https://ria.ru/20231109/dtp-1908304504.html

В Красноярском крае автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Красноярском крае автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 09.11.2023

В Красноярском крае автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе на юге Красноярского края, пострадали три человека, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T06:41

2023-11-09T06:41

2023-11-09T09:36

происшествия

авто

красноярский край

красноярск

шарыпово

россия

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КРАСНОЯРСК, 9 ноя - РИА Новости. Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе на юге Красноярского края, пострадали три человека, сообщает региональный главк МВД. "Шарыповские автоинспекторы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием междугороднего автобуса, в котором пострадали три человека", – говорится в сообщении. По информации ведомства, ночью в четверг на автодороге Шарыпово-Назарово водитель автобуса, следовавшего из Красноярска в Шарыпово, съехал в кювет. Наехал на опору столба и опрокинулся. В машине помимо водителя было четыре пассажира. В медучреждение были доставлены двое мужчин 34 и 66 лет и 25-летняя девушка. Водитель был трезв, однако предварительная проверка тахографа показала признаки превышения скоростного режима.

https://ria.ru/20231107/avariya-1907994983.html

красноярский край

красноярск

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происшествия, авто, красноярский край, красноярск, шарыпово, россия