https://ria.ru/20231109/devochka-1908485455.html

Приходько опроверг информацию об обстоятельствах гибели девочки в Горловке

Приходько опроверг информацию об обстоятельствах гибели девочки в Горловке - РИА Новости, 09.11.2023

Приходько опроверг информацию об обстоятельствах гибели девочки в Горловке

Мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале назвал недостоверной информацию об обстоятельствах гибели девочки в центре города. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T18:51

2023-11-09T18:51

2023-11-09T18:51

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале назвал недостоверной информацию об обстоятельствах гибели девочки в центре города. "В ряде интернет-ресурсов распространяется информация о гибели вследствие обстрела центра Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) девочки 2009 года рождения. Данная информация не соответствует действительности в части гибели в результате обстрела. К сожалению, девочка действительно погибла, но под колёсами автомобиля", - написал Приходько.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что в 17.45 украинские войска выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231108/obstrely-1908051275.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько