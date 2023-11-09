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Приходько опроверг информацию об обстоятельствах гибели девочки в Горловке
Приходько опроверг информацию об обстоятельствах гибели девочки в Горловке - РИА Новости, 09.11.2023
Приходько опроверг информацию об обстоятельствах гибели девочки в Горловке
Мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале назвал недостоверной информацию об обстоятельствах гибели девочки в центре города. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:51
2023-11-09T18:51
2023-11-09T18:51
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале назвал недостоверной информацию об обстоятельствах гибели девочки в центре города. "В ряде интернет-ресурсов распространяется информация о гибели вследствие обстрела центра Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) девочки 2009 года рождения. Данная информация не соответствует действительности в части гибели в результате обстрела. К сожалению, девочка действительно погибла, но под колёсами автомобиля", - написал Приходько.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что в 17.45 украинские войска выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231108/obstrely-1908051275.html
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РИА Новости
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько
Приходько опроверг информацию об обстоятельствах гибели девочки в Горловке
Приходько: девочка в Горловке погибла не при обстреле, а под колесами автомобиля