https://ria.ru/20231109/drony-1908347162.html

В Курской области посадили три украинских дрона-камикадзе

В Курской области посадили три украинских дрона-камикадзе - РИА Новости, 09.11.2023

В Курской области посадили три украинских дрона-камикадзе

Три прилетевших со стороны Украины дрона-камикадзе удалось посадить в среду при помощи средств радиоэлектронной борьбы в двух районах Курской области с... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:08

2023-11-09T11:08

2023-11-09T11:08

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

украина

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Три прилетевших со стороны Украины дрона-камикадзе удалось посадить в среду при помощи средств радиоэлектронной борьбы в двух районах Курской области с последующей детонацией взрывчатки на земле, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В Глушковском районе посажены с помощью средств РЭБ два дрона-камикадзе квадрокоптерного типа", - сказал собеседник агентства. По его словам, еще один аналогичный дрон был "приземлен" средствами РЭБ в Кореневском районе. "Все три украинских дрона-камикадзе при посадке сдетонировали на земле. Пострадавших и разрушений нет", - добавил он.

https://ria.ru/20231109/bespilotnik-1908310424.html

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

курская область, происшествия, украина