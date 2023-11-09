https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908401733.html
Путин рассказал, как меняется структура российской экономики
Путин рассказал, как меняется структура российской экономики - РИА Новости, 09.11.2023
Путин рассказал, как меняется структура российской экономики
Меняется структура российской экономики, в общем ее росте переработка сейчас составляет 43%, такого не было никогда за историю современной России, заявил... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:14
2023-11-09T14:14
2023-11-09T14:48
россия
экономика
владимир путин
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Меняется структура российской экономики, в общем ее росте переработка сейчас составляет 43%, такого не было никогда за историю современной России, заявил президент РФ Владимир Путин."Самое главное, и что нас очень радует, меняется структура российской экономики: у нас прибавилось по линии энергетики плюс 3%, а в общей структуре роста переработка составляет 43%. Такого не было никогда за новейшую историю России", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров, говоря о сотрудничестве в энергетике.
https://ria.ru/20231109/putin-1908405390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин рассказал, как меняется структура российской экономики
Путин: структура экономики России меняется, переработка составила 43 процента