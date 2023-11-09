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Московский частный детсад, откуда накануне увезли детей, открылся штатно - РИА Новости, 09.11.2023
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12:27 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/detsad-1908365675.html
Московский частный детсад, откуда накануне увезли детей, открылся штатно
Московский частный детсад, откуда накануне увезли детей, открылся штатно - РИА Новости, 09.11.2023
Московский частный детсад, откуда накануне увезли детей, открылся штатно
Частный детский сад в Москве, откуда накануне дети были доставлены в отделение полиции, открылся в четверг штатно, запрет на работу от правоохранителей не... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:27
2023-11-09T12:27
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Частный детский сад в Москве, откуда накануне дети были доставлены в отделение полиции, открылся в четверг штатно, запрет на работу от правоохранителей не поступал, сообщил РИА Новости основатель сети детских садов Smile Fish Иван Сорокин. "Садик у нас работает в штатном режиме. Садик открылся, сегодня вышли все детки. На садик не наложили никаких запретов, штрафов, административных правонарушений", - рассказал Сорокин. Он также отметил, что полиция не предоставила им никаких документов о проведении и завершении проверки. Ранее Telegram-канал МВД Медиа сообщил, что 28 октября московской Роспотребнадзор сообщил в полицию об организации незаконного детского сада в квартире жилого дома на улице Волкова. Полицейские обнаружили в указанной квартире восемь детей. Документов на организацию детсада у взрослых не было. По информации ведомства, шестерых детей доставили в полицию для дальнейшей передачи родителям. Как ранее рассказал РИА Новости Сорокин, он считает, что все необходимые документы были предоставлены, но, несмотря на это, детей, младшему из которых нет и двух лет, посадили в полицейские машины, отвезли в отдел, где удерживали до 17 часов. По его словам, планируется обращение в прокуратуру и следственный комитет о превышении должностных полномочий и незаконном изъятии детей. Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская сообщала РИА Новости, что взяла под личный контроль ситуацию с детьми, отметив, что ситуация требует незамедлительной и комплексной проверки.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Московский частный детсад, откуда накануне увезли детей, открылся штатно

Московский детсад Smile Fish, откуда накануне увезли детей, открылся штатно

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкРазвивающие игрушки в детском саду
Развивающие игрушки в детском саду - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Развивающие игрушки в детском саду. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Частный детский сад в Москве, откуда накануне дети были доставлены в отделение полиции, открылся в четверг штатно, запрет на работу от правоохранителей не поступал, сообщил РИА Новости основатель сети детских садов Smile Fish Иван Сорокин.
"Садик у нас работает в штатном режиме. Садик открылся, сегодня вышли все детки. На садик не наложили никаких запретов, штрафов, административных правонарушений", - рассказал Сорокин.
Он также отметил, что полиция не предоставила им никаких документов о проведении и завершении проверки.
Ранее Telegram-канал МВД Медиа сообщил, что 28 октября московской Роспотребнадзор сообщил в полицию об организации незаконного детского сада в квартире жилого дома на улице Волкова. Полицейские обнаружили в указанной квартире восемь детей. Документов на организацию детсада у взрослых не было. По информации ведомства, шестерых детей доставили в полицию для дальнейшей передачи родителям.
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Как ранее рассказал РИА Новости Сорокин, он считает, что все необходимые документы были предоставлены, но, несмотря на это, детей, младшему из которых нет и двух лет, посадили в полицейские машины, отвезли в отдел, где удерживали до 17 часов. По его словам, планируется обращение в прокуратуру и следственный комитет о превышении должностных полномочий и незаконном изъятии детей.
Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская сообщала РИА Новости, что взяла под личный контроль ситуацию с детьми, отметив, что ситуация требует незамедлительной и комплексной проверки.
 
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