https://ria.ru/20231109/ekoaktivisty-1908528964.html

Экоактивисты прервали выступление главы ФРС США на конференции МВФ

Экоактивисты прервали выступление главы ФРС США на конференции МВФ - РИА Новости, 10.11.2023

Экоактивисты прервали выступление главы ФРС США на конференции МВФ

Экологические активисты в четверг прервали выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на исследовательской конференции... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-09T23:12

2023-11-09T23:12

2023-11-10T09:00

в мире

израиль

джером пауэлл

федеральная резервная система сша

центральный банк рф (цб рф)

мвф

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Экологические активисты в четверг прервали выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на исследовательской конференции Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне, вынудив главу регулятора в сопровождении охраны временно покинуть мероприятие. Как передает корреспондент РИА Новости, во время выступления Пауэлла группа из нескольких человек ворвалась на сцену с плакатом "климатическая катастрофа" и начала выкрикивать лозунги с призывами остановить использование ископаемого топлива. В результате глава ФРС в сопровождении охраны был вынужден временно покинуть сцену и зал заседания. Кроме того, из-за появления активистов остальным панелистам, включая первого заместителя управляющего директора МВФ Гиту Гопинат и главу ЦБ Израиля Амира Ярона, также пришлось уйти со сцены и дожидаться охраны. После того, как охране удалось вывести активистов, выступление главы ФРС возобновилось.

https://ria.ru/20231024/vystuplenie-1904979016.html

https://ria.ru/20231108/protest-1908145817.html

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в мире, израиль, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, центральный банк рф (цб рф), мвф