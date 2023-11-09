Экоактивисты прервали выступление главы ФРС США на конференции МВФ
Экоактивисты прервали выступление главы ФРС США на конференции МВФ в Вашингтоне
© AFP 2023 / JIM WATSONЭкологические активисты на исследовательской конференции Международного валютного фонда в Вашингтоне прервали выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. 9 ноября 2023
Экологические активисты на исследовательской конференции Международного валютного фонда в Вашингтоне прервали выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. 9 ноября 2023
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Экологические активисты в четверг прервали выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на исследовательской конференции Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне, вынудив главу регулятора в сопровождении охраны временно покинуть мероприятие.
Как передает корреспондент РИА Новости, во время выступления Пауэлла группа из нескольких человек ворвалась на сцену с плакатом "климатическая катастрофа" и начала выкрикивать лозунги с призывами остановить использование ископаемого топлива.
В результате глава ФРС в сопровождении охраны был вынужден временно покинуть сцену и зал заседания. Кроме того, из-за появления активистов остальным панелистам, включая первого заместителя управляющего директора МВФ Гиту Гопинат и главу ЦБ Израиля Амира Ярона, также пришлось уйти со сцены и дожидаться охраны.
После того, как охране удалось вывести активистов, выступление главы ФРС возобновилось.