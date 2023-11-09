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МИД выразил надежду на устранение сложностей с эвакуацией россиян из Газы - РИА Новости, 09.11.2023
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13:42 09.11.2023 (обновлено: 13:49 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/evakuatsiya-1908385823.html
МИД выразил надежду на устранение сложностей с эвакуацией россиян из Газы
МИД выразил надежду на устранение сложностей с эвакуацией россиян из Газы - РИА Новости, 09.11.2023
МИД выразил надежду на устранение сложностей с эвакуацией россиян из Газы
Россия надеется, что сложности в связи с эвакуацией россиян из сектора Газа будут устранены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:42
2023-11-09T13:49
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
мария захарова
израиль
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что сложности в связи с эвакуацией россиян из сектора Газа будут устранены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Последние как минимум четыре дня наш посол в Израиле господин Викторов получал заверения и обещания израильской стороны, это делал МИД Израиля, о том, что это разрешение будет выдано завтра", - сказала Захарова на брифинге, комментируя ситуацию вокруг эвакуации россиян из сектора Газа."Уже достаточно длительное время все упирается только в позицию израильской стороны, мы надеемся, что все эти сложности - нам не объяснили их причины - они будут устранены и преодолены," - добавила она.
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россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мария захарова, израиль, в мире
Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Мария Захарова, Израиль, В мире
МИД выразил надежду на устранение сложностей с эвакуацией россиян из Газы

Захарова: Москва надеется, что сложности с эвакуацией россиян из Газы устранят

© AP Photo / Abed KhaledМужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в секторе Газа
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в секторе Газа
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что сложности в связи с эвакуацией россиян из сектора Газа будут устранены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Последние как минимум четыре дня наш посол в Израиле господин Викторов получал заверения и обещания израильской стороны, это делал МИД Израиля, о том, что это разрешение будет выдано завтра", - сказала Захарова на брифинге, комментируя ситуацию вокруг эвакуации россиян из сектора Газа.
"Уже достаточно длительное время все упирается только в позицию израильской стороны, мы надеемся, что все эти сложности - нам не объяснили их причины - они будут устранены и преодолены," - добавила она.
 
РоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМария ЗахароваИзраильВ мире
 
 
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