https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908349387.html

Набиуллина назвала основную проблему российской экономики

Набиуллина назвала основную проблему российской экономики - РИА Новости, 09.11.2023

Набиуллина назвала основную проблему российской экономики

Основная проблема российской экономики сейчас — дефицит рабочей силы, заявила председатель правления Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:18

2023-11-09T11:18

2023-11-09T15:18

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795679437_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_71e33c164bfbeda4128b3798166cf7f0.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Основная проблема российской экономики сейчас — дефицит рабочей силы, заявила председатель правления Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики регулятора в 2024-2026 годах."И основная проблема — не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. И мы это видим, кстати, по опросам предприятий", — сказала глава ЦБ.Набиуллина уточнила, что в опросах для регулятора участвуют 13 тысяч компаний. По ее словам, перед каждым решением по ставке ЦБ спрашивает их о проблемах в основных отраслях.По данным Росстата, безработица в России в последние три месяца находится на рекордно низком уровне в три процента.Набиуллина также напомнила, что Банк России в следующем году ожидает роста кредитования корпоративного сектора. При этом глава регулятора отметила, что для ЦБ "очень важно, чтобы кредиты корпорациям пошли прежде всего на структурную перестройку — импортозамещение, технологический суверенитет и так далее".По ее словам, ЦБ настроил регулирование таким образом, чтобы банки направляли кредитные средства в первую очередь на поддержку роста экономики.

https://ria.ru/20231109/kriptovalyuta-1908336417.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)