https://ria.ru/20231109/egipet-1908411143.html

СМИ: в Египте после травли клопов в отеле погибли британские туристы

СМИ: в Египте после травли клопов в отеле погибли британские туристы - РИА Новости, 09.11.2023

СМИ: в Египте после травли клопов в отеле погибли британские туристы

В Великобритании выяснились подробности по делу о гибели в Египте британских туристов, скончавшихся после обработки соседнего номера средством от клопов,... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:03

2023-11-09T15:03

2023-11-09T23:39

туризм

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туризм

великобритания

египет

хургада

туристы

клопы

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Великобритании выяснились подробности по делу о гибели в Египте британских туристов, скончавшихся после обработки соседнего номера средством от клопов, путешественники отравились химикатами, сообщает The Guardian.История случилась в гостинице Steigenberger Aqua Magic Hotel в августе 2018 года, однако причину трагедии озвучили только сейчас. Тогда Британцы Джон и Сьюзан Купер, которым было 69 лет и 63 года, прилетели с дочерью и внуками в Хургаду на отдых. Семейной паре предоставили номер на двоих. В один из дней сотрудники отеля травили клопов жидкостью из канистры в соседнем помещении. Комнаты разделяла запертая дверь.На следующее утро семья Куперов почувствовала сильное недомогание. Как вспоминает их дочь Келли, родителей тошнило, мать была в бреду. Через день британцы скончались. Власти не смогли назвать причину смерти оперативно.Суд заслушал свидетелей, почувствовавших неприятный "дрожжевой" запах в номере, и зачитал результаты проведенных экспертиз. Исследователи выяснили, что туристы погибли от воздействия токсина, пестицида для травли клопов. Судебные слушания продолжаются.

https://ria.ru/20191210/1562171064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, великобритания, египет, хургада, туристы, клопы