахчисарайском парке миниатюр впервые в один день родились два гамадрила

В зоопарке на территории Бахчисарайского парка миниатюр впервые в один день появились на свет два гамадрила, сообщил журналистам директор учреждения Виктор... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:05

2023-11-09T16:05

2023-11-09T16:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. В зоопарке на территории Бахчисарайского парка миниатюр впервые в один день появились на свет два гамадрила, сообщил журналистам директор учреждения Виктор Жиленко."Неожиданно в один день впервые родились сразу два малыша гамадрилов у двух самок. Детеныши практически все время сидят на животах у матерей и питаются молоком", — сказал он.По словам директора парка, отец семейства гамадрил Леон строго следит за дисциплиной и обозначает, кто и где должен находиться. Самки же его слушают и неукоснительно подчиняются.В свою очередь, малыши уже пытаются изучать вольер, отходя недалеко от матерей, однако затем быстро возвращаются обратно, резюмировал Жиленко.

https://ria.ru/20231102/lvy-1907047461.html

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