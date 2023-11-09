https://ria.ru/20231109/drony-1908295937.html
"Ростех" планирует презентовать новые дроны, испытанные в зоне спецоперации
"Ростех" планирует презентовать новые дроны, испытанные в зоне спецоперации - РИА Новости, 09.11.2023
"Ростех" планирует презентовать новые дроны, испытанные в зоне спецоперации
В следующем году "Ростех" планирует представить дроны, созданные "беспилотным" дивизионом группы компаний "Калашников", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T03:03
2023-11-09T03:03
2023-11-09T03:38
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В следующем году "Ростех" планирует представить дроны, созданные "беспилотным" дивизионом группы компаний "Калашников", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. "О том, какие беспилотники там производят и когда мы презентуем их широкой общественности, сможем объявить в следующем году — после апробации изделий в зоне СВО. Испытания в боевой обстановке — это процесс не сиюминутный. Поэтому, скорее всего, мы представим наши новые беспилотники в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024", — уточнили в "Ростехе".В мае этого года президент "Калашникова" Алан Лушников заявлял журналистам о создании дивизиона беспилотных летательных аппаратов и кратном увеличении производства дронов. Форум "Армия-2024" пройдет в период с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке.
https://ria.ru/20231108/snaryad-1908064078.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Кубинка, Ростех, Россия, Беспилотники
"Ростех" планирует презентовать новые дроны, испытанные в зоне спецоперации
"Ростех" в 2024 году презентует новые дроны, проходящие апробацию в зоне СВО
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В следующем году "Ростех" планирует представить дроны, созданные "беспилотным" дивизионом группы компаний "Калашников", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"О том, какие беспилотники там производят и когда мы презентуем их широкой общественности, сможем объявить в следующем году — после апробации изделий в зоне СВО. Испытания в боевой обстановке — это процесс не сиюминутный. Поэтому, скорее всего, мы представим наши новые беспилотники в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024", — уточнили в "Ростехе".
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В мае этого года президент "Калашникова" Алан Лушников заявлял журналистам о создании дивизиона беспилотных летательных аппаратов и кратном увеличении производства дронов.
Форум "Армия-2024" пройдет в период с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке
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