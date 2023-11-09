https://ria.ru/20231109/dugina-1908469065.html

Для инспектора ГИБДД, собиравшего сведения о Дугиной, запросили шесть лет

Для инспектора ГИБДД, собиравшего сведения о Дугиной, запросили шесть лет - РИА Новости, 09.11.2023

Для инспектора ГИБДД, собиравшего сведения о Дугиной, запросили шесть лет

Прокурор запросил шесть лет колонии для бывшего инспектора ГИБДД Ивана Рыбина, который продал сведения о личной жизни Дарьи Дугиной, убитой впоследствии в ходе... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T17:37

2023-11-09T17:37

2023-11-09T17:43

гибдд мвд рф

происшествия

россия

одинцовский район

дарья дугина

московская область (подмосковье)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811084241_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_64aa986840f336d8b762b2ca5297e374.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Прокурор запросил шесть лет колонии для бывшего инспектора ГИБДД Ивана Рыбина, который продал сведения о личной жизни Дарьи Дугиной, убитой впоследствии в ходе террористической атаки, сообщили РИА Новости в Нагатинском суде Москвы, где слушается дело."Гособвинитель в прениях сторон просил назначить Рыбину наказание в виде 6 лет колонии", - сказал собеседник агентства, отметив, что Рыбин признал вину в суде.Другого фигуранта, Даниила Чоудхури, обвинитель просил отправить в колонию на два года.По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации. Рыбин, занимая должность государственного инспектора ГИБДД и имея доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции, получил сведения о личной жизни Дарьи Дугиной и продал их за 3350 рублей. Чоудхури отправил полученную информацию не установленным следствием лицам.Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.Как сообщили в МИД РФ, Россия так и не услышала от международных организаций реакции на убийство журналистки и другие "злодеяния" в отношении представителей СМИ.

https://ria.ru/20231023/dugina-1904672828.html

https://ria.ru/20230515/ukraina-1872005095.html

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

гибдд мвд рф, происшествия, россия, одинцовский район, дарья дугина, московская область (подмосковье), подрыв автомобиля дарьи дугиной