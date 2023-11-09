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Экоактивисты прервали выступление главы ФРС США на конференции МВФ - РИА Новости, 10.11.2023
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23:12 09.11.2023 (обновлено: 09:00 10.11.2023)
https://ria.ru/20231109/ekoaktivisty-1908528964.html
Экоактивисты прервали выступление главы ФРС США на конференции МВФ
Экоактивисты прервали выступление главы ФРС США на конференции МВФ - РИА Новости, 10.11.2023
Экоактивисты прервали выступление главы ФРС США на конференции МВФ
Экологические активисты в четверг прервали выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на исследовательской конференции... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-09T23:12
2023-11-10T09:00
в мире
израиль
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
центральный банк рф (цб рф)
мвф
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Экологические активисты в четверг прервали выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на исследовательской конференции Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне, вынудив главу регулятора в сопровождении охраны временно покинуть мероприятие. Как передает корреспондент РИА Новости, во время выступления Пауэлла группа из нескольких человек ворвалась на сцену с плакатом "климатическая катастрофа" и начала выкрикивать лозунги с призывами остановить использование ископаемого топлива. В результате глава ФРС в сопровождении охраны был вынужден временно покинуть сцену и зал заседания. Кроме того, из-за появления активистов остальным панелистам, включая первого заместителя управляющего директора МВФ Гиту Гопинат и главу ЦБ Израиля Амира Ярона, также пришлось уйти со сцены и дожидаться охраны. После того, как охране удалось вывести активистов, выступление главы ФРС возобновилось.
https://ria.ru/20231024/vystuplenie-1904979016.html
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в мире, израиль, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, центральный банк рф (цб рф), мвф
В мире, Израиль, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), МВФ
Экоактивисты прервали выступление главы ФРС США на конференции МВФ

Экоактивисты прервали выступление главы ФРС США на конференции МВФ в Вашингтоне

© AFP 2023 / JIM WATSONЭкологические активисты на исследовательской конференции Международного валютного фонда в Вашингтоне прервали выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. 9 ноября 2023
Экологические активисты на исследовательской конференции Международного валютного фонда в Вашингтоне прервали выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. 9 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
Экологические активисты на исследовательской конференции Международного валютного фонда в Вашингтоне прервали выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. 9 ноября 2023
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Экологические активисты в четверг прервали выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на исследовательской конференции Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне, вынудив главу регулятора в сопровождении охраны временно покинуть мероприятие.
Как передает корреспондент РИА Новости, во время выступления Пауэлла группа из нескольких человек ворвалась на сцену с плакатом "климатическая катастрофа" и начала выкрикивать лозунги с призывами остановить использование ископаемого топлива.
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В результате глава ФРС в сопровождении охраны был вынужден временно покинуть сцену и зал заседания. Кроме того, из-за появления активистов остальным панелистам, включая первого заместителя управляющего директора МВФ Гиту Гопинат и главу ЦБ Израиля Амира Ярона, также пришлось уйти со сцены и дожидаться охраны.
После того, как охране удалось вывести активистов, выступление главы ФРС возобновилось.
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В миреИзраильДжером ПауэллФедеральная резервная система СШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МВФ
 
 
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