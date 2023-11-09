https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908496451.html

Шапша: экономика Калужской области позволяет выполнять все соцобязательства

Шапша: экономика Калужской области позволяет выполнять все соцобязательства - РИА Новости, 09.11.2023

Шапша: экономика Калужской области позволяет выполнять все соцобязательства

Развитие экономики Калужской области позволяет правительству региона в полной мере выполнять социальные обязательства, сообщил губернатор Владислав Шапша в... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T19:42

2023-11-09T19:42

2023-11-09T19:46

калужская область

экономика

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калужская область

владислав шапша

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КАЛУГА, 9 ноя - РИА Новости. Развитие экономики Калужской области позволяет правительству региона в полной мере выполнять социальные обязательства, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.Шапша рассказал, что в четверг состоялись публичные слушания по проекту бюджета региона. "Развитие экономики позволяет нам в полной мере выполнять социальные обязательства", - подчеркнул глава региона. Он рассказал, что в этом году на промплощадках области открыли заводы по производству красок "Флинт Групп Восток", по выпуску обоев "Деко Групп". Стартовал выпуск продукции на предприятии пластмассовых труб компании "Иммид". Кроме того, в регионе перезапустили производство завод автомобильных масел. "Еще два новых завода откроем в ближайшее время. В следующем году начнут производство еще пять новых предприятий", - добавил губернатор. По его словам, на социальную сферу в 2024 году будет направлено 62% от общей суммы расходов бюджета, а это порядка 48,7 миллиарда рублей. "Среди крупных проектов - два детских сада в Калуге и Ферзиковском районе. Школы в Людиново и в областном центре на Байконуре и Комфорт-Парке. Детско-взрослая поликлиника на Правобережье Калуги", - отметил Шапша. Глава региона также напомнил, что поддержал предложения фракции "Единая Россия" в заксобрании региона увеличить расходы на программу инициативного бюджетирования, реализацию школьных инициатив, программу "Чистая вода", на обеспечение жилищными сертификатами детей-сирот. Шапша подчеркнул важность этих направлений. "Продолжаем вместе с депутатами работать над главным финансовым документом. Рассчитываю, что он найдет поддержку, так же как и наши дополнительные социальные инициативы", - написал губернатор.

https://ria.ru/20231031/kabinet-1906487412.html

https://ria.ru/20231030/kaluga-1906280156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, калуга, людиново, калужская область, владислав шапша, единая россия