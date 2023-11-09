На крымских винодельнях пройдут бесплатные экскурсии
В Крыму запустят бесплатные экскурсии на винодельни в выходные в течение ноября
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПосетитель в экспозиционном пространстве винодельни на территории центра винного туризма Winepark неподалеку от Ялты
Посетитель в экспозиционном пространстве винодельни на территории центра винного туризма Winepark неподалеку от Ялты. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. В Крыму запускают бесплатные экскурсии на винодельни на выходных в течение всего ноября, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики в своем телеграм-канале.
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"Приглашаем крымчан и гостей полуострова посетить бесплатные экскурсии на винодельческие предприятия Крыма", - говорится в сообщении.
Акция проходит в рамках эногастрономических выходных "#Ноябрьфест" и призвана расширить представление об истории и культуре крымского виноделия.
Первые винзаводы откроют свои двери для экскурсий с 12 ноября. Для посещения необходима предварительная регистрация, группы формируются по мере заполнения мест, их количество ограничено.
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"Необходимо заранее зарегистрироваться и выбрать программу", - подчеркнули в министерстве.