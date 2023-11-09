https://ria.ru/20231109/forum-1908423589.html
Путин примет участие в Петербургском культурном форуме
Путин примет участие в Петербургском культурном форуме - РИА Новости, 09.11.2023
Путин примет участие в Петербургском культурном форуме
Президент РФ Владимир Путин в этом году примет участие в Петербургском культурном форуме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:18
2023-11-09T15:18
2023-11-09T15:18
дмитрий песков
владимир путин
россия
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в этом году примет участие в Петербургском культурном форуме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Да", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20230908/forum-1895021880.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, владимир путин, россия
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
Путин примет участие в Петербургском культурном форуме
Путин примет в этом году участие в Петербургском культурном форуме
АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в этом году примет участие в Петербургском культурном форуме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Да", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Владимир Кехман стал директором Петербургского культурного форума