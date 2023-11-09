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В Красноярском крае автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 09.11.2023
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06:41 09.11.2023 (обновлено: 09:36 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/dtp-1908304504.html
В Красноярском крае автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Красноярском крае автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 09.11.2023
В Красноярском крае автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе на юге Красноярского края, пострадали три человека, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T06:41
2023-11-09T09:36
происшествия
авто
красноярский край
красноярск
шарыпово
россия
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КРАСНОЯРСК, 9 ноя - РИА Новости. Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе на юге Красноярского края, пострадали три человека, сообщает региональный главк МВД. "Шарыповские автоинспекторы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием междугороднего автобуса, в котором пострадали три человека", – говорится в сообщении. По информации ведомства, ночью в четверг на автодороге Шарыпово-Назарово водитель автобуса, следовавшего из Красноярска в Шарыпово, съехал в кювет. Наехал на опору столба и опрокинулся. В машине помимо водителя было четыре пассажира. В медучреждение были доставлены двое мужчин 34 и 66 лет и 25-летняя девушка. Водитель был трезв, однако предварительная проверка тахографа показала признаки превышения скоростного режима.
https://ria.ru/20231107/avariya-1907994983.html
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происшествия, авто, красноярский край, красноярск, шарыпово, россия
Происшествия, Авто, Красноярский край, Красноярск, Шарыпово, Россия
В Красноярском крае автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

МВД: в Красноярском крае автобус попал в ДТП, пострадали три человека

© Фото : МВД России по Красноярскому краюАвтобус с пассажирами опрокинулся на 17 км автодороги "Шарыпово – Назарово" Красноярского края
Автобус с пассажирами опрокинулся на 17 км автодороги Шарыпово – Назарово Красноярского края - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : МВД России по Красноярскому краю
Автобус с пассажирами опрокинулся на 17 км автодороги "Шарыпово – Назарово" Красноярского края
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 9 ноя - РИА Новости. Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе на юге Красноярского края, пострадали три человека, сообщает региональный главк МВД.
"Шарыповские автоинспекторы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием междугороднего автобуса, в котором пострадали три человека", – говорится в сообщении.
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По информации ведомства, ночью в четверг на автодороге Шарыпово-Назарово водитель автобуса, следовавшего из Красноярска в Шарыпово, съехал в кювет. Наехал на опору столба и опрокинулся. В машине помимо водителя было четыре пассажира. В медучреждение были доставлены двое мужчин 34 и 66 лет и 25-летняя девушка. Водитель был трезв, однако предварительная проверка тахографа показала признаки превышения скоростного режима.
 
ПроисшествияАвтоКрасноярский крайКрасноярскШарыповоРоссия
 
 
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