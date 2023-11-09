https://ria.ru/20231109/dtp-1908418177.html
В Тольятти столкнулись автобус и большегруз, есть пострадавшие
В Тольятти столкнулись автобус и большегруз, есть пострадавшие - РИА Новости, 09.11.2023
В Тольятти столкнулись автобус и большегруз, есть пострадавшие
Автобус столкнулся с большегрузом в Тольятти, в результате пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Самарской области. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:05
2023-11-09T15:05
2023-11-09T15:05
происшествия
авто
тольятти
самарская область
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САМАРА, 9 ноя - РИА Новости. Автобус столкнулся с большегрузом в Тольятти, в результате пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Самарской области. "В Тольятти столкнулся автобус, перевозивший рабочих одного из предприятий города, с большегрузом. Погибших нет, предварительно, пострадали шесть человек", - сказал собеседник агентства. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, они устанавливают очевидцев происшествия и все обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20231109/dtp-1908304504.html
тольятти
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, тольятти, самарская область
Происшествия, Авто, Тольятти, Самарская область
В Тольятти столкнулись автобус и большегруз, есть пострадавшие
В Тольятти шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и большегрузом
САМАРА, 9 ноя - РИА Новости. Автобус столкнулся с большегрузом в Тольятти, в результате пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Самарской области.
"В Тольятти столкнулся автобус, перевозивший рабочих одного из предприятий города, с большегрузом. Погибших нет, предварительно, пострадали шесть человек", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники ГИБДД
работают на месте аварии, они устанавливают очевидцев происшествия и все обстоятельства ДТП.
В Красноярском крае автобус попал в ДТП, есть пострадавшие