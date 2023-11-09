https://ria.ru/20231109/dtp-1908365260.html
Под Саратовом пенсионер сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком
Под Саратовом пенсионер сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком - РИА Новости, 09.11.2023
Под Саратовом пенсионер сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком
Пенсионер на "Жигулях" сбил женщину с четырехлетней девочкой на нерегулируемом пешеходном переходе в городе Вольске Саратовской области, пострадавшие доставлены РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:23
2023-11-09T12:23
2023-11-09T12:23
происшествия
авто
вольск
саратовская область
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САРАТОВ, 9 ноя - РИА Новости. Пенсионер на "Жигулях" сбил женщину с четырехлетней девочкой на нерегулируемом пешеходном переходе в городе Вольске Саратовской области, пострадавшие доставлены в больницу, сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло в 10.30 (9.30 мск) у дома 129 по улице Ленина. "Водитель 1938 года рождения, управляя автомашиной "ВАЗ-2106", по предварительным данным, допустил наезд на пешеходов - женщину 1984 года рождения и девочку 4 лет, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы доставлены в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе областного УГИБДД.
https://ria.ru/20231109/dtp-1908304504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, вольск, саратовская область
Происшествия, Авто, Вольск, Саратовская область
Под Саратовом пенсионер сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком
В саратовском Вольске пенсионер сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком