https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908349387.html
Набиуллина назвала основную проблему российской экономики
Набиуллина назвала основную проблему российской экономики - РИА Новости, 09.11.2023
Набиуллина назвала основную проблему российской экономики
Основная проблема российской экономики сейчас — дефицит рабочей силы, заявила председатель правления Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:18
2023-11-09T11:18
2023-11-09T15:18
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Основная проблема российской экономики сейчас — дефицит рабочей силы, заявила председатель правления Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики регулятора в 2024-2026 годах."И основная проблема — не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. И мы это видим, кстати, по опросам предприятий", — сказала глава ЦБ.Набиуллина уточнила, что в опросах для регулятора участвуют 13 тысяч компаний. По ее словам, перед каждым решением по ставке ЦБ спрашивает их о проблемах в основных отраслях.По данным Росстата, безработица в России в последние три месяца находится на рекордно низком уровне в три процента.Набиуллина также напомнила, что Банк России в следующем году ожидает роста кредитования корпоративного сектора. При этом глава регулятора отметила, что для ЦБ "очень важно, чтобы кредиты корпорациям пошли прежде всего на структурную перестройку — импортозамещение, технологический суверенитет и так далее".По ее словам, ЦБ настроил регулирование таким образом, чтобы банки направляли кредитные средства в первую очередь на поддержку роста экономики.
https://ria.ru/20231109/kriptovalyuta-1908336417.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина назвала основную проблему российской экономики
Набиуллина назвала нехватку рабочей силы основной проблемой российской экономики
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Основная проблема российской экономики сейчас — дефицит рабочей силы, заявила председатель правления Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы
по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики регулятора в 2024-2026 годах.
"И основная проблема — не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. И мы это видим, кстати, по опросам предприятий", — сказала глава ЦБ.
Набиуллина уточнила, что в опросах для регулятора участвуют 13 тысяч компаний. По ее словам, перед каждым решением по ставке ЦБ спрашивает их о проблемах в основных отраслях.
По данным Росстата
, безработица в России в последние три месяца находится на рекордно низком уровне в три процента.
Набиуллина также напомнила, что Банк России в следующем году ожидает роста кредитования корпоративного сектора. При этом глава регулятора отметила, что для ЦБ "очень важно, чтобы кредиты корпорациям пошли прежде всего на структурную перестройку — импортозамещение, технологический суверенитет и так далее".
По ее словам, ЦБ настроил регулирование таким образом, чтобы банки направляли кредитные средства в первую очередь на поддержку роста экономики.
ЦБ и Минфин пришли к единой позиции по вопросу криптовалют