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Губернатор Рязанской области лично представил экспозицию региона на ВДНХ - РИА Новости, 09.11.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
18:24 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/ekspozitsiya-1908481350.html
Губернатор Рязанской области лично представил экспозицию региона на ВДНХ
Губернатор Рязанской области лично представил экспозицию региона на ВДНХ - РИА Новости, 09.11.2023
Губернатор Рязанской области лично представил экспозицию региона на ВДНХ
Губернатор Рязанской области Павел Малков пригласил гостей международной выставки-форума "Россия", проходящей на ВДНХ, посетить стенд региона, а затем и... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:24
2023-11-09T18:24
рязанская область
рязанская область
выставка-форум "россия"
павел малков
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков пригласил гостей международной выставки-форума "Россия", проходящей на ВДНХ, посетить стенд региона, а затем и уникальные места Рязанской земли. "Мы делаем все для того, чтобы людям действительно захотелось увидеть не только наш стенд, но и Рязань, и другие города и места Рязанской области вживую. У нас совершенно уникальный регион, огромное количество мест, которые можно показать с гордостью. У нас есть на что посмотреть", - сказал Павел Малков журналистам у стенда своего региона. Создатели экспозиции позаботились о том, чтобы представить в ней исторические, природные и культурные достопримечательности, рассказать о старинных традициях Рязанской земли и об успехах региона в последние годы. "Вот у нас в центре экспозиции находится аэростат. Он символизирует все: и небо Рязанской области, и фестиваль "Небо России", который проходит у нас ежегодно уже достаточно давно. Вообще, в Рязани очень многое связано с небом. Это и наше прославленное училище ВДВ, и то, что на территории области находится лучший центр парашютной подготовки &lt;…&gt;", - напомнил губернатор. Виртуальную прогулку по Рязани и другим достопримечательным местам области можно совершить с помощью современных визуальных средств. "Проекционные экраны демонстрируют самые яркие наши туристические объекты национального значения и дают эффект погружения. Можно составить потом маршрут по нашим главным достопримечательностям и приехать с ним к нам в Рязанскую область. Есть интерактивные элементы, которые рассказывают о достижениях области, о выдающихся рязанцах. Здесь же действует студия-мастерская, где проводят занятия наши мастера", - рассказал Малков. В беседе с журналистами губернатор признался, что за полтора года работы в регионе успел хорошо узнать и по-настоящему полюбить Рязанскую область. "Удивительно красивый край. Древняя история, богатая культура, а вместе с тем – мощная промышленность, мощное сельское хозяйство, великолепная логистика. Мы расположены очень близко к Москве, и получается, что в радиусе трехсот километров у нас проживает 45 миллионов человек. А это означает, что все, что бы мы ни произвели в регионе, обязательно найдет своего потребителя", - подчеркнул губернатор. Кроме того, он отметил, что в Рязанской области живут очень хорошие люди. "Вот не зря Рязань в этом году по указу президента была удостоена звания "Город трудовой доблести". И мы все помним, что опять же президент назвал Рязань сердцем России. Вот исходя из этого мы сейчас и представляем здесь на выставке наш регион", - подытожил Малков.
https://ria.ru/20231109/stend-1908453061.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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рязанская область, выставка-форум "россия", павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Выставка-форум "Россия", Павел Малков

Губернатор Рязанской области лично представил экспозицию региона на ВДНХ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Рязанской области Павел Малков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков пригласил гостей международной выставки-форума "Россия", проходящей на ВДНХ, посетить стенд региона, а затем и уникальные места Рязанской земли.
"Мы делаем все для того, чтобы людям действительно захотелось увидеть не только наш стенд, но и Рязань, и другие города и места Рязанской области вживую. У нас совершенно уникальный регион, огромное количество мест, которые можно показать с гордостью. У нас есть на что посмотреть", - сказал Павел Малков журналистам у стенда своего региона.
Создатели экспозиции позаботились о том, чтобы представить в ней исторические, природные и культурные достопримечательности, рассказать о старинных традициях Рязанской земли и об успехах региона в последние годы.
"Вот у нас в центре экспозиции находится аэростат. Он символизирует все: и небо Рязанской области, и фестиваль "Небо России", который проходит у нас ежегодно уже достаточно давно. Вообще, в Рязани очень многое связано с небом. Это и наше прославленное училище ВДВ, и то, что на территории области находится лучший центр парашютной подготовки <…>", - напомнил губернатор.
Виртуальную прогулку по Рязани и другим достопримечательным местам области можно совершить с помощью современных визуальных средств.
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"Проекционные экраны демонстрируют самые яркие наши туристические объекты национального значения и дают эффект погружения. Можно составить потом маршрут по нашим главным достопримечательностям и приехать с ним к нам в Рязанскую область. Есть интерактивные элементы, которые рассказывают о достижениях области, о выдающихся рязанцах. Здесь же действует студия-мастерская, где проводят занятия наши мастера", - рассказал Малков.
В беседе с журналистами губернатор признался, что за полтора года работы в регионе успел хорошо узнать и по-настоящему полюбить Рязанскую область.
"Удивительно красивый край. Древняя история, богатая культура, а вместе с тем – мощная промышленность, мощное сельское хозяйство, великолепная логистика. Мы расположены очень близко к Москве, и получается, что в радиусе трехсот километров у нас проживает 45 миллионов человек. А это означает, что все, что бы мы ни произвели в регионе, обязательно найдет своего потребителя", - подчеркнул губернатор.
Кроме того, он отметил, что в Рязанской области живут очень хорошие люди.
"Вот не зря Рязань в этом году по указу президента была удостоена звания "Город трудовой доблести". И мы все помним, что опять же президент назвал Рязань сердцем России. Вот исходя из этого мы сейчас и представляем здесь на выставке наш регион", - подытожил Малков.
 
Рязанская областьРязанская областьВыставка-форум "Россия"Павел Малков
 
 
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