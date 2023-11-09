https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908401733.html

Путин рассказал, как меняется структура российской экономики

Путин рассказал, как меняется структура российской экономики - РИА Новости, 09.11.2023

Путин рассказал, как меняется структура российской экономики

Меняется структура российской экономики, в общем ее росте переработка сейчас составляет 43%, такого не было никогда за историю современной России, заявил... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:14

2023-11-09T14:14

2023-11-09T14:48

россия

экономика

владимир путин

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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Меняется структура российской экономики, в общем ее росте переработка сейчас составляет 43%, такого не было никогда за историю современной России, заявил президент РФ Владимир Путин."Самое главное, и что нас очень радует, меняется структура российской экономики: у нас прибавилось по линии энергетики плюс 3%, а в общей структуре роста переработка составляет 43%. Такого не было никогда за новейшую историю России", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров, говоря о сотрудничестве в энергетике.

https://ria.ru/20231109/putin-1908405390.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, владимир путин