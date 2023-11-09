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В Тольятти столкнулись автобус и большегруз, есть пострадавшие - РИА Новости, 09.11.2023
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15:05 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/dtp-1908418177.html
В Тольятти столкнулись автобус и большегруз, есть пострадавшие
В Тольятти столкнулись автобус и большегруз, есть пострадавшие - РИА Новости, 09.11.2023
В Тольятти столкнулись автобус и большегруз, есть пострадавшие
Автобус столкнулся с большегрузом в Тольятти, в результате пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Самарской области. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:05
2023-11-09T15:05
происшествия
авто
тольятти
самарская область
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САМАРА, 9 ноя - РИА Новости. Автобус столкнулся с большегрузом в Тольятти, в результате пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Самарской области. "В Тольятти столкнулся автобус, перевозивший рабочих одного из предприятий города, с большегрузом. Погибших нет, предварительно, пострадали шесть человек", - сказал собеседник агентства. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, они устанавливают очевидцев происшествия и все обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20231109/dtp-1908304504.html
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происшествия, авто, тольятти, самарская область
Происшествия, Авто, Тольятти, Самарская область
В Тольятти столкнулись автобус и большегруз, есть пострадавшие

В Тольятти шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и большегрузом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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САМАРА, 9 ноя - РИА Новости. Автобус столкнулся с большегрузом в Тольятти, в результате пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Самарской области.
"В Тольятти столкнулся автобус, перевозивший рабочих одного из предприятий города, с большегрузом. Погибших нет, предварительно, пострадали шесть человек", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, они устанавливают очевидцев происшествия и все обстоятельства ДТП.
Автобус с пассажирами опрокинулся на 17 км автодороги Шарыпово – Назарово Красноярского края - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
В Красноярском крае автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Вчера, 06:41
 
ПроисшествияАвтоТольяттиСамарская область
 
 
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