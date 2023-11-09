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На крымских винодельнях пройдут бесплатные экскурсии - РИА Новости, 09.11.2023
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Туризм
 
19:31 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/ekskursii-1908495276.html
На крымских винодельнях пройдут бесплатные экскурсии
На крымских винодельнях пройдут бесплатные экскурсии - РИА Новости, 09.11.2023
На крымских винодельнях пройдут бесплатные экскурсии
В Крыму запускают бесплатные экскурсии на винодельни на выходных в течение всего ноября, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики в... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T19:31
2023-11-09T19:31
туризм
республика крым
виноделие
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. В Крыму запускают бесплатные экскурсии на винодельни на выходных в течение всего ноября, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики в своем телеграм-канале. "Приглашаем крымчан и гостей полуострова посетить бесплатные экскурсии на винодельческие предприятия Крыма", - говорится в сообщении. Акция проходит в рамках эногастрономических выходных "#Ноябрьфест" и призвана расширить представление об истории и культуре крымского виноделия. Первые винзаводы откроют свои двери для экскурсий с 12 ноября. Для посещения необходима предварительная регистрация, группы формируются по мере заполнения мест, их количество ограничено. "Необходимо заранее зарегистрироваться и выбрать программу", - подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20231018/vino-1903615837.html
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республика крым, виноделие, общество
Туризм, Республика Крым, Виноделие, Общество
На крымских винодельнях пройдут бесплатные экскурсии

В Крыму запустят бесплатные экскурсии на винодельни в выходные в течение ноября

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПосетитель в экспозиционном пространстве винодельни на территории центра винного туризма Winepark неподалеку от Ялты
Посетитель в экспозиционном пространстве винодельни на территории центра винного туризма Winepark неподалеку от Ялты - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Посетитель в экспозиционном пространстве винодельни на территории центра винного туризма Winepark неподалеку от Ялты. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. В Крыму запускают бесплатные экскурсии на винодельни на выходных в течение всего ноября, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики в своем телеграм-канале.
«
"Приглашаем крымчан и гостей полуострова посетить бесплатные экскурсии на винодельческие предприятия Крыма", - говорится в сообщении.
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Акция проходит в рамках эногастрономических выходных "#Ноябрьфест" и призвана расширить представление об истории и культуре крымского виноделия.
Первые винзаводы откроют свои двери для экскурсий с 12 ноября. Для посещения необходима предварительная регистрация, группы формируются по мере заполнения мест, их количество ограничено.
«
"Необходимо заранее зарегистрироваться и выбрать программу", - подчеркнули в министерстве.
 
ТуризмРеспублика КрымВиноделиеОбщество
 
 
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