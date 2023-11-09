https://ria.ru/20231109/diversanty-1908526307.html

Информация о вооруженных людях в горах Абхазии не подтвердилась

Информация о вооруженных людях в горах Абхазии не подтвердилась - РИА Новости, 09.11.2023

Информация о вооруженных людях в горах Абхазии не подтвердилась

Информация о диверсантах в горах Абхазии не подтвердилась, сообщает служба госбезопасности республики. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T22:43

2023-11-09T22:43

2023-11-09T22:44

в мире

гулрыпшский район

абхазия

грузия

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СУХУМ, 9 ноя - РИА Новости. Информация о диверсантах в горах Абхазии не подтвердилась, сообщает служба госбезопасности республики. Ранее сообщалось, что местные охотники заметили семерых вооруженных людей с коптером в районе села Азанта Гулрыпшского района.В течение двух дней спецслужбами, военными и милицией был проведен ряд мероприятий. В частности, были блокированы пути выхода на объекты критической инфраструктуры, усилены меры безопасности, а также проведена разведка на местности. "По результатам проведенных мероприятий информация не нашла своего подтверждения. СГБ оперативно реагирует на любые угрозы безопасности Республики Абхазия", - говорится в сообщении. В среду глава МВД Абхазии Роберт Киут рассказал РИА Новости, что силовые структуры республики занимаются поисками вооруженных людей в горах в Гулрыпшском районе. Район граничит с Грузией в горной части местности по Главному Кавказскому хребту. Расстояние от прибрежной части до границы составляет более 200 километров. Также в Гулрыпшском районе находится сухумский аэропорт.

https://ria.ru/20231019/kavkaz-1903807181.html

гулрыпшский район

абхазия

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гулрыпшский район, абхазия, грузия