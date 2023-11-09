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МИД выразил надежду на устранение сложностей с эвакуацией россиян из Газы

МИД выразил надежду на устранение сложностей с эвакуацией россиян из Газы - РИА Новости, 09.11.2023

МИД выразил надежду на устранение сложностей с эвакуацией россиян из Газы

Россия надеется, что сложности в связи с эвакуацией россиян из сектора Газа будут устранены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:42

2023-11-09T13:42

2023-11-09T13:49

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

мария захарова

израиль

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что сложности в связи с эвакуацией россиян из сектора Газа будут устранены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Последние как минимум четыре дня наш посол в Израиле господин Викторов получал заверения и обещания израильской стороны, это делал МИД Израиля, о том, что это разрешение будет выдано завтра", - сказала Захарова на брифинге, комментируя ситуацию вокруг эвакуации россиян из сектора Газа."Уже достаточно длительное время все упирается только в позицию израильской стороны, мы надеемся, что все эти сложности - нам не объяснили их причины - они будут устранены и преодолены," - добавила она.

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россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мария захарова, израиль, в мире