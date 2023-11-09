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В Курской области посадили три украинских дрона-камикадзе - РИА Новости, 09.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:08 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/drony-1908347162.html
В Курской области посадили три украинских дрона-камикадзе
В Курской области посадили три украинских дрона-камикадзе - РИА Новости, 09.11.2023
В Курской области посадили три украинских дрона-камикадзе
Три прилетевших со стороны Украины дрона-камикадзе удалось посадить в среду при помощи средств радиоэлектронной борьбы в двух районах Курской области с... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:08
2023-11-09T11:08
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
украина
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Три прилетевших со стороны Украины дрона-камикадзе удалось посадить в среду при помощи средств радиоэлектронной борьбы в двух районах Курской области с последующей детонацией взрывчатки на земле, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В Глушковском районе посажены с помощью средств РЭБ два дрона-камикадзе квадрокоптерного типа", - сказал собеседник агентства. По его словам, еще один аналогичный дрон был "приземлен" средствами РЭБ в Кореневском районе. "Все три украинских дрона-камикадзе при посадке сдетонировали на земле. Пострадавших и разрушений нет", - добавил он.
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курская область, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Украина
В Курской области посадили три украинских дрона-камикадзе

В Курской области при помощи РЭБ посадили три украинских дрона-камикадзе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Три прилетевших со стороны Украины дрона-камикадзе удалось посадить в среду при помощи средств радиоэлектронной борьбы в двух районах Курской области с последующей детонацией взрывчатки на земле, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Глушковском районе посажены с помощью средств РЭБ два дрона-камикадзе квадрокоптерного типа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, еще один аналогичный дрон был "приземлен" средствами РЭБ в Кореневском районе.
"Все три украинских дрона-камикадзе при посадке сдетонировали на земле. Пострадавших и разрушений нет", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествияУкраина
 
 
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