https://ria.ru/20231109/ekspozitsiya-1908481350.html

Губернатор Рязанской области лично представил экспозицию региона на ВДНХ

Губернатор Рязанской области лично представил экспозицию региона на ВДНХ - РИА Новости, 09.11.2023

Губернатор Рязанской области лично представил экспозицию региона на ВДНХ

Губернатор Рязанской области Павел Малков пригласил гостей международной выставки-форума "Россия", проходящей на ВДНХ, посетить стенд региона, а затем и... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T18:24

2023-11-09T18:24

2023-11-09T18:24

рязанская область

рязанская область

выставка-форум "россия"

павел малков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908480401_0:142:2902:1774_1920x0_80_0_0_5c0885277d399ef44ad2dc558d5d7ba2.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков пригласил гостей международной выставки-форума "Россия", проходящей на ВДНХ, посетить стенд региона, а затем и уникальные места Рязанской земли. "Мы делаем все для того, чтобы людям действительно захотелось увидеть не только наш стенд, но и Рязань, и другие города и места Рязанской области вживую. У нас совершенно уникальный регион, огромное количество мест, которые можно показать с гордостью. У нас есть на что посмотреть", - сказал Павел Малков журналистам у стенда своего региона. Создатели экспозиции позаботились о том, чтобы представить в ней исторические, природные и культурные достопримечательности, рассказать о старинных традициях Рязанской земли и об успехах региона в последние годы. "Вот у нас в центре экспозиции находится аэростат. Он символизирует все: и небо Рязанской области, и фестиваль "Небо России", который проходит у нас ежегодно уже достаточно давно. Вообще, в Рязани очень многое связано с небом. Это и наше прославленное училище ВДВ, и то, что на территории области находится лучший центр парашютной подготовки <…>", - напомнил губернатор. Виртуальную прогулку по Рязани и другим достопримечательным местам области можно совершить с помощью современных визуальных средств. "Проекционные экраны демонстрируют самые яркие наши туристические объекты национального значения и дают эффект погружения. Можно составить потом маршрут по нашим главным достопримечательностям и приехать с ним к нам в Рязанскую область. Есть интерактивные элементы, которые рассказывают о достижениях области, о выдающихся рязанцах. Здесь же действует студия-мастерская, где проводят занятия наши мастера", - рассказал Малков. В беседе с журналистами губернатор признался, что за полтора года работы в регионе успел хорошо узнать и по-настоящему полюбить Рязанскую область. "Удивительно красивый край. Древняя история, богатая культура, а вместе с тем – мощная промышленность, мощное сельское хозяйство, великолепная логистика. Мы расположены очень близко к Москве, и получается, что в радиусе трехсот километров у нас проживает 45 миллионов человек. А это означает, что все, что бы мы ни произвели в регионе, обязательно найдет своего потребителя", - подчеркнул губернатор. Кроме того, он отметил, что в Рязанской области живут очень хорошие люди. "Вот не зря Рязань в этом году по указу президента была удостоена звания "Город трудовой доблести". И мы все помним, что опять же президент назвал Рязань сердцем России. Вот исходя из этого мы сейчас и представляем здесь на выставке наш регион", - подытожил Малков.

https://ria.ru/20231109/stend-1908453061.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рязанская область, выставка-форум "россия", павел малков