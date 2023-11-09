https://ria.ru/20231109/dtp-1908418177.html

В Тольятти столкнулись автобус и большегруз, есть пострадавшие

В Тольятти столкнулись автобус и большегруз, есть пострадавшие - РИА Новости, 09.11.2023

В Тольятти столкнулись автобус и большегруз, есть пострадавшие

Автобус столкнулся с большегрузом в Тольятти, в результате пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Самарской области. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:05

2023-11-09T15:05

2023-11-09T15:05

происшествия

авто

тольятти

самарская область

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САМАРА, 9 ноя - РИА Новости. Автобус столкнулся с большегрузом в Тольятти, в результате пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Самарской области. "В Тольятти столкнулся автобус, перевозивший рабочих одного из предприятий города, с большегрузом. Погибших нет, предварительно, пострадали шесть человек", - сказал собеседник агентства. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, они устанавливают очевидцев происшествия и все обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20231109/dtp-1908304504.html

тольятти

самарская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, тольятти, самарская область