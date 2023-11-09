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Информация о вооруженных людях в горах Абхазии не подтвердилась - РИА Новости, 09.11.2023
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22:43 09.11.2023 (обновлено: 22:44 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/diversanty-1908526307.html
Информация о вооруженных людях в горах Абхазии не подтвердилась
Информация о вооруженных людях в горах Абхазии не подтвердилась - РИА Новости, 09.11.2023
Информация о вооруженных людях в горах Абхазии не подтвердилась
Информация о диверсантах в горах Абхазии не подтвердилась, сообщает служба госбезопасности республики. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T22:43
2023-11-09T22:44
в мире
гулрыпшский район
абхазия
грузия
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СУХУМ, 9 ноя - РИА Новости. Информация о диверсантах в горах Абхазии не подтвердилась, сообщает служба госбезопасности республики. Ранее сообщалось, что местные охотники заметили семерых вооруженных людей с коптером в районе села Азанта Гулрыпшского района.В течение двух дней спецслужбами, военными и милицией был проведен ряд мероприятий. В частности, были блокированы пути выхода на объекты критической инфраструктуры, усилены меры безопасности, а также проведена разведка на местности. "По результатам проведенных мероприятий информация не нашла своего подтверждения. СГБ оперативно реагирует на любые угрозы безопасности Республики Абхазия", - говорится в сообщении. В среду глава МВД Абхазии Роберт Киут рассказал РИА Новости, что силовые структуры республики занимаются поисками вооруженных людей в горах в Гулрыпшском районе. Район граничит с Грузией в горной части местности по Главному Кавказскому хребту. Расстояние от прибрежной части до границы составляет более 200 километров. Также в Гулрыпшском районе находится сухумский аэропорт.
https://ria.ru/20231019/kavkaz-1903807181.html
гулрыпшский район
абхазия
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в мире, гулрыпшский район, абхазия, грузия
В мире, Гулрыпшский район, Абхазия, Грузия
Информация о вооруженных людях в горах Абхазии не подтвердилась

Служба госбезопасности не подтвердила информацию о диверсантах в горах Абхазии

© Sputnik / Илона ХварцкияАвтомобиль МВД Абхазии
Автомобиль МВД Абхазии - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Sputnik / Илона Хварцкия
Автомобиль МВД Абхазии. Архивное фото
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СУХУМ, 9 ноя - РИА Новости. Информация о диверсантах в горах Абхазии не подтвердилась, сообщает служба госбезопасности республики.
Ранее сообщалось, что местные охотники заметили семерых вооруженных людей с коптером в районе села Азанта Гулрыпшского района.
В течение двух дней спецслужбами, военными и милицией был проведен ряд мероприятий. В частности, были блокированы пути выхода на объекты критической инфраструктуры, усилены меры безопасности, а также проведена разведка на местности.
«
"По результатам проведенных мероприятий информация не нашла своего подтверждения. СГБ оперативно реагирует на любые угрозы безопасности Республики Абхазия", - говорится в сообщении.
В среду глава МВД Абхазии Роберт Киут рассказал РИА Новости, что силовые структуры республики занимаются поисками вооруженных людей в горах в Гулрыпшском районе. Район граничит с Грузией в горной части местности по Главному Кавказскому хребту. Расстояние от прибрежной части до границы составляет более 200 километров. Также в Гулрыпшском районе находится сухумский аэропорт.
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