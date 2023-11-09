https://ria.ru/20231109/forum-1908423589.html

Путин примет участие в Петербургском культурном форуме

Путин примет участие в Петербургском культурном форуме - РИА Новости, 09.11.2023

Путин примет участие в Петербургском культурном форуме

Президент РФ Владимир Путин в этом году примет участие в Петербургском культурном форуме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:18

2023-11-09T15:18

2023-11-09T15:18

дмитрий песков

владимир путин

россия

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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в этом году примет участие в Петербургском культурном форуме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Да", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20230908/forum-1895021880.html

россия

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Влада Копылова

дмитрий песков, владимир путин, россия