https://ria.ru/20231109/futbolka-1908529804.html
Байден не смог самостоятельно надеть футболку
Байден не смог самостоятельно надеть футболку - РИА Новости, 09.11.2023
Байден не смог самостоятельно надеть футболку
Президент США Джо Байден не смог самостоятельно надеть футболку, которую ему подарили на мероприятии автомобильного профсоюза в штате Иллинойс. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T23:19
2023-11-09T23:19
2023-11-09T23:25
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден не смог самостоятельно надеть футболку, которую ему подарили на мероприятии автомобильного профсоюза в штате Иллинойс. Вышедшему на сцену для выступления американскому лидеру подарили красную футболку, которую он решил надеть поверх своей рубашки. Он засунул руки в рукава, также справился с надеванием на голову, а затем вышла заминка: спустить футболку до пояса помог выступавший до американского лидера спикер. В ходе выступления случился и другой казус: из зала послышался звук падения. Байден поспешил уверить прессу, что это не он упал. "Вы в порядке?" - обратился президент в зал. "Хочу, чтобы журналисты знали: это был не я",- сказал Байден и изобразил растерянность, за которую его часто критикуют в СМИ.
https://ria.ru/20231104/bayden-1907351889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, иллинойс
В мире, США, Джо Байден, Иллинойс
Байден не смог самостоятельно надеть футболку
Байден не смог надеть подаренную футболку, ему помог ранее выступивший спикер
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден не смог самостоятельно надеть футболку, которую ему подарили на мероприятии автомобильного профсоюза в штате Иллинойс.
Вышедшему на сцену для выступления американскому лидеру подарили красную футболку, которую он решил надеть поверх своей рубашки. Он засунул руки в рукава, также справился с надеванием на голову, а затем вышла заминка: спустить футболку до пояса помог выступавший до американского лидера спикер.
В ходе выступления случился и другой казус: из зала послышался звук падения. Байден поспешил уверить прессу, что это не он упал. "Вы в порядке?" - обратился президент в зал.
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"Хочу, чтобы журналисты знали: это был не я",- сказал Байден и изобразил растерянность, за которую его часто критикуют в СМИ.
Байден перепутал себя с главой Канады