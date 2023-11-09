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МИД Израиля ответил на вопрос о возможности эвакуации россиян из Газы - РИА Новости, 09.11.2023
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18:04 09.11.2023 (обновлено: 18:14 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/evakuatsiya-1908476503.html
МИД Израиля ответил на вопрос о возможности эвакуации россиян из Газы
МИД Израиля ответил на вопрос о возможности эвакуации россиян из Газы - РИА Новости, 09.11.2023
МИД Израиля ответил на вопрос о возможности эвакуации россиян из Газы
Израиль надеется, что все иностранцы и люди с двойным гражданством, которые хотят покинуть сектор Газа, смогут в скором времени это сделать, сообщил РИА Новости РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:04
2023-11-09T18:14
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
египет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Израиль надеется, что все иностранцы и люди с двойным гражданством, которые хотят покинуть сектор Газа, смогут в скором времени это сделать, сообщил РИА Новости специальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят."Тысячи людей, в том числе люди с двойным гражданством, пытаются выбраться... Мы надеемся, что все скоро смогут уйти", - заявил Хайят в ответ на просьбу прокомментировать задержку с эвакуацией россиян из сектора Газа.По его словам, Израиль не возражает против того, чтобы любой иностранный гражданин покинул сектор Газа в случае, если у него нет связей с ХАМАС.Дипломатический источник сообщил РИА Новости во вторник, что к началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово, но нет согласия Израиля.В среду глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим заявил РИА Новости, что движение не препятствует выезду из сектора Газа всех обладателей иностранных гражданств, которые хотят покинуть его, но составлением списков на выезд в Египет занимаются Израиль и США.
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, сша
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Египет, США
МИД Израиля ответил на вопрос о возможности эвакуации россиян из Газы

МИД Израиля надеется, что скоро удастся эвакуировать всех иностранцев из Газы

© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Израиль надеется, что все иностранцы и люди с двойным гражданством, которые хотят покинуть сектор Газа, смогут в скором времени это сделать, сообщил РИА Новости специальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят.
"Тысячи людей, в том числе люди с двойным гражданством, пытаются выбраться... Мы надеемся, что все скоро смогут уйти", - заявил Хайят в ответ на просьбу прокомментировать задержку с эвакуацией россиян из сектора Газа.
По его словам, Израиль не возражает против того, чтобы любой иностранный гражданин покинул сектор Газа в случае, если у него нет связей с ХАМАС.
Дипломатический источник сообщил РИА Новости во вторник, что к началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово, но нет согласия Израиля.
В среду глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим заявил РИА Новости, что движение не препятствует выезду из сектора Газа всех обладателей иностранных гражданств, которые хотят покинуть его, но составлением списков на выезд в Египет занимаются Израиль и США.
 
ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЕгипетСША
 
 
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