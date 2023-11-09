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В Москве СК начал проверку после инцидента с детским садом - РИА Новости, 09.11.2023
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15:47 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/detsad-1908435051.html
В Москве СК начал проверку после инцидента с детским садом
В Москве СК начал проверку после инцидента с детским садом - РИА Новости, 09.11.2023
В Москве СК начал проверку после инцидента с детским садом
Московские следователи начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после инцидента в детском саду, откуда полицейские... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:47
2023-11-09T15:47
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Московские следователи начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после инцидента в детском саду, откуда полицейские увезли в отдел нескольких детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ. Ранее Telegram-канал МВД Медиа сообщил, что 28 октября московский Роспотребнадзор сообщил в полицию об организации "незаконного" детского сада в квартире жилого дома на улице Волкова. Полицейские обнаружили в указанной квартире восемь детей. Сообщалось, что документов на организацию детсада у взрослых не было. По информации ведомства, шестерых детей доставили в полицию для дальнейшей передачи родителям. Как позже рассказал РИА Новости основатель сети детских садов Smile Fish Иван Сорокин, он считает, что все необходимые документы были предоставлены, но, несмотря на это, детей, младшему из которых нет и двух лет, посадили в полицейские машины, отвезли в отдел, где удерживали до 17 часов. По его словам, планируется обращение в прокуратуру и Следственный комитет о превышении должностных полномочий и незаконном изъятии детей. "В настоящее время проводится доследственная проверка по статье 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказали в ведомстве. Как сообщается в Telegram-канале СК РФ, еще 28 октября в правоохранительные органы поступило обращение гражданки по факту организации незаконного детсада в квартире дома на улице Волкова в Москве. "Сотрудники полиции обнаружили в квартире восемь малолетних детей: они находились с гражданами, которые фактически не несли ответственность за их жизнь и здоровье. Организация по кратковременному присмотру за детьми осуществлялась без соответствующей документации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231109/detsad-1908399735.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве СК начал проверку после инцидента с детским садом

В Москве СК начал проверку об оказании небезопасных услуг после ЧП с детсадом

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Московские следователи начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после инцидента в детском саду, откуда полицейские увезли в отдел нескольких детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ.
Ранее Telegram-канал МВД Медиа сообщил, что 28 октября московский Роспотребнадзор сообщил в полицию об организации "незаконного" детского сада в квартире жилого дома на улице Волкова. Полицейские обнаружили в указанной квартире восемь детей. Сообщалось, что документов на организацию детсада у взрослых не было. По информации ведомства, шестерых детей доставили в полицию для дальнейшей передачи родителям.
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Как позже рассказал РИА Новости основатель сети детских садов Smile Fish Иван Сорокин, он считает, что все необходимые документы были предоставлены, но, несмотря на это, детей, младшему из которых нет и двух лет, посадили в полицейские машины, отвезли в отдел, где удерживали до 17 часов. По его словам, планируется обращение в прокуратуру и Следственный комитет о превышении должностных полномочий и незаконном изъятии детей.
"В настоящее время проводится доследственная проверка по статье 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказали в ведомстве.
Как сообщается в Telegram-канале СК РФ, еще 28 октября в правоохранительные органы поступило обращение гражданки по факту организации незаконного детсада в квартире дома на улице Волкова в Москве. "Сотрудники полиции обнаружили в квартире восемь малолетних детей: они находились с гражданами, которые фактически не несли ответственность за их жизнь и здоровье. Организация по кратковременному присмотру за детьми осуществлялась без соответствующей документации", - говорится в сообщении.
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