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Для инспектора ГИБДД, собиравшего сведения о Дугиной, запросили шесть лет - РИА Новости, 09.11.2023
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17:37 09.11.2023 (обновлено: 17:43 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/dugina-1908469065.html
Для инспектора ГИБДД, собиравшего сведения о Дугиной, запросили шесть лет
Для инспектора ГИБДД, собиравшего сведения о Дугиной, запросили шесть лет - РИА Новости, 09.11.2023
Для инспектора ГИБДД, собиравшего сведения о Дугиной, запросили шесть лет
Прокурор запросил шесть лет колонии для бывшего инспектора ГИБДД Ивана Рыбина, который продал сведения о личной жизни Дарьи Дугиной, убитой впоследствии в ходе... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T17:37
2023-11-09T17:43
гибдд мвд рф
происшествия
россия
одинцовский район
дарья дугина
московская область (подмосковье)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Прокурор запросил шесть лет колонии для бывшего инспектора ГИБДД Ивана Рыбина, который продал сведения о личной жизни Дарьи Дугиной, убитой впоследствии в ходе террористической атаки, сообщили РИА Новости в Нагатинском суде Москвы, где слушается дело."Гособвинитель в прениях сторон просил назначить Рыбину наказание в виде 6 лет колонии", - сказал собеседник агентства, отметив, что Рыбин признал вину в суде.Другого фигуранта, Даниила Чоудхури, обвинитель просил отправить в колонию на два года.По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации. Рыбин, занимая должность государственного инспектора ГИБДД и имея доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции, получил сведения о личной жизни Дарьи Дугиной и продал их за 3350 рублей. Чоудхури отправил полученную информацию не установленным следствием лицам.Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.Как сообщили в МИД РФ, Россия так и не услышала от международных организаций реакции на убийство журналистки и другие "злодеяния" в отношении представителей СМИ.
https://ria.ru/20231023/dugina-1904672828.html
https://ria.ru/20230515/ukraina-1872005095.html
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
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гибдд мвд рф, происшествия, россия, одинцовский район, дарья дугина, московская область (подмосковье), подрыв автомобиля дарьи дугиной
ГИБДД МВД РФ, Происшествия, Россия, Одинцовский район, Дарья Дугина, Московская область (Подмосковье), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
Для инспектора ГИБДД, собиравшего сведения о Дугиной, запросили шесть лет

Прокурор запросил шесть лет для инспектора ГИБДД, продавшего сведения о Дугиной

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкМесто взрыва автомобиля Дарьи Дугиной
Место взрыва автомобиля Дарьи Дугиной - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / СК РФ
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Место взрыва автомобиля Дарьи Дугиной. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Прокурор запросил шесть лет колонии для бывшего инспектора ГИБДД Ивана Рыбина, который продал сведения о личной жизни Дарьи Дугиной, убитой впоследствии в ходе террористической атаки, сообщили РИА Новости в Нагатинском суде Москвы, где слушается дело.
"Гособвинитель в прениях сторон просил назначить Рыбину наказание в виде 6 лет колонии", - сказал собеседник агентства, отметив, что Рыбин признал вину в суде.Другого фигуранта, Даниила Чоудхури, обвинитель просил отправить в колонию на два года.
Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Убийство Дугиной организовала СБУ, пишет WP
23 октября, 14:33
По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации. Рыбин, занимая должность государственного инспектора ГИБДД и имея доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции, получил сведения о личной жизни Дарьи Дугиной и продал их за 3350 рублей. Чоудхури отправил полученную информацию не установленным следствием лицам.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
Как сообщили в МИД РФ, Россия так и не услышала от международных организаций реакции на убийство журналистки и другие "злодеяния" в отношении представителей СМИ.
Заседание Совета Безопасности ООН. 15 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Небензя пристыдил Запад за безразличие к призывам Киева убивать россиян
15 мая, 20:07
 
ГИБДД МВД РФПроисшествияРоссияОдинцовский районДарья ДугинаМосковская область (Подмосковье)Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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