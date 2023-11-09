https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908429926.html

Рязанская область получит средства на улучшение инвестклимата

Рязанская область получит средства на улучшение инвестклимата - РИА Новости, 09.11.2023

Рязанская область получит средства на улучшение инвестклимата

Рязанская область получит 62 миллиона 487 тысяч рублей на компенсацию выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета, средства направят на... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:35

2023-11-09T15:35

2023-11-09T15:35

рязанская область

экономика

рязанская область

павел малков

госдума рф

андрей макаров

россия

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РЯЗАНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Рязанская область получит 62 миллиона 487 тысяч рублей на компенсацию выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета, средства направят на развитие экономики региона, сообщила пресс-служба правительства региона. "Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрены предложения о выделении региону в 2023 году 62 миллионов 487 тысяч рублей в виде дотаций. Средства предусмотрены на частичную компенсацию выпадающих доходов областного бюджета от применения инвестиционного налогового вычета (ИНВ)", - говорится в сообщении. Уточняется, что ИНВ – один из рычагов поощрения инвестиционной активности. Этот механизм позволяет бизнесу использовать возможность снижения размера налога на прибыль в региональный бюджет. Федеральный центр в свою очередь компенсирует субъекту часть затрат. "Компенсация за инвестиционный налоговый вычет – важная помощь со стороны федерации. Это дополнительный инструмент для развития экономики, а в будущем – повышение налоговых поступлений. На такую дотацию могут рассчитывать только субъекты РФ, подтвердившие внедрение регионального инвестиционного стандарта. Важно, что Рязанская область в их числе", - цитирует губернатора Рязанской области Павла Малкова его пресс-служба. По словам главы региона, работа над формированием благоприятного инвестиционного климата продолжится. "Будет адресная поддержка бизнеса. Сконцентрируем внимание на конкретных проектах, которые используют инновационный подход к производству, ориентированы на выпуск востребованной, конкурентоспособной продукции и создание новых рабочих мест", – сказал Павел Малков. За поддержку региона губернатор поблагодарил председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова. "Компенсация за предоставление инвестиционного налогового вычета предложена президентом РФ В.В. Путиным как часть комплекса мер поддержки регионов. Главная задача – обеспечить сбалансированность региональных бюджетов, а также учесть интересы бизнеса. В условиях сегодняшнего дня необходимо сосредоточить механизм вычета на обеспечении технологического суверенитета. У Рязанской области – большие возможности для привлечения инвестиций, современное законодательство, предоставляющее преференции желающим вложить капитал в регион. Инвестор ценит предсказуемость, которую, в том числе, обеспечивает и дотация", – приводятся в сообщении слова Андрея Макарова.

https://ria.ru/20231025/sotsraskhody-1905145615.html

https://ria.ru/20230912/ryazan-1895928862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, рязанская область, павел малков, госдума рф, андрей макаров, россия