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Приходько опроверг информацию об обстоятельствах гибели девочки в Горловке - РИА Новости, 09.11.2023
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18:51 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/devochka-1908485455.html
Приходько опроверг информацию об обстоятельствах гибели девочки в Горловке
Приходько опроверг информацию об обстоятельствах гибели девочки в Горловке - РИА Новости, 09.11.2023
Приходько опроверг информацию об обстоятельствах гибели девочки в Горловке
Мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале назвал недостоверной информацию об обстоятельствах гибели девочки в центре города. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:51
2023-11-09T18:51
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале назвал недостоверной информацию об обстоятельствах гибели девочки в центре города. "В ряде интернет-ресурсов распространяется информация о гибели вследствие обстрела центра Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) девочки 2009 года рождения. Данная информация не соответствует действительности в части гибели в результате обстрела. К сожалению, девочка действительно погибла, но под колёсами автомобиля", - написал Приходько.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что в 17.45 украинские войска выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231108/obstrely-1908051275.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько
Приходько опроверг информацию об обстоятельствах гибели девочки в Горловке

Приходько: девочка в Горловке погибла не при обстреле, а под колесами автомобиля

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в ДНР
Автомобиль скорой помощи в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале назвал недостоверной информацию об обстоятельствах гибели девочки в центре города.
«
"В ряде интернет-ресурсов распространяется информация о гибели вследствие обстрела центра Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) девочки 2009 года рождения. Данная информация не соответствует действительности в части гибели в результате обстрела. К сожалению, девочка действительно погибла, но под колёсами автомобиля", - написал Приходько.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что в 17.45 украинские войска выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
ВСУ 57 раз обстреляли территорию ДНР
8 ноября, 01:14
 
В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван Приходько
 
 
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