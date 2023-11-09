https://ria.ru/20231109/futbolka-1908529804.html

Байден не смог самостоятельно надеть футболку

Байден не смог самостоятельно надеть футболку - РИА Новости, 09.11.2023

Байден не смог самостоятельно надеть футболку

Президент США Джо Байден не смог самостоятельно надеть футболку, которую ему подарили на мероприятии автомобильного профсоюза в штате Иллинойс. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T23:19

2023-11-09T23:19

2023-11-09T23:25

в мире

сша

джо байден

иллинойс

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден не смог самостоятельно надеть футболку, которую ему подарили на мероприятии автомобильного профсоюза в штате Иллинойс. Вышедшему на сцену для выступления американскому лидеру подарили красную футболку, которую он решил надеть поверх своей рубашки. Он засунул руки в рукава, также справился с надеванием на голову, а затем вышла заминка: спустить футболку до пояса помог выступавший до американского лидера спикер. В ходе выступления случился и другой казус: из зала послышался звук падения. Байден поспешил уверить прессу, что это не он упал. "Вы в порядке?" - обратился президент в зал. "Хочу, чтобы журналисты знали: это был не я",- сказал Байден и изобразил растерянность, за которую его часто критикуют в СМИ.

https://ria.ru/20231104/bayden-1907351889.html

сша

иллинойс

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, иллинойс