https://ria.ru/20231109/drony-1908347162.html
В Курской области посадили три украинских дрона-камикадзе
В Курской области посадили три украинских дрона-камикадзе - РИА Новости, 09.11.2023
В Курской области посадили три украинских дрона-камикадзе
Три прилетевших со стороны Украины дрона-камикадзе удалось посадить в среду при помощи средств радиоэлектронной борьбы в двух районах Курской области с... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:08
2023-11-09T11:08
2023-11-09T11:08
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
украина
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Три прилетевших со стороны Украины дрона-камикадзе удалось посадить в среду при помощи средств радиоэлектронной борьбы в двух районах Курской области с последующей детонацией взрывчатки на земле, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В Глушковском районе посажены с помощью средств РЭБ два дрона-камикадзе квадрокоптерного типа", - сказал собеседник агентства. По его словам, еще один аналогичный дрон был "приземлен" средствами РЭБ в Кореневском районе. "Все три украинских дрона-камикадзе при посадке сдетонировали на земле. Пострадавших и разрушений нет", - добавил он.
https://ria.ru/20231109/bespilotnik-1908310424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Украина
В Курской области посадили три украинских дрона-камикадзе
В Курской области при помощи РЭБ посадили три украинских дрона-камикадзе
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Три прилетевших со стороны Украины дрона-камикадзе удалось посадить в среду при помощи средств радиоэлектронной борьбы в двух районах Курской области с последующей детонацией взрывчатки на земле, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В Глушковском районе
посажены с помощью средств РЭБ два дрона-камикадзе квадрокоптерного типа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, еще один аналогичный дрон был "приземлен" средствами РЭБ в Кореневском районе.
"Все три украинских дрона-камикадзе при посадке сдетонировали на земле. Пострадавших и разрушений нет", - добавил он.
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