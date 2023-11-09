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Путин рассказал, как меняется структура российской экономики - РИА Новости, 09.11.2023
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14:14 09.11.2023 (обновлено: 14:48 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908401733.html
Путин рассказал, как меняется структура российской экономики
Путин рассказал, как меняется структура российской экономики - РИА Новости, 09.11.2023
Путин рассказал, как меняется структура российской экономики
Меняется структура российской экономики, в общем ее росте переработка сейчас составляет 43%, такого не было никогда за историю современной России, заявил... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:14
2023-11-09T14:48
россия
экономика
владимир путин
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Меняется структура российской экономики, в общем ее росте переработка сейчас составляет 43%, такого не было никогда за историю современной России, заявил президент РФ Владимир Путин."Самое главное, и что нас очень радует, меняется структура российской экономики: у нас прибавилось по линии энергетики плюс 3%, а в общей структуре роста переработка составляет 43%. Такого не было никогда за новейшую историю России", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров, говоря о сотрудничестве в энергетике.
https://ria.ru/20231109/putin-1908405390.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин рассказал, как меняется структура российской экономики

Путин: структура экономики России меняется, переработка составила 43 процента

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Меняется структура российской экономики, в общем ее росте переработка сейчас составляет 43%, такого не было никогда за историю современной России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Самое главное, и что нас очень радует, меняется структура российской экономики: у нас прибавилось по линии энергетики плюс 3%, а в общей структуре роста переработка составляет 43%. Такого не было никогда за новейшую историю России", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров, говоря о сотрудничестве в энергетике.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Путин: России удается приобретать новые компетенции
Вчера, 14:23
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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