https://ria.ru/20231109/evakuatsiya-1908476503.html

МИД Израиля ответил на вопрос о возможности эвакуации россиян из Газы

МИД Израиля ответил на вопрос о возможности эвакуации россиян из Газы - РИА Новости, 09.11.2023

МИД Израиля ответил на вопрос о возможности эвакуации россиян из Газы

Израиль надеется, что все иностранцы и люди с двойным гражданством, которые хотят покинуть сектор Газа, смогут в скором времени это сделать, сообщил РИА Новости РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T18:04

2023-11-09T18:04

2023-11-09T18:14

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

египет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Израиль надеется, что все иностранцы и люди с двойным гражданством, которые хотят покинуть сектор Газа, смогут в скором времени это сделать, сообщил РИА Новости специальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят."Тысячи людей, в том числе люди с двойным гражданством, пытаются выбраться... Мы надеемся, что все скоро смогут уйти", - заявил Хайят в ответ на просьбу прокомментировать задержку с эвакуацией россиян из сектора Газа.По его словам, Израиль не возражает против того, чтобы любой иностранный гражданин покинул сектор Газа в случае, если у него нет связей с ХАМАС.Дипломатический источник сообщил РИА Новости во вторник, что к началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово, но нет согласия Израиля.В среду глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим заявил РИА Новости, что движение не препятствует выезду из сектора Газа всех обладателей иностранных гражданств, которые хотят покинуть его, но составлением списков на выезд в Египет занимаются Израиль и США.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, сша