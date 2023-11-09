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СМИ: в Египте после травли клопов в отеле погибли британские туристы - РИА Новости, 09.11.2023
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Туризм
 
15:03 09.11.2023 (обновлено: 23:39 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/egipet-1908411143.html
СМИ: в Египте после травли клопов в отеле погибли британские туристы
СМИ: в Египте после травли клопов в отеле погибли британские туристы - РИА Новости, 09.11.2023
СМИ: в Египте после травли клопов в отеле погибли британские туристы
В Великобритании выяснились подробности по делу о гибели в Египте британских туристов, скончавшихся после обработки соседнего номера средством от клопов,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:03
2023-11-09T23:39
туризм
новости - туризм
туризм
великобритания
египет
хургада
туристы
клопы
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Великобритании выяснились подробности по делу о гибели в Египте британских туристов, скончавшихся после обработки соседнего номера средством от клопов, путешественники отравились химикатами, сообщает The Guardian.История случилась в гостинице Steigenberger Aqua Magic Hotel в августе 2018 года, однако причину трагедии озвучили только сейчас. Тогда Британцы Джон и Сьюзан Купер, которым было 69 лет и 63 года, прилетели с дочерью и внуками в Хургаду на отдых. Семейной паре предоставили номер на двоих. В один из дней сотрудники отеля травили клопов жидкостью из канистры в соседнем помещении. Комнаты разделяла запертая дверь.На следующее утро семья Куперов почувствовала сильное недомогание. Как вспоминает их дочь Келли, родителей тошнило, мать была в бреду. Через день британцы скончались. Власти не смогли назвать причину смерти оперативно.Суд заслушал свидетелей, почувствовавших неприятный "дрожжевой" запах в номере, и зачитал результаты проведенных экспертиз. Исследователи выяснили, что туристы погибли от воздействия токсина, пестицида для травли клопов. Судебные слушания продолжаются.
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новости - туризм, туризм, великобритания, египет, хургада, туристы, клопы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Великобритания, Египет, Хургада, туристы, клопы
СМИ: в Египте после травли клопов в отеле погибли британские туристы

В Египте британские туристы погибли после травли клопов в соседнем номере отеля

CC BY-SA 2.0 / AJC1 / Постельный клоп на коже человека
Постельный клоп на коже человека - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
CC BY-SA 2.0 / AJC1 /
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Великобритании выяснились подробности по делу о гибели в Египте британских туристов, скончавшихся после обработки соседнего номера средством от клопов, путешественники отравились химикатами, сообщает The Guardian.
История случилась в гостинице Steigenberger Aqua Magic Hotel в августе 2018 года, однако причину трагедии озвучили только сейчас. Тогда Британцы Джон и Сьюзан Купер, которым было 69 лет и 63 года, прилетели с дочерью и внуками в Хургаду на отдых. Семейной паре предоставили номер на двоих. В один из дней сотрудники отеля травили клопов жидкостью из канистры в соседнем помещении. Комнаты разделяла запертая дверь.
На следующее утро семья Куперов почувствовала сильное недомогание. Как вспоминает их дочь Келли, родителей тошнило, мать была в бреду. Через день британцы скончались. Власти не смогли назвать причину смерти оперативно.
Суд заслушал свидетелей, почувствовавших неприятный "дрожжевой" запах в номере, и зачитал результаты проведенных экспертиз. Исследователи выяснили, что туристы погибли от воздействия токсина, пестицида для травли клопов. Судебные слушания продолжаются.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмВеликобританияЕгипетХургадатуристыклопы
 
 
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