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Пушков рассказал, почему ЕК приняла решение по интеграции Украины в ЕС - РИА Новости, 09.11.2023
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00:27 09.11.2023 (обновлено: 03:41 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/evrosoyuz-1908288124.html
Пушков рассказал, почему ЕК приняла решение по интеграции Украины в ЕС
Пушков рассказал, почему ЕК приняла решение по интеграции Украины в ЕС - РИА Новости, 09.11.2023
Пушков рассказал, почему ЕК приняла решение по интеграции Украины в ЕС
В Евросоюзе важно хотя бы формально запустить процесс переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии, чтобы поддержать свою репутацию центра силы, заявил в... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T00:27
2023-11-09T03:41
в мире
украина
еврокомиссия
евросоюз
алексей пушков
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Евросоюзе важно хотя бы формально запустить процесс переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии, чтобы поддержать свою репутацию центра силы, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". "Для экспансионистского, радикал-либерального крыла Евросоюза важно создать впечатление политической динамики вокруг Украины, хотя бы формально "запустить процесс", чтобы показать, что у ЕС есть стратегия в отношении Украины, и поддержать свою репутацию центра силы", - написал Пушков. По его словам, если этот процесс завершится ничем или бесконечными обсуждениями, то для главы Еврокомисси фон дер Ляйен это второй вопрос. Пушков отметил, что политическая воля Брюсселя привести Украину в Евросоюз столкнется с очень серьезной оппозицией не только со стороны Венгрии, но "и стран, пока хранящих молчание по этому поводу".
https://ria.ru/20231109/upadok-1908287381.html
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в мире, украина, еврокомиссия, евросоюз, алексей пушков, урсула фон дер ляйен, совет федерации рф
В мире, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, Алексей Пушков, Урсула фон дер Ляйен, Совет Федерации РФ
Пушков рассказал, почему ЕК приняла решение по интеграции Украины в ЕС

Пушков: Евросоюзу важно хотя бы формально запустить процесс принятия Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Евросоюзе важно хотя бы формально запустить процесс переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии, чтобы поддержать свою репутацию центра силы, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
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"Для экспансионистского, радикал-либерального крыла Евросоюза важно создать впечатление политической динамики вокруг Украины, хотя бы формально "запустить процесс", чтобы показать, что у ЕС есть стратегия в отношении Украины, и поддержать свою репутацию центра силы", - написал Пушков.
По его словам, если этот процесс завершится ничем или бесконечными обсуждениями, то для главы Еврокомисси фон дер Ляйен это второй вопрос. Пушков отметил, что политическая воля Брюсселя привести Украину в Евросоюз столкнется с очень серьезной оппозицией не только со стороны Венгрии, но "и стран, пока хранящих молчание по этому поводу".
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