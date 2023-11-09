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Шапша: экономика Калужской области позволяет выполнять все соцобязательства - РИА Новости, 09.11.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
19:42 09.11.2023 (обновлено: 19:46 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908496451.html
Шапша: экономика Калужской области позволяет выполнять все соцобязательства
Шапша: экономика Калужской области позволяет выполнять все соцобязательства - РИА Новости, 09.11.2023
Шапша: экономика Калужской области позволяет выполнять все соцобязательства
Развитие экономики Калужской области позволяет правительству региона в полной мере выполнять социальные обязательства, сообщил губернатор Владислав Шапша в... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T19:42
2023-11-09T19:46
калужская область
экономика
калуга
людиново
калужская область
владислав шапша
единая россия
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КАЛУГА, 9 ноя - РИА Новости. Развитие экономики Калужской области позволяет правительству региона в полной мере выполнять социальные обязательства, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.Шапша рассказал, что в четверг состоялись публичные слушания по проекту бюджета региона. "Развитие экономики позволяет нам в полной мере выполнять социальные обязательства", - подчеркнул глава региона. Он рассказал, что в этом году на промплощадках области открыли заводы по производству красок "Флинт Групп Восток", по выпуску обоев "Деко Групп". Стартовал выпуск продукции на предприятии пластмассовых труб компании "Иммид". Кроме того, в регионе перезапустили производство завод автомобильных масел. "Еще два новых завода откроем в ближайшее время. В следующем году начнут производство еще пять новых предприятий", - добавил губернатор. По его словам, на социальную сферу в 2024 году будет направлено 62% от общей суммы расходов бюджета, а это порядка 48,7 миллиарда рублей. "Среди крупных проектов - два детских сада в Калуге и Ферзиковском районе. Школы в Людиново и в областном центре на Байконуре и Комфорт-Парке. Детско-взрослая поликлиника на Правобережье Калуги", - отметил Шапша. Глава региона также напомнил, что поддержал предложения фракции "Единая Россия" в заксобрании региона увеличить расходы на программу инициативного бюджетирования, реализацию школьных инициатив, программу "Чистая вода", на обеспечение жилищными сертификатами детей-сирот. Шапша подчеркнул важность этих направлений. "Продолжаем вместе с депутатами работать над главным финансовым документом. Рассчитываю, что он найдет поддержку, так же как и наши дополнительные социальные инициативы", - написал губернатор.
https://ria.ru/20231031/kabinet-1906487412.html
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экономика, калуга, людиново, калужская область, владислав шапша, единая россия
Калужская область, Экономика, Калуга, Людиново, Калужская область, Владислав Шапша, Единая Россия

Шапша: экономика Калужской области позволяет выполнять все соцобязательства

© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
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КАЛУГА, 9 ноя - РИА Новости. Развитие экономики Калужской области позволяет правительству региона в полной мере выполнять социальные обязательства, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Шапша рассказал, что в четверг состоялись публичные слушания по проекту бюджета региона.
«
"Развитие экономики позволяет нам в полной мере выполнять социальные обязательства", - подчеркнул глава региона.
Он рассказал, что в этом году на промплощадках области открыли заводы по производству красок "Флинт Групп Восток", по выпуску обоев "Деко Групп". Стартовал выпуск продукции на предприятии пластмассовых труб компании "Иммид". Кроме того, в регионе перезапустили производство завод автомобильных масел. "Еще два новых завода откроем в ближайшее время. В следующем году начнут производство еще пять новых предприятий", - добавил губернатор.
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По его словам, на социальную сферу в 2024 году будет направлено 62% от общей суммы расходов бюджета, а это порядка 48,7 миллиарда рублей. "Среди крупных проектов - два детских сада в Калуге и Ферзиковском районе. Школы в Людиново и в областном центре на Байконуре и Комфорт-Парке. Детско-взрослая поликлиника на Правобережье Калуги", - отметил Шапша.
Глава региона также напомнил, что поддержал предложения фракции "Единая Россия" в заксобрании региона увеличить расходы на программу инициативного бюджетирования, реализацию школьных инициатив, программу "Чистая вода", на обеспечение жилищными сертификатами детей-сирот. Шапша подчеркнул важность этих направлений.
«
"Продолжаем вместе с депутатами работать над главным финансовым документом. Рассчитываю, что он найдет поддержку, так же как и наши дополнительные социальные инициативы", - написал губернатор.
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Калужская областьЭкономикаКалугаЛюдиновоКалужская областьВладислав ШапшаЕдиная Россия
 
 
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