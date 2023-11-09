https://ria.ru/20231109/evrosoyuz-1908288124.html

Пушков рассказал, почему ЕК приняла решение по интеграции Украины в ЕС

Пушков рассказал, почему ЕК приняла решение по интеграции Украины в ЕС - РИА Новости, 09.11.2023

Пушков рассказал, почему ЕК приняла решение по интеграции Украины в ЕС

В Евросоюзе важно хотя бы формально запустить процесс переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии, чтобы поддержать свою репутацию центра силы, заявил в... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T00:27

2023-11-09T00:27

2023-11-09T03:41

в мире

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еврокомиссия

евросоюз

алексей пушков

урсула фон дер ляйен

совет федерации рф

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Евросоюзе важно хотя бы формально запустить процесс переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии, чтобы поддержать свою репутацию центра силы, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". "Для экспансионистского, радикал-либерального крыла Евросоюза важно создать впечатление политической динамики вокруг Украины, хотя бы формально "запустить процесс", чтобы показать, что у ЕС есть стратегия в отношении Украины, и поддержать свою репутацию центра силы", - написал Пушков. По его словам, если этот процесс завершится ничем или бесконечными обсуждениями, то для главы Еврокомисси фон дер Ляйен это второй вопрос. Пушков отметил, что политическая воля Брюсселя привести Украину в Евросоюз столкнется с очень серьезной оппозицией не только со стороны Венгрии, но "и стран, пока хранящих молчание по этому поводу".

https://ria.ru/20231109/upadok-1908287381.html

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в мире, украина, еврокомиссия, евросоюз, алексей пушков, урсула фон дер ляйен, совет федерации рф