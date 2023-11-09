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Во Франции пройдет конференция по гуманитарной помощи сектору Газа - РИА Новости, 09.11.2023
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01:38 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/frantsiya-1908292758.html
Во Франции пройдет конференция по гуманитарной помощи сектору Газа
Во Франции пройдет конференция по гуманитарной помощи сектору Газа - РИА Новости, 09.11.2023
Во Франции пройдет конференция по гуманитарной помощи сектору Газа
Франция по инициативе президента Эммануэля Макрона организует гуманитарную конференцию по помощи населению сектора Газа. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T01:38
2023-11-09T01:38
в мире
франция
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
эммануэль макрон
биньямин нетаньяху
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ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. Франция по инициативе президента Эммануэля Макрона организует гуманитарную конференцию по помощи населению сектора Газа. Как сообщали в МИД республики, Франция проведёт конференцию "в связи с критической гуманитарной ситуацией для палестинцев в секторе Газа, усугубляющейся бомбардировками и отсутствием электричества, топлива, воды и медикаментов". В конференции примут участие представители государств, доноров, НКО и международных организаций, оказывающих помощь Газе. Конференция должна определить действия по защите гражданского населения и гуманитарного персонала, меры для наращивания гуманитарной помощи в сфере здравоохранения, водоснабжения, энергетики и продовольствия. Делегации представят уже внедренные или планируемые инициативы для помощи жителям палестинского региона, в том числе создание полевых госпиталей, организацию воздушных или морских гуманитарных пунктов. Страны также могут объявить о финансовых взносах для помощи сектору Газа. Как отметили в Елисейском дворце, "улучшение гуманитарной ситуации в Газе отвечает интересам всех, включая Израиль". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не приедет на конференцию, однако Макрон провел с израильским премьером переговоры накануне мероприятия и намерен позвонить ему по его итогам. В преддверии конференции Макрон также провел переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, которые задействованы в организации гуманитарных коридоров в сектор Газа. Франция неоднократно призвала к гуманитарному перемирию в Газе, отмечая, что "борьба с терроризмом не оправдывает жертв среди гражданского населения". Она направила три самолёта с гуманитарной помощью сектору Газа, а также два корабля ВМС Франции, которые выполняют роль плавучих госпиталей. По данным ООН, потребности населения Газы в гуманитарной помощи оцениваются в 1,2 миллиарда долларов до конца 2023 года. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231109/bombardirovschik-1908290351.html
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
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франция
израиль
палестина
сектор газа
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в мире, франция, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, эммануэль макрон, биньямин нетаньяху, оон, хамас
В мире, Франция, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, Эммануэль Макрон, Биньямин Нетаньяху, ООН, ХАМАС
Во Франции пройдет конференция по гуманитарной помощи сектору Газа

Во Франции пройдет конференция по гуманитарной помощи сектору Газа

© Pixabay / PexelsВид на Париж
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Pixabay / Pexels
Вид на Париж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. Франция по инициативе президента Эммануэля Макрона организует гуманитарную конференцию по помощи населению сектора Газа.
Как сообщали в МИД республики, Франция проведёт конференцию "в связи с критической гуманитарной ситуацией для палестинцев в секторе Газа, усугубляющейся бомбардировками и отсутствием электричества, топлива, воды и медикаментов".
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В конференции примут участие представители государств, доноров, НКО и международных организаций, оказывающих помощь Газе.
Конференция должна определить действия по защите гражданского населения и гуманитарного персонала, меры для наращивания гуманитарной помощи в сфере здравоохранения, водоснабжения, энергетики и продовольствия.
Делегации представят уже внедренные или планируемые инициативы для помощи жителям палестинского региона, в том числе создание полевых госпиталей, организацию воздушных или морских гуманитарных пунктов. Страны также могут объявить о финансовых взносах для помощи сектору Газа.
Как отметили в Елисейском дворце, "улучшение гуманитарной ситуации в Газе отвечает интересам всех, включая Израиль".
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не приедет на конференцию, однако Макрон провел с израильским премьером переговоры накануне мероприятия и намерен позвонить ему по его итогам.
В преддверии конференции Макрон также провел переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, которые задействованы в организации гуманитарных коридоров в сектор Газа.
Франция неоднократно призвала к гуманитарному перемирию в Газе, отмечая, что "борьба с терроризмом не оправдывает жертв среди гражданского населения". Она направила три самолёта с гуманитарной помощью сектору Газа, а также два корабля ВМС Франции, которые выполняют роль плавучих госпиталей.
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По данным ООН, потребности населения Газы в гуманитарной помощи оцениваются в 1,2 миллиарда долларов до конца 2023 года.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреФранцияИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор ГазаЭммануэль МакронБиньямин НетаньяхуООНХАМАС
 
 
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