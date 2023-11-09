https://ria.ru/20231109/ekskursii-1908495276.html

На крымских винодельнях пройдут бесплатные экскурсии

На крымских винодельнях пройдут бесплатные экскурсии - РИА Новости, 09.11.2023

На крымских винодельнях пройдут бесплатные экскурсии

В Крыму запускают бесплатные экскурсии на винодельни на выходных в течение всего ноября, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики в... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T19:31

2023-11-09T19:31

2023-11-09T19:31

туризм

республика крым

виноделие

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. В Крыму запускают бесплатные экскурсии на винодельни на выходных в течение всего ноября, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики в своем телеграм-канале. "Приглашаем крымчан и гостей полуострова посетить бесплатные экскурсии на винодельческие предприятия Крыма", - говорится в сообщении. Акция проходит в рамках эногастрономических выходных "#Ноябрьфест" и призвана расширить представление об истории и культуре крымского виноделия. Первые винзаводы откроют свои двери для экскурсий с 12 ноября. Для посещения необходима предварительная регистрация, группы формируются по мере заполнения мест, их количество ограничено. "Необходимо заранее зарегистрироваться и выбрать программу", - подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20231018/vino-1903615837.html

республика крым

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика крым, виноделие, общество