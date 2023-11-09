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Действиям полицейских, забравших детей из сада в Москве, дадут оценку - РИА Новости, 09.11.2023
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16:33 09.11.2023 (обновлено: 16:47 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/detsad-1908449386.html
Действиям полицейских, забравших детей из сада в Москве, дадут оценку
Действиям полицейских, забравших детей из сада в Москве, дадут оценку - РИА Новости, 09.11.2023
Действиям полицейских, забравших детей из сада в Москве, дадут оценку
Действиям полицейских, которые доставили нескольких детей из детсада в отдел полиции в Москве, будет дана юридическая оценка, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:33
2023-11-09T16:47
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Действиям полицейских, которые доставили нескольких детей из детсада в отдел полиции в Москве, будет дана юридическая оценка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее Telegram-канал "МВД медиа" сообщил, что 28 октября московский Роспотребнадзор сообщил в полицию об организации незаконного детского сада в квартире жилого дома на улице Волкова. Полицейские обнаружили в ней восемь детей, документов на организацию детсада у взрослых не было, и шестерых детей доставили в полицию для передачи родителям. Как позже рассказал РИА Новости основатель сети детских садов Smile Fish Иван Сорокин, он считает, что все необходимые документы были предоставлены, но, несмотря на это, детей, младшему из которых нет и двух лет, посадили в полицейские машины, отвезли в отдел, где удерживали до 17 часов. По его словам, планируется обращение в прокуратуру и Следственный комитет о превышении должностных полномочий и незаконном изъятии детей. "Действиям сотрудников полиции будет дана юридическая оценка", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей. В четверг в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили РИА Новости, что следователи начали проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, дети находились с гражданами, которые фактически не несли ответственность за их жизнь и здоровье, а организация по кратковременному присмотру за детьми осуществлялась без соответствующей документации.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Действиям полицейских, забравших детей из сада в Москве, дадут оценку

Действиям забравших детей из сада в Москве полицейских дадут юридическую оценку

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Действиям полицейских, которые доставили нескольких детей из детсада в отдел полиции в Москве, будет дана юридическая оценка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее Telegram-канал "МВД медиа" сообщил, что 28 октября московский Роспотребнадзор сообщил в полицию об организации незаконного детского сада в квартире жилого дома на улице Волкова. Полицейские обнаружили в ней восемь детей, документов на организацию детсада у взрослых не было, и шестерых детей доставили в полицию для передачи родителям.
Как позже рассказал РИА Новости основатель сети детских садов Smile Fish Иван Сорокин, он считает, что все необходимые документы были предоставлены, но, несмотря на это, детей, младшему из которых нет и двух лет, посадили в полицейские машины, отвезли в отдел, где удерживали до 17 часов. По его словам, планируется обращение в прокуратуру и Следственный комитет о превышении должностных полномочий и незаконном изъятии детей.
"Действиям сотрудников полиции будет дана юридическая оценка", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
В четверг в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили РИА Новости, что следователи начали проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, дети находились с гражданами, которые фактически не несли ответственность за их жизнь и здоровье, а организация по кратковременному присмотру за детьми осуществлялась без соответствующей документации.
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