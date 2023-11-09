https://ria.ru/20231109/dtp-1908304504.html
В Красноярском крае автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Красноярском крае автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 09.11.2023
В Красноярском крае автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе на юге Красноярского края, пострадали три человека, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T06:41
2023-11-09T06:41
2023-11-09T09:36
происшествия
авто
красноярский край
красноярск
шарыпово
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908320172_0:143:1000:706_1920x0_80_0_0_bb158b307e7d4745dc3254e563fc2980.jpg
КРАСНОЯРСК, 9 ноя - РИА Новости. Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе на юге Красноярского края, пострадали три человека, сообщает региональный главк МВД. "Шарыповские автоинспекторы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием междугороднего автобуса, в котором пострадали три человека", – говорится в сообщении. По информации ведомства, ночью в четверг на автодороге Шарыпово-Назарово водитель автобуса, следовавшего из Красноярска в Шарыпово, съехал в кювет. Наехал на опору столба и опрокинулся. В машине помимо водителя было четыре пассажира. В медучреждение были доставлены двое мужчин 34 и 66 лет и 25-летняя девушка. Водитель был трезв, однако предварительная проверка тахографа показала признаки превышения скоростного режима.
https://ria.ru/20231107/avariya-1907994983.html
красноярский край
красноярск
шарыпово
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908320172_0:2:1000:752_1920x0_80_0_0_28dab064fa42984b11660846fe056d29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, красноярский край, красноярск, шарыпово, россия
Происшествия, Авто, Красноярский край, Красноярск, Шарыпово, Россия
В Красноярском крае автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
МВД: в Красноярском крае автобус попал в ДТП, пострадали три человека