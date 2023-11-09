https://ria.ru/20231109/detsad-1908449386.html

Действиям полицейских, забравших детей из сада в Москве, дадут оценку

Действиям полицейских, забравших детей из сада в Москве, дадут оценку - РИА Новости, 09.11.2023

Действиям полицейских, забравших детей из сада в Москве, дадут оценку

Действиям полицейских, которые доставили нескольких детей из детсада в отдел полиции в Москве, будет дана юридическая оценка, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:33

2023-11-09T16:33

2023-11-09T16:47

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Действиям полицейских, которые доставили нескольких детей из детсада в отдел полиции в Москве, будет дана юридическая оценка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее Telegram-канал "МВД медиа" сообщил, что 28 октября московский Роспотребнадзор сообщил в полицию об организации незаконного детского сада в квартире жилого дома на улице Волкова. Полицейские обнаружили в ней восемь детей, документов на организацию детсада у взрослых не было, и шестерых детей доставили в полицию для передачи родителям. Как позже рассказал РИА Новости основатель сети детских садов Smile Fish Иван Сорокин, он считает, что все необходимые документы были предоставлены, но, несмотря на это, детей, младшему из которых нет и двух лет, посадили в полицейские машины, отвезли в отдел, где удерживали до 17 часов. По его словам, планируется обращение в прокуратуру и Следственный комитет о превышении должностных полномочий и незаконном изъятии детей. "Действиям сотрудников полиции будет дана юридическая оценка", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей. В четверг в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили РИА Новости, что следователи начали проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, дети находились с гражданами, которые фактически не несли ответственность за их жизнь и здоровье, а организация по кратковременному присмотру за детьми осуществлялась без соответствующей документации.

https://ria.ru/20231102/proverka-1906837673.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва